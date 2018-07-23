Сводки от ополчения Новороссии 23 июля 2018

Сотрудники спецслужб ДНР оперативно обнаружили и обезвредили взрывное устройство на трассе Харцызск — Шахтерск.

Об этом сообщает портал DailyStrom со ссылкой на собственный источник в спецслужбах.

Движение по трассе сейчас перекрыто. По предварительной версии, готовился крупный террористический акт с множеством человеческих жертв.

Фото «закладки» разместил в социальной сети и военкор Семён Пегов, добавив, что «если бы устройство сработало — количество жертв могло бы быть серьёзным».

Детали произошедшего уточняются. «Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

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