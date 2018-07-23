Сводки от ополчения Новороссии 23 июля 2018
- 13:15 СРОЧНО: В ДНР предотвращён крупный теракт (ФОТО).
- 12:50 Соцопрос: Хотите ли вы служить в НМ ЛНР?.
- Вчера 22:43 Школа №39 г Луганска 4 й год остается разрушенной после обстрела ВСУ.
СРОЧНО: В ДНР предотвращён крупный теракт (ФОТО)
Сотрудники спецслужб ДНР оперативно обнаружили и обезвредили взрывное устройство на трассе Харцызск — Шахтерск.
Об этом сообщает портал DailyStrom со ссылкой на собственный источник в спецслужбах.
Движение по трассе сейчас перекрыто. По предварительной версии, готовился крупный террористический акт с множеством человеческих жертв.
Фото «закладки» разместил в социальной сети и военкор Семён Пегов, добавив, что «если бы устройство сработало — количество жертв могло бы быть серьёзным».
Детали произошедшего уточняются. «Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Соцопрос: Хотите ли вы служить в НМ ЛНР?
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Школа №39 г Луганска 4 й год остается разрушенной после обстрела ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com