Русско-турецкие войны в исторической динамике и территориальных изменениях.Занимательное видео с демонстрацией основных конфликтов между Россией и Турцией с XVII века и территориальных последствиях этих войн.В конечном итоге, первая мировая война подвела черту под многовековым соперничеством, так как обе империи по итогам войны прекратили свое существование.Баланс побед и поражений, впрочем, остался явно в пользу России, в войнах с которой у турок по большей части не складывалось, даже в лучшие годы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com