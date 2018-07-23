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Русско-турецкие войны в исторической динамике

12:38. 23 июля 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:


Русско-турецкие войны в исторической динамике и территориальных изменениях.
Занимательное видео с демонстрацией основных конфликтов между Россией и Турцией с XVII века и территориальных последствиях этих войн.



В конечном итоге, первая мировая война подвела черту под многовековым соперничеством, так как обе империи по итогам войны прекратили свое существование.
Баланс побед и поражений, впрочем, остался явно в пользу России, в войнах с которой у турок по большей части не складывалось, даже в лучшие годы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балканы, Видео, кавказ, крым, османская империя, российская империя, Россия, русско-турецкая война, турция, черное море
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