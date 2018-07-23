Расизм и немцы

Чемпион мира 2014 года Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии сославшись на расизм руководства немецкой федерации футбола и попытки заставить его извиниться за фотографию с Эрдоганом.По сути, Озил стал случайной жертвой антиэрдогановской кампании, которая с подачи властей уже несколько лет ведется в немецкой прессе. В данном случае, довольно идиотским образом отыгрались на одном из тех, кто сделал немцев чемпионами мира по футболу. Озила затравили просто за то, что он не захотел участвовать в кампании бойкота Эрдогана, которая не регламентирована какими-то законами, а имеет характер политического заказа и пропаганды в СМИ. Но раз не захотел шагать в ногу, резонно ссылаясь на свои турецкие корни, прежние регалии не спасли от развязанной травли, которая началась до чемпионата мира в России, продолжалась во время чемпионата и продолжается сейчас. Не удивительно, что Озил не выдержал и хлопнул дверью. Такая вот свобода слова и выражения мнений.Чтобы лучше была понятна глубина днища. От Меркель не требуют извинений, за то что она посмела пожать руку Эрдогана и сфотографироваться с ним на недавнем саммите НАТО.Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие.

Источник: colonelcassad.livejournal.com