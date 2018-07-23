Расизм и немцы
02:17. 23 июля 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Чемпион мира 2014 года Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии сославшись на расизм руководства немецкой федерации футбола и попытки заставить его извиниться за фотографию с Эрдоганом.
«После окончания чемпионата мира президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель оказался под большим давлением из-за принятых перед ЧМ решений. Недавно он вновь публично заявил, что я должен объяснить свои действия, а также возложил на меня вину в неудачном выступлении команды на турнире в России. Сейчас я говорю не для Гринделя, а потому что сам этого хочу. Я больше не буду козлом отпущения из-за его некомпетентности и неспособности правильно выполнять работу. Знаю, что он хотел моего ухода из команды после моей фотографии с Эрдоганом, но за меня заступились Йоахим Лев и Оливер Бирхофф.
В глазах Гринделя и его сторонников я являюсь немцем, когда мы побеждаем. Однако когда мы проигрываем, я для них — иммигрант. И это всё потому, что меня до сих пор не приняли в немецком обществе, несмотря на налоги, которые я плачу в Германии, пожертвования немецким школам и победу на ЧМ-2014. Ко мне относятся как к «другому». С моими друзьями Лукашем Подольски и Мирославом Клозе не обращаются как с германо-поляками, так почему же я германо-турок? Потому что это Турция? Потому что я мусульманин? Думаю, что это важная проблема. Я родился и вырос в Германии, так почему же люди не считают меня немцем?
Отношение со стороны Немецкого футбольного союза и многих других вынудило меня перестать хотеть носить футболку сборной Германии. Я чувствую себя ненужным. Думаю, то, чего я добился с командой с 2009 года, было забыто. Люди, которые проявляли расизм в прошлом, не должны работать в одной из самых больших футбольных федераций, под крылом которой так много игроков из семей с несколькими культурами.
С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес. Я носил футболку сборной Германии с гордостью и радостью, но теперь это не так. Это решение было невероятно сложным для меня, поскольку я всегда отдавался по полной программе ради партнёров по команде, тренерского штаба и хороших жителей Германии. Однако если высокопоставленные лица из Немецкого футбольного союза так неуважительно относятся ко мне и моим турецким корням, эгоистично обвиняя меня в политической пропаганде, то с меня хватит. Я играю в футбол не для этого. И я не буду молча сидеть и бездействовать. Расизм не может быть приемлемым» (с) Месут Озил
По сути, Озил стал случайной жертвой антиэрдогановской кампании, которая с подачи властей уже несколько лет ведется в немецкой прессе. В данном случае, довольно идиотским образом отыгрались на одном из тех, кто сделал немцев чемпионами мира по футболу. Озила затравили просто за то, что он не захотел участвовать в кампании бойкота Эрдогана, которая не регламентирована какими-то законами, а имеет характер политического заказа и пропаганды в СМИ. Но раз не захотел шагать в ногу, резонно ссылаясь на свои турецкие корни, прежние регалии не спасли от развязанной травли, которая началась до чемпионата мира в России, продолжалась во время чемпионата и продолжается сейчас. Не удивительно, что Озил не выдержал и хлопнул дверью. Такая вот свобода слова и выражения мнений.
Чтобы лучше была понятна глубина днища. От Меркель не требуют извинений, за то что она посмела пожать руку Эрдогана и сфотографироваться с ним на недавнем саммите НАТО.
Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие.
Источник: colonelcassad.livejournal.com