Полярное лето в Арктике

Можно посмотреть по часам:Движение солнца в течение суток:А это день в средних широтах, для сравнения:А это – весь день во время полярной ночи в Арктике. Но солнце не всегда даже появляется над горизонтом:* * *Картинка – детям: почему бывает смена времён года:* * *Ночью бывает ну ооочень красиво:* * *Что бы мы увидели, если бы находились на северном полюсе. Мы бы увидели, как в день весеннего равноденствия центр солнца проходит через горизонт (теоретически), в течение суток обходит круг по горизонту, поднимаясь всё выше и выше, и достигает самого высокого положения в день летнего солнцестояния, когда в средних широтах самый длинный день. Если точнее, то за счёт рефракции солнечных лучей видимое положение солнца несколько выше.Затем высота солнца уменьшается, и в день осеннего равноденствия центр солнца переходит горизонт, уходит за горизонт, и наступает полярная ночь.Что бы мы увидели, если бы находились на экваторе. Мы бы увидели, как в день весеннего равноденствия центр солнца переходит через небесный экватор, прямо над головой, из южного полушария в северное. В северном полушарии — весна, в южном осень.Точка 0 — весеннее равноденствие, день примерно равен ночи. Увеличение продолжительности дня в это время — наибольшее. Затем день прибывает всё меньше и меньше, и в точке 6 — летнее солнцестояние, продолжительность дня наибольшая. Потом день убывает на 1 минуту, затем всё больше, и к дню осеннего равноденствия — точка 12 — убывание дня наибольшее. Точка 18 — день зимнего солнцестояния, самый короткий день.

Источник: nashaplaneta.su