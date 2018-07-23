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Полярное лето в Арктике

14:57. 23 июля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Можно посмотреть по часам:



Движение солнца в течение суток:


Север там, где высота солнца минимальная

А это день в средних широтах, для сравнения:



А это – весь день во время полярной ночи в Арктике. Но солнце не всегда даже появляется над горизонтом:



* * *

Картинка – детям: почему бывает смена времён года:



* * *

Ночью бывает ну ооочень красиво:









* * *

Что бы мы увидели, если бы находились на северном полюсе. Мы бы увидели, как в день весеннего равноденствия центр солнца проходит через горизонт (теоретически), в течение суток обходит круг по горизонту, поднимаясь всё выше и выше, и достигает самого высокого положения в день летнего солнцестояния, когда в средних широтах самый длинный день. Если точнее, то за счёт рефракции солнечных лучей видимое положение солнца несколько выше.

Затем высота солнца уменьшается, и в день осеннего равноденствия центр солнца переходит горизонт, уходит за горизонт, и наступает полярная ночь.

Что бы мы увидели, если бы находились на экваторе. Мы бы увидели, как в день весеннего равноденствия центр солнца переходит через небесный экватор, прямо над головой, из южного полушария в северное. В северном полушарии — весна, в южном осень.

Как в средних широтах меняется продолжительность дня в течение года



Точка 0 — весеннее равноденствие, день примерно равен ночи. Увеличение продолжительности дня в это время — наибольшее. Затем день прибывает всё меньше и меньше, и в точке 6 — летнее солнцестояние, продолжительность дня наибольшая. Потом день убывает на 1 минуту, затем всё больше, и к дню осеннего равноденствия — точка 12 — убывание дня наибольшее. Точка 18 — день зимнего солнцестояния, самый короткий день.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: астрономия и космос
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