Полярное лето в Арктике
14:57. 23 июля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Можно посмотреть по часам:
Движение солнца в течение суток:
Север там, где высота солнца минимальная
А это день в средних широтах, для сравнения:
А это – весь день во время полярной ночи в Арктике. Но солнце не всегда даже появляется над горизонтом:
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Картинка – детям: почему бывает смена времён года:
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Ночью бывает ну ооочень красиво:
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Что бы мы увидели, если бы находились на северном полюсе. Мы бы увидели, как в день весеннего равноденствия центр солнца проходит через горизонт (теоретически), в течение суток обходит круг по горизонту, поднимаясь всё выше и выше, и достигает самого высокого положения в день летнего солнцестояния, когда в средних широтах самый длинный день. Если точнее, то за счёт рефракции солнечных лучей видимое положение солнца несколько выше.
Затем высота солнца уменьшается, и в день осеннего равноденствия центр солнца переходит горизонт, уходит за горизонт, и наступает полярная ночь.
Что бы мы увидели, если бы находились на экваторе. Мы бы увидели, как в день весеннего равноденствия центр солнца переходит через небесный экватор, прямо над головой, из южного полушария в северное. В северном полушарии — весна, в южном осень.
Как в средних широтах меняется продолжительность дня в течение года
Точка 0 — весеннее равноденствие, день примерно равен ночи. Увеличение продолжительности дня в это время — наибольшее. Затем день прибывает всё меньше и меньше, и в точке 6 — летнее солнцестояние, продолжительность дня наибольшая. Потом день убывает на 1 минуту, затем всё больше, и к дню осеннего равноденствия — точка 12 — убывание дня наибольшее. Точка 18 — день зимнего солнцестояния, самый короткий день.
Источник: nashaplaneta.su