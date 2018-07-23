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Москва – не доска для объявлений: как изменилась столица после начала борьбы с рекламой

14:15. 23 июля 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Москва – это не только столица нашей родины, это еще и город с многовековой историей. Центр города - это кладезь культурного наследия. И, представьте себе, что каких-то 6-7 назад все это было переполнено назойливыми и безвкусными рекламными вывесками и плакатами. Столица буквально задыхалась от рекламы, казалось, что весь город превратился в огромную доску объявлений.  Все начало меняться лишь в 2010 году, когда московские власти взяли курс на борьбу с этим безобразием.

Конечно, в первую очередь было решено очистить центр Москвы. В период с 2010 по 2013 год было демонтировано более 20 тысяч рекламных конструкций, которые не соответствовали принятому единому дизайн-коду. В частности, навсегда из столицы исчезли ужасные рекламные растяжки через всю улицу, которые просто уродовали город.

Было:

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Стало:

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Также в новый стандарт не вписалась вездесущая реклама  у метро.

Было:

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Стало:

 

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Было:

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Стало:

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К 2014 первый этап борьбы с уродующей Москву рекламой завершился, и столичные власти стали двигаться дальше. Начиная с центра города начали обновляться информационные вывески на зданиях – они тоже были приведены к единому формату. На сегодняшний день по всей Москве было отработано более 7,5 тысяч адресов. Теперь там вместо навязчивых конструкций, от которых порой рябило в глазах, расположены выдержанные в едином стиле, и не затмевающие архитектурной композиции зданий вывески. Для примера можно посмотреть на Adrenaline Stadium, расположенный на Ленинградском проспекте – раньше это здание буквально все было завешано уродливыми плакатами и баннерами, от которых сегодня не осталось и следа.

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Конечно, многие скажут, что реклама – это двигатель торговли, и без нее никуда. Возможно, здесь есть доля истины, однако московские власти решили, что из территории Москвы нельзя делать единую доску объявлений, и это, безусловно, правильное решение. Москва – это, прежде всего, культурный город России, в котором должно быть комфортно и уютно жить, и приятно находиться туристам, приехавшим посмотреть на его достопримечательности, а вовсе не на рекламные баннеры.

 

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