Как управляет Матрица? Примеры
11:42. 23 июля 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал: brahman
А действительно, Матрица – это чья-то выдумка или всё же её управление реально?
Скорее всего – это объективная реальность, ибо постоянно подтверждается фактами. Впрочем, посудите сами.
Утром вы помещаете небольшую публикацию на острую, но по причине господствующей в течение почти двух веков толерантности редко освещаемую тему – о засилье иудеев в культуре. А вечером приходит мощная поддержка от другого независимого автора. В точности по тому же самому сюжету.
Более того. Предыдущим вечером вы готовите на следующее утро заведомо непопулярную, но важную с точки зрения развития кругозора и повышения эрудиции публикацию о календарных системах.
А вечером после этой публикации ещё один независимый блогер совершает буквально историческое научное открытие, прямо и непосредственно связанное с темой вашей публикации о календарях.
Так как, существует управляющее воздействие Матрицы, или всё же это выдумки?
Да, а как происходит само управление? Сложно сказать, но, скорее всего, через некую информационно-энергетическую сущность, получившую название эгрегор.
Скорее всего – это объективная реальность, ибо постоянно подтверждается фактами. Впрочем, посудите сами.
Утром вы помещаете небольшую публикацию на острую, но по причине господствующей в течение почти двух веков толерантности редко освещаемую тему – о засилье иудеев в культуре. А вечером приходит мощная поддержка от другого независимого автора. В точности по тому же самому сюжету.
Власть кланов: Еврейский Голливуд
Более того. Предыдущим вечером вы готовите на следующее утро заведомо непопулярную, но важную с точки зрения развития кругозора и повышения эрудиции публикацию о календарных системах.
А вечером после этой публикации ещё один независимый блогер совершает буквально историческое научное открытие, прямо и непосредственно связанное с темой вашей публикации о календарях.
Сенсация! Фестский диск Расшифрован. Собрана Критская календарная система
Так как, существует управляющее воздействие Матрицы, или всё же это выдумки?
Да, а как происходит само управление? Сложно сказать, но, скорее всего, через некую информационно-энергетическую сущность, получившую название эгрегор.
Источник: ss69100.livejournal.com