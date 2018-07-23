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Как управляет Матрица? Примеры

11:42. 23 июля 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:
А действительно, Матрица – это чья-то выдумка или всё же её управление реально?

Скорее всего – это объективная реальность, ибо постоянно подтверждается фактами. Впрочем, посудите сами.

Утром вы помещаете небольшую публикацию на острую, но по причине господствующей в течение почти двух веков толерантности редко освещаемую тему – о засилье иудеев в культуре. А вечером приходит мощная поддержка от другого независимого автора. В точности по тому же самому сюжету.

Власть кланов: Еврейский Голливуд






Более того. Предыдущим вечером вы готовите на следующее утро заведомо непопулярную, но важную с точки зрения развития кругозора и повышения эрудиции публикацию о календарных системах.

А вечером после этой публикации ещё один независимый блогер совершает буквально историческое научное открытие, прямо и непосредственно связанное с темой вашей публикации о календарях.

Сенсация! Фестский диск Расшифрован. Собрана Критская календарная система




Так как, существует управляющее воздействие Матрицы, или всё же это выдумки?

Да, а как происходит само управление? Сложно сказать, но, скорее всего, через некую информационно-энергетическую сущность, получившую название эгрегор.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: иудей, календарь, Культура, Матрица, управление, эгрегор
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