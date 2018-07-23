Информационные войны. Как манипулируют нашим сознанием

Без побед не может произойти поражения, и, наоборот, второе не происходит без первого. Ни та, ни другая концепция не преобладает над второй и не является лучшей, эти два начала только во взаимодействии друг с другом позволяют режимам оставаться на плаву, гармонично добивая свои государства и пуская народ по миру.

Есть у братского для Кремля киевского режима один непреложный постулат — «за кожною пэрэмогою мае буты зрада». Что в переводе на русский звучит так: «за каждой победой непременно следует предательство (измена)». Этот постулат стал своего рода взрывом исходного космогенеза, началом начал и концом концов, инь и янь в философии украинских путчистов и их партнёров из Москвы.

При этом необходимо подчеркнуть, что если нет пэрэмог и зрад, то их необходимо придумать, поэтому политтехнологи Киева и Москвы во всяком случае в ближайшие годы без работы не останутся. И напрягать мозг по большому счёту им не нужно.

Впрочем, немного теории. Для того, чтобы раскрыть сущность пэрэмогы и зрады, необходимо дать им определение. В версии киевских мыслителей это есть событие, в той или иной форме утверждающее превосходство украинской национальной свидомости над «москалями». Свежайший пример: победили хорваты россиян в футбол — это украинская пэрэмога. Крикнул футболист Вида бандеровский лозунг, на устах с которым украинские прислужники Гитлера уничтожали поляков, русских и евреев (а сейчас расстреливают донбасские города), это великая пэрэмога.

Зрада — это несостоявшаяся из-за москалей пэрэмога. Например, хорват Вида выступил на канале «Россия-24» с извинениями перед россиянами — зрада. ФИФА назвала неадекватным поведение украинских болельщиков и функционеров, устроивших низкопробный флешмоб на сайте всемирной футбольной федерации, и даже пообещала рассмотреть сей инцидент отдельным пунктом, — это большая зрада.

Примерно по той же логике работает и кремлёвская технология побед и измен. Только здесь всё сложней (но и страна побольше, народу погуще, структура государства посложнее, враги покрупнее).

В кремлёвской версии победа — это событие, в той или иной форме утверждающее превосходство властной группировки РФ над коллективным Западом, куда хитрая пропаганда, естественно, поместила и Украину, и Прибалтику, и Грузию, и массу других некогда дружественных республик, совершенно не понимающих смыслов и телодвижений официального Кремля. Здесь действует основное правило, которое называется - «Путин всех переиграл». Всегда. В любой ситуации. Живой или мёртвый. Уже. Поставил войска на границе — переиграл. Отвёл войска — опять переиграл. Не признал президента Украины — переиграл. Признал — опять переиграл. Если Путин выглядит глупо, нелепо, позорно, и его все игнорируют и посылают подальше — это хитрый ход Путина, в результате которого он опять всех переиграл. Если Путин продаёт газ по дешёвке и сдаёт восток Китаю — это ещё более хитрый ход Путина, и он опять-таки всех переиграл. Если Запад не вводит санкции — Путин переиграл, безусловно. Если санкции Запад вводит — Путин снова переиграл. Дополнительное правило: если Путин не переиграл, он выжидает.

Возьмём для примера несколько ярких пропагандистских побед. Крым наш. Это безусловная победа. Сирия. Победа не безусловная, но великая. Обама уже лежит на лопатках, Трамп в предбаннике нервно курит в ожидании приёма президента РФ. Чемпионат мира по футболу. Победа безусловная. Цех пропаганды так и пишет — «Победа Путина», и не важно, кто там станет чемпионом мира и чем аукнется мундиаль в дальнейшем. Ведь будут новые победы и свершения.

А теперь об измене. Она имеет такие же, как и в Киеве, чёткие определения. Измена — это несостоявшаяся из-за происков коллективного Запада победа. Поэтому когда адекватная часть российского истеблишмента выражает скепсис по поводу Крыма, то они попадают в разряд предателей (агентов Запада, Госдепа, ЦРУ, СБУ, пятой колонны). Речь не о скепсисе песковских «назывных либералов», либеральнее которых, как известно, только В. В. Путин. Разговор о тех людях, кто считает, что приняв в свои объятия только Крым, Россия оттолкнула десятки миллионов россиецентричных людей на Украине. В Новороссии, в частности.

Да, собственно, выиграв Крым, Россия своей невнятной, трусливой, жалкой политикой проиграла всю Украину. Вчистую проиграла. Но об этом говорить в официальных кругах не положено. Потому как попадёшь в разряд изменников (зрадныкив по-украински).

Тот же коленкор и с Сирией. Ударили с Каспия по позициям запрещённого в РФ ИГИЛА — победа. Сбили турки российский самолёт — удар в спину, измена. Вошли российские солдаты в Пальмиру — победа, оркестр, туш. Разнесли американцы колонну «вагнеровцев» — измена. Ведь американцы, по словам Путина, партнёры. Партнёры не враждуют, они предают.

Выиграла сборная России по футболу у испанцев — победа. Но все, кто критикует чрезмерно закрытую и нетехничную игру подопечных Черчесова, это изменники. Послали в Донбасс гуманитарную колонну — победа. Кто-то раскритиковал позицию Кремля, который до сих пор не признал республики, издевается над беженцами и политэмигрантами, тот изменник.

Да, кстати, что-то давно в Донбассе не было никаких побед. Говорят, что в Госдуме хотят отменить патенты для граждан ДНР и ЛНР. Если это произойдёт, то в актив Кремля будет записана ещё одна победа. Пусть корявая, ничего принципиально не решающая для жизни брошенного и преданного русского края, но зато дающая повод громко пошуметь. Особенно на фоне набирающих протестов против повышения пенсионного возраста, налогов и цен.

Здесь тоже есть свои победы и измены. Безусловно, что повышение пенсионного возраста официальная пропаганда подаёт как безусловную победу. Ведь, первое, РФ приближается к международным стандартам по данному показателю (продолжительность жизни оставим за скобками, так как о ней говорят только изменники). Второе, правительство обещает увеличить пенсии действующим пенсионерам за счёт отсрочки выплат тем зрелым людям, кто умудрился дотянуть до пенсионного возраста сегодня. Третье, Пенсионный фонд ликует — он получит несметные доходы. В общем — сплошные победы.

А кто не видит этих побед, к тому есть претензии. Причём довольно серьёзные. На канале «Россия-1», например, прозвучали вполне убедительные аргументы, что в сети Интернет пенсионную реформу критикуют не недовольные ситуацией россияне, а проукраинские пользователи, заинтересованные в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации. Как пишет «Правда», в эфире в качестве приглашенных гостей приняли участие сразу несколько пожилых людей, все еще продолжающих работать и довольных своей работой. Главная идея телерепортажа о том, что 60 лет — не повод перестать работать, не была озвучена и осталась за кадром, но навязчиво присутствовала на протяжении всего эфира.

Помните, как кричали на майдане «кто не скачет, тот москаль»? В России сия гениальная мысль трансформировалась в несколько иную — «кто не скачет за пенсионную реформу, тот украинский дестабилизатор обстановки в РФ». Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко вообще может получить срок за публичное высказывание несогласия с проводимой в России пенсионной реформой. Бондаренко ещё отметил, что в стране, которая за прошлый год заработала 17 трлн рублей на добыче нефти и 10 трлн рублей на газе, не может подниматься пенсионный возраст, а необходимые на пенсии средства следует поискать в карманах олигархов. После его выступления к депутату пришла группа из пяти полицейских с видеокамерой, начали проверку на наличие экстремистских высказываний в словах. А как иначе? Ведь зрада же! То ли дело программа «Пусть говорят». Собрались известные люди, артисты в основном, и с упоением рассказывают, как здорово в старости работать, насколько это необходимо. Есть и такие, которым «в 55 лет стыдно идти на пенсию». Видите ли, человек чувствует себя ещё молодым.

По такой логике, зачем птицам деньги, попу — баян, а пенсионерам пенсии? Вообще отменить их, а все, кто против, — изменники.

Незадолго до этого, в эфире Первого телеканала, журналист Дмитрий Киселев в отношении митингов против реформы Путина-Медведева сказал, что люди на улицах добиваются охлократии — власти толпы. Да и вообще никакого референдума по поводу повышения пенсионного возраста быть не должно. Так сказать, быдлу голос подавать не положено. В общем, обличил всех изменников скопом. Не случайно президент РФ наградил Киселева орденом «За заслуги перед Отечеством». Кому ж, как не киселёвым обеспечивать «подсветку» пэрэмог и зрад режима?

Во всём вышесказанном просматривается одна закономерность: чем больше пэрэмог, тем больше зрад. Режим (что киевский, что московский) не может без побед, если их нет, то за победу сойдёт и выставленный и показанный по телевизору средний палец. Но есть большая опасность, что параллельно растёт и количество изменников. То есть тех людей, кто не верит в эти победы и кому они уже стали поперёк горла. Кто хочет просто жить в нормальном государстве, с нормальными законами, нравственными СМИ, адекватными руководителями.

Это время, конечно же, придёт. Оно неизменно приближается. Но как это ни парадоксально звучит, оно требует ускорения. И придать его грядущим событиям могут только зрадныкы и изменники, которые должны вспомнить, что они граждане. Что они народ. Что они источник власти.

Источник: maxpark.com