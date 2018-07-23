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Факты реинкарнации

09:35. 23 июля 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Мы можем наблюдать принципы реинкарнации везде в нашей жизни: циклы природы, смена дня и ночи, периодические движения Солнца, Земли, Луны и Солнечной системы. Мы также видим действующие принципы реинкарнации, окружающие нас каждый день: растения развиваются, умирают и приносят семена. Эти семена попадают в землю, начинают прорастать, и новая жизнь возрождается в очередной раз.

Реинкарнация, или перерождение жизни, происходит вокруг нас в различных формах и присутствует в каждом дне. Возможно, именно поэтому для многих из нас это что-то интуитивное, что резонирует с самой природой, является самой сутью жизни.

Источник: www.kramola.info

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