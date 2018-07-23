Экс-глава ЦБ: Россия готовится к конфискации активов в США

(Блумберг) — Российские власти надеются, что взаимная симпатия Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к сближению с США. Но искушать судьбу они не хотят.

Судя по данным Министерства финансов США, опубликованным на этой неделе, Россия рекордными темпами ликвидирует долларовые активы, продав за два месяца четыре пятых казначейских облигаций США из своего портфеля – в общей сложности на $81 миллиард. Продажи начались в апреле, когда США наложили самые жесткие на данный момент санкции на союзников Путина.

Статистика взбудоражила рынки, поскольку ни Минфин США, ни Банк России не комментируют транзакции. Кроме того, данные недостаточно прозрачны, и трудно понять, действительно ли Россия сбросила львиную долю американских активов или просто перевела их на хранение за пределы США, чтобы скрыть собственность.

Способ застраховаться

Однако Сергей Дубинин, который возглавлял центробанк РФ в 1995-1998 годах, не видит в действиях монетарных властей никакой тайны — по его словам, “это попытка застраховать себя” от конфискации активов, кажущейся все более вероятной. Россия вынесла урок из ситуации с Ираном и конвертирует долларовые активы в другие валюты, чтобы обезопасить свои резервы от угрозы замораживания, сказал он.

“Зачем государственные облигации более надежные менять на депозит в каком-то банке,” – сказал Дубинин, сейчас состоящий в наблюдательном совете Группы ВТБ. По его словам, власти, скорее всего, переложились в другие конвертируемые валюты, такие как евро и иена.

Центробанк опубликует свежие данные о своих иностранных вложениях позже в этом году, но уже есть признаки того, что Дубинин может быть прав. Ежемесячная статистика на сайте регулятора показывает, что депозиты в других центробанках, международных институтах и иностранных банках увеличились на сумму, эквивалентную $47 миллиардам, в апреле-мае.

Сказать, в каких валютах были размещены эти депозиты, невозможно, но председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлом месяце говорила российским парламентариям, выразившим опасения по поводу размера вложений в долг США, что центробанк находится в процессе диверсификации своего портфеля.

Долларовые потребности

Путин давно осуждал “монопольное долларовое положение”, которое позволяет США “паразитировать” на мировой экономике и “жить не по средствам”. После инаугурации на четвертый президентский срок в мае он сказал, что “отрыв” от доллара необходим для укрепления “экономического суверенитета” России.

Однако сказать это проще, чем сделать, для страны, основные экспортные товары которой – нефть и газ – номинированы в долларах. Кроме того, центробанк должен поддерживать определенный уровень американской валюты в резервах, чтобы помогать банкам управлять ликвидностью и иметь возможность при необходимости совершать интервенции на валютном рынке.

Последний раз Россия забирала столь большую сумму из США вскоре после присоединения Крыма в 2014 году: тогда центробанк вывел из Федерального резервного банка Нью-Йорка около $115 миллиардов, сообщал в прошлом году Рейтер со ссылкой на бывших чиновников ФРС. Основная часть этих средств была возвращена несколькими неделями позже, когда стало ясно, что первоначальные санкции США будут не столь масштабными, как ожидал Кремль, сообщало информагентство.

Сокращенный перевод статьи:Putin Hedges Trump Bet by Dumping Treasuries to Safeguard Assets

Контактные данные переводчиков: Мария Колесникова в Лондоне mkolesnikova@bloomberg.net;Полина Воробьева в Москве pvorobieva1@bloomberg.net

Контактные данные авторов статьи на английском языке: Анна Андрианова в Москве aandrianova@bloomberg.net;Евгения Письменная в Москве epismennaya@bloomberg.net;Ольга Танас в Москве otanas@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Грегори Уайт gwhite64@bloomberg.net, Брэд Кук, Пол Абельски

©2018 Bloomberg L.P.

Источник: https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/eks-glava-cb-rossiya-gotovitsya-k-…