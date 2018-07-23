Допросить Макфола
11:32. 23 июля 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О предложении допросить бывшего посла США в России Майкла Макфола в обмен на допрос американцами офицеров разведки, которых обвиняют во взломе американских выборов.
На этот раз истерика поразила сотрудников Государственного Департамента США, для которых даже мысль о том, что следователи другой страны могут допрашивать американского дипломата, оказалась слишком уж разрывающей шаблоны.
Отказ Белого дома исключить “предоставление” бывшего посла США Майкла Макфола [для допроса] русским привела действующих и бывших чиновников Госдепартамента в бешенство.
Нынешние и бывшие американские дипломаты выражают отвращение и ужас по поводу готовности Белого дома рассмотреть возможность разрешения российским чиновникам допросить известного бывшего посла США.
Один из действующих дипломатов, который говорил на условиях анонимности, сказал, что он «ох..л» от комментариев, которые, как можно ожидать, бросят в холодный пот американскую дипломатию во враждебных или авторитарных странах, – эти слова эхом повторили также бывшие чиновники Госдепартамента.
«Это запредельное позорище. Это абсолютное невежество в отношении того, как мы ведем дипломатическую работу и что это вообще значит. Это действительно ставит под угрозу профессиональную независимость дипломатов в любой точке мира, если следствие по поводу их действий потенциально может быть передано иностранному правительству», – сказал американский дипломат The Daily Beast.
Во время пресс-конференции президента Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки Путин затронул вопрос об экстрадиции 12 российских офицеров разведки, которым Роберт Мюллер предъявил обвинения, в обмен, в порядке “услуга за услугу”, на своего давнего врага который, в настоящее время, находится за пределами его досягаемости.
Путин выделил Билла Браудера , чьё разоблачение крупномасштабного российского налогового мошенничества привело к принятию закона США о санкциях в отношении нарушителей прав человека, который ненавидит Путин. Стоя рядом с Трампом, российский президент обвинил Браудера в том, что тот стоял за незаконными взносами в кампанию Хиллари Клинтон и туманно намекнул, что у него есть « веские основания полагать, что некоторые разведчики управляли этими транзакциями» . Если Трамп разрешит россиянам допросить людей вокруг Браудера, намекнул Путин, он позволит людям Мюллера «присутствовать на допросе» офицеров разведки.
В среду российские прокуроры подняли ставки. Генпрокуратура заявила, что хочет провести интервью с Майклом Макфолом , бывшим послом США в России, – другим заклятым врагом Путина. Макфол, посол Обамы в Москве, ответил в Твиттере, что русские хорошо знают, что во время дела Браудера он даже не был в России.
Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась исключить возможность разрешить россиянам допрос Макфола. Сандерс сказала, что в Хельсинки был «какой-то разговор» по этому вопросу, но Трамп не давал никаких «обязательств».
«Президент собирается встретиться со своей командой, и мы сообщим вам, когда у нас будет информация об этом», – сказала Сандерс.
Представитель Госдепартамента, Хизер Науэр, напротив, назвала российскую просьбу о [допросе] Макфола «абсолютно абсурдной», что было ближе к тому, как бывшие американские дипломаты рассматривают гамбит Путина.
«Если США заставят бывшего дипломата отвечать на вопросы иностранного правительства без каких бы то ни было доказательств правонарушений с его стороны, то это было бы ужасно», – сказал Рон Нейман, бывший посол в Афганистане и нынешний президент Американской академии дипломатии.
Сьюзан Райс, бывший посол США в ООН и советник по национальной безопасности Барака Обамы, написала в Твиттере, что отсутствие приверженности делу защиты Макфола было «сверхъестественным». Посол Макфол служил нашей стране с честью и с полным дипломатическим иммунитетом. Если Белый дом не может защищать и защитить наших дипломатов, как членов нашей службы, [это значит] он служит враждебной иностранной державе, а не американскому народу».
На запрос о комментариях Макфол не ответил.
Дэвид Уэйд, который был начальником штаба госсекретаря Джона Керри, сказал, что отказ Белого дома отвергнуть предложение Путина по Макфолу пересек границу «между деморализующим и опасным» для американских дипломатов [поведением].
«Даже малейший намёк на то что есть некоторый элемент доверия к российским дестабилизирующим и отвлекающим словам и делам, делает любого дипломата мишенью и является приглашением авторитарным режимам запугивать и угрожать американским государственным служащим за преступление выполнения своей работы. Администрацию не нужно учить или напоминать ей о том, почему это достойно всяческого осуждения» - сказал Уэйд.
Нед Прайс, бывший аналитик ЦРУ и представитель Национального совета безопасности Обамы, сказал, что комментарии Сандерс делают Трампа выглядящим «еще слабее», чем во время пресс-конференции Трампа в понедельник с Путиным. «Трамп всегда был слишком готов поддаться Путину, но, насколько нам известно, это было в основном абстрактно. Он продает наше разведывательное сообщество, атакует НАТО, откладывает на дальнюю полку нашу приверженность правам человека. Но у Путина сейчас есть конкретные требования в виде людей – одного из них – ранее нашего представителя в России» – сказал Прайс.
«Не сумев отвергнуть эту идею сразу – немедленно и решительно – Трамп показал, что, когда дело доходит до Путина, абсолютно ничто не является табу. И точно так же, ужасает, что он готов играть в путинскую игру, в которой мир является чисто сделкой, а жизни – расходным материалом».
Действующий американский дипломат сказал, что открытость для “предоставления” русским Макфола, увенчала эту шокирующую для американской геополитики неделю.
«У президента, в отличие от правительства, свои интересы стоят на самом первом месте. За последние полторы недели, между ударами по нашим союзникам по НАТО и поцелуем путинской задницы, это было видно совершенно отчетливо» – сказал действующий американский дипломат.
И продолжил - «Он больше заботится о себе, чем о нации и любом из нас, кто служит ему. «Либо он скомпрометирован Путиным, либо он трус и размазня, в этом случае ему следует взять себя в руки».
Спенсер Акерман Daily Beast
http://perevodika.ru/articles/1199512.html – цинк
https://www.thedailybeast.com/us-officials-at-a-fucking-loss-over-latest-russia-sell-out?ref=scroll – оригинал на английском языке
Примечательно, что Трамп не сказал ни да, ни нет, просто приняв к сведению российское предложение. Никаких договоренностей о согласии на допрос Макфола нет и близко. Но уже сам факт отсутствия моментального отказа на это предложение, породил уже известные обвинения в слабости и предательстве.
Источник: colonelcassad.livejournal.com