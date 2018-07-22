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Видеоблог №148: Как измельчали новости и самый трудный вопрос

10:42. 22 июля 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Во время поездки в Красноярск вопросов было столько, что часть из них осталась за временными рамками возможного. Поэтому для ответов на эти вопросы был записан отдельный выпуск.

00:00:00 – Почему новости стали менее содержательными 
00:06:35 – На нужно принимать все периоды нашей истории 
00:14:36 – Может ли Россия достигать успехов без «сильной руки» 
00:17:38 – Про возможные ошибки Путина, Медведева и пенсионную реформу
00:30:36 – Почему «коллективный Запад» не уничтожит Россию 
00:39:26 – Необходимы изменения в политической системе

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №147: 100 лет расстрела семьи Николая II

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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