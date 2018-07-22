Видеоблог №148: Как измельчали новости и самый трудный вопрос
Во время поездки в Красноярск вопросов было столько, что часть из них осталась за временными рамками возможного. Поэтому для ответов на эти вопросы был записан отдельный выпуск.
00:00:00 – Почему новости стали менее содержательными
00:06:35 – На нужно принимать все периоды нашей истории
00:14:36 – Может ли Россия достигать успехов без «сильной руки»
00:17:38 – Про возможные ошибки Путина, Медведева и пенсионную реформу
00:30:36 – Почему «коллективный Запад» не уничтожит Россию
00:39:26 – Необходимы изменения в политической системе
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Предыдущий выпуск блога:
Видеоблог №147: 100 лет расстрела семьи Николая II
Источник: nstarikov.ru