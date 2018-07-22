Видеоблог №148: Как измельчали новости и самый трудный вопрос

Во время поездки в Красноярск вопросов было столько, что часть из них осталась за временными рамками возможного. Поэтому для ответов на эти вопросы был записан отдельный выпуск.

00:00:00 – Почему новости стали менее содержательными

00:06:35 – На нужно принимать все периоды нашей истории

00:14:36 – Может ли Россия достигать успехов без «сильной руки»

00:17:38 – Про возможные ошибки Путина, Медведева и пенсионную реформу

00:30:36 – Почему «коллективный Запад» не уничтожит Россию

00:39:26 – Необходимы изменения в политической системе

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №147: 100 лет расстрела семьи Николая II

Источник: nstarikov.ru