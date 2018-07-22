Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2018

Жители прифронтового Первомайска и представители властей Республики провели митинг-реквием, посвященный четвертой годовщине первого обстрела города со стороны киевских карателей.

Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

Украинская авиация 22 июля 2014 года совершила разведывательный облет Первомайска, в ходе которого произошел первый обстрел города. Через несколько дней киевские каратели предприняли первую попытку штурма. После этого город регулярно подвергался обстрелам из различных видов вооружений, которые привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры.

Отдать дань памяти тем, кто защищал родной город, и мирным жителям, погибшим от рук украинских военных, собрались представители трудовых коллективов, ветеранских и молодежных организаций, военнослужащие, ветераны войны и труда, небезразличные первомайцы.

«Четыре года назад в ваш город пришла война, на мирных жителей обрушился удар вооруженных до зубов украинских карателей — гибли люди, уничтожалась инфраструктура.

Донбасс хотели унизить, запугать, но любовь к свободе сильнее страха, город не покорился врагу, ополченцы приняли бой и отстояли город», — сказал заместитель руководителя администрации главы ЛНР Сергей Гончаров.

Он подчеркнул, что в памяти народа навсегда останутся имена погибших защитников и выразил благодарность тем, кто сейчас на боевом посту.

«Есть даты в истории, которые неподвластны времени и народ всегда эти даты помнит, остаются эти даты на всю жизнь. 22 июля 2014 года на Первомайск обрушилась война, и все мы почувствовали все тяготы и лишения войны», — сказал исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев, отметив, что в 2014 году часть горожан встала на защиту Родины, другие посвятили себя спасению раненых и помощи нуждающимся.

«История повторяется, если народ не помнит свое прошлое и историю, то такой народ обречен не иметь своего будущего, поэтому вечная память ополченцам, которые погибли, защищая свой город и свою Республику», — подчеркнул руководитель горадминистрации.

«Есть города, которые являются символами, я считаю, что город Первомайск по праву можно считать символом сопротивления Луганской Народной Республики. Вечная память погибшим, и дай Бог стойкости и верности своему делу живым», — отметил депутат Народного Совета ЛНР Владислав Дубина.

В завершение участники траурного мероприятия почтили память всех погибших земляков минутой молчания, возложили венки и цветы к подножью памятного стенда с именами погибших и к закладному камню памятника защитников Первомайска.

В православных церквях города были совершены поминальные панихиды по воинам-защитникам и безвинно убиенным мирным жителям.

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