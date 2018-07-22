Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2018

15:19. 22 июля 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО)

Новость обновляется
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна

Жители прифронтового Первомайска и представители властей Республики провели митинг-реквием, посвященный четвертой годовщине первого обстрела города со стороны киевских карателей.

Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

Украинская авиация 22 июля 2014 года совершила разведывательный облет Первомайска, в ходе которого произошел первый обстрел города. Через несколько дней киевские каратели предприняли первую попытку штурма. После этого город регулярно подвергался обстрелам из различных видов вооружений, которые привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры.

Отдать дань памяти тем, кто защищал родной город, и мирным жителям, погибшим от рук украинских военных, собрались представители трудовых коллективов, ветеранских и молодежных организаций, военнослужащие, ветераны войны и труда, небезразличные первомайцы.

«Четыре года назад в ваш город пришла война, на мирных жителей обрушился удар вооруженных до зубов украинских карателей — гибли люди, уничтожалась инфраструктура.

Донбасс хотели унизить, запугать, но любовь к свободе сильнее страха, город не покорился врагу, ополченцы приняли бой и отстояли город», — сказал заместитель руководителя администрации главы ЛНР Сергей Гончаров.

Он подчеркнул, что в памяти народа навсегда останутся имена погибших защитников и выразил благодарность тем, кто сейчас на боевом посту.

«Есть даты в истории, которые неподвластны времени и народ всегда эти даты помнит, остаются эти даты на всю жизнь. 22 июля 2014 года на Первомайск обрушилась война, и все мы почувствовали все тяготы и лишения войны», — сказал исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев, отметив, что в 2014 году часть горожан встала на защиту Родины, другие посвятили себя спасению раненых и помощи нуждающимся.

«История повторяется, если народ не помнит свое прошлое и историю, то такой народ обречен не иметь своего будущего, поэтому вечная память ополченцам, которые погибли, защищая свой город и свою Республику», — подчеркнул руководитель горадминистрации.

«Есть города, которые являются символами, я считаю, что город Первомайск по праву можно считать символом сопротивления Луганской Народной Республики. Вечная память погибшим, и дай Бог стойкости и верности своему делу живым», — отметил депутат Народного Совета ЛНР Владислав Дубина.

В завершение участники траурного мероприятия почтили память всех погибших земляков минутой молчания, возложили венки и цветы к подножью памятного стенда с именами погибших и к закладному камню памятника защитников Первомайска.

В православных церквях города были совершены поминальные панихиды по воинам-защитникам и безвинно убиенным мирным жителям.

Читайте также: Веры не будет, будет война, — Порошенко (ФОТО)

Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна
Четыре года войны: годовщина атаки на Первомайск (+ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Бои за луганский аэропорт. 4 года спустя



Воспоминания мирных жителей и военных Луганской Народной Республики посвященные 4-й годовщине освобождения Луганского аэропорта, который являлся ключевым элементом планов ВСУ по окружению Луганска летом 2014 года.



Дату конечно рановато отмечать начали, так как аэропорт пал 1 сентября, но по всей видимости идет привязка к прорыву бронегруппы ВСУ в аэропорт и началу операций по окружению Луганска.



Потерю аэропорта и тяжелые потери действовавших в его районе частей ВСУ позднее списали на "применение ядерного оружия" (и это не шутка).
Освобождение аэропорта положило конец планам глубокого охвата Луганска и прорыва к границе ЛНР с РФ через Новосветловку и перекрытию трассы Луганск-Краснодон, где был разгромлен авангард украинской БТГ наступавшей как раз с территории аэропорта.
Сам аэропорт, как и 4 года назад представляет собой руины, которые давно утеряли свои оперативно-тактическое значение, оставаясь напоминанием об одном из тяжелых поражений ВСУ в летней кампании 2014 года.

Видео 2014 года.


Обстрел аэропорта. 10 июля.


Прорыв бронегруппы ВСУ в Луганский аэропорт.




Аэропорт под контролем ВСУ.


Лутугино и аэропорт.


Развалины аэропорта после освобождения.


О боях за аэропорт.


Трупы и мухи.


Сбор покойников.


Аэропорт. Зима 2018.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО)

Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Недавно прошёл второй в истории ЛНР экзамен на право ношения Крапового берета. К нему были допущены 9 сотрудников подразделений специального назначения Луганской Народной Республики.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе полиции Луганска.

Всего кандидатов ждало 6 этапов экзамена: сдача нормативов по физической подготовке, упражнения с боевым оружием, специальная альпинистская подготовка, военизированный кросс с преодолением естественных и искусственных препятствий, полоса препятствий и рукопашный бой. Причем все их необходимо было сдать на «отлично». Боец, который провалил хотя бы одно испытание, к следующему уже не допускался.

По решению комиссии все испытания на «отлично» смог пройти всего один кандидат — Сергей Клюев, лейтенант полиции СОБР МВД ЛНР. Отныне он встал в ряды братства Краповых беретов и сможет с гордостью носить знак отличия элиты спецназа.

Читайте также: В ожидании наступления ВСУ: фронт ожил, потери с обеих сторон, — сводка с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спецназ ЛНР: «Беркут», СОБР и Краповые береты (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Раньше бегали с одним АК на пятерых, а сейчас целая армия»: Ветеран ополчения о силах ЛДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>