США развернут военные базы в Аргентине

США развернут в Аргентине свои военные базы. Одна будет развернута а Огненной Земле, а одна на пересечении границ Аргентины, Бразилии и Парагваем.Кроме того предполагается открытие еще двух военных баз в других регионах страны.Базы создаются под предлогом помощи в вопросах безопасности и консультации аргентинских сил безопасности.Ключевая база на пересечение границы трех стран по официальной версии должна помочь "при стихийных бедствиях", а также в вопросах борьбы с наркоторговлей.На деле, речь идет о строительстве военной базы в районе, с богатыми залежами сланцевого газа, куда американские компании вкладывают значительные средства.Попытки развернуть военные базы на территории Аргентины предпринимались и ранее, но при Кристине Киршнер, эти попытки блокировались на государственном и общественном уровне. Киршнер всячески демонстрировала самостоятельность политики Аргентины, обвиняла США в лицемерии, сравнивания случай Крыма с отторгнутыми Британией Фолклендами, препятствовала желаемым США решениям на совещаниях лидеров южно-американских государств, поддерживала линию на закрытие всех американских баз в Южной Америке и всячески фрондировала по прочим политическим и экономическим вопросам.Киршнер ввиду этого была торпедирована через спровоцированный американскими хедж-фондами дефолт и обвинения в коррупции, в результате чего к власти был приведен преиздент Макри, который даже до своего избрания считался про-американским политиком. Как результат, вектор Аргентины был сменен – с фрондой Буэнос-Айреса было покончено, страна согласилась на большую часть требований МВФ, а американские военные базы появятся в стране по приглашению руководства страны.Аналогичным образом было сменено руководство Бразилии, где не устраивающих Вашингтон Лулу да Сильву и Дилму Русеф, сменил удобный Темер, после чего внешняя политика Бразилии начала разворачиваться в желаемом для Вашингтона направлении, что достаточно характерно было продемонстрировано в ходе попыток обеспечить полную политическую блокаду Венесуэлы с целью свержения Мадуро. Разумеется, "правый поворот" в Южной Америке носит инспирированный характер, а нынешнее появление американских баз в регионе, где еще недавно велись разговоры о том, что пора их убрать с континента вообще, отлично иллюстрирует, какими средствами США добиваются поддержания своей военной, политической и экономической гегемонии.Как и ранее, самый простой вариант – убрать неудобное правительство той или иной "суверенной" страны и привести к власти зависимых людей, которые обеспечат положение американских корпораций в этих странах и при необходимости, дадут добро на размещение американских военных баз.О неизбежности такого курса Макри писали еще в 2016-2017 годах.В этом отношении мы видим, как США достаточно последовательно проводят тот курс в отношении Южной Америке, который был начат еще при Обаме. Не во всем он успешен, Куба, Венесуэла и Боливия никак не поддаются, но в Аргентине и Бразилии американская политика добилась серьезного успеха, который сейчас закрепляется размещением дополнительных военных баз и усилением зависимости местных элит от США, с целью реализации американских интересов на континенте.

Источник: colonelcassad.livejournal.com