США развернут военные базы в Аргентине
11:26. 22 июля 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: brahman
США развернут в Аргентине свои военные базы. Одна будет развернута а Огненной Земле, а одна на пересечении границ Аргентины, Бразилии и Парагваем.
Кроме того предполагается открытие еще двух военных баз в других регионах страны.
Базы создаются под предлогом помощи в вопросах безопасности и консультации аргентинских сил безопасности.
Ключевая база на пересечение границы трех стран по официальной версии должна помочь "при стихийных бедствиях", а также в вопросах борьбы с наркоторговлей.
На деле, речь идет о строительстве военной базы в районе, с богатыми залежами сланцевого газа, куда американские компании вкладывают значительные средства.
Попытки развернуть военные базы на территории Аргентины предпринимались и ранее, но при Кристине Киршнер, эти попытки блокировались на государственном и общественном уровне. Киршнер всячески демонстрировала самостоятельность политики Аргентины, обвиняла США в лицемерии, сравнивания случай Крыма с отторгнутыми Британией Фолклендами, препятствовала желаемым США решениям на совещаниях лидеров южно-американских государств, поддерживала линию на закрытие всех американских баз в Южной Америке и всячески фрондировала по прочим политическим и экономическим вопросам.
Киршнер ввиду этого была торпедирована через спровоцированный американскими хедж-фондами дефолт и обвинения в коррупции, в результате чего к власти был приведен преиздент Макри, который даже до своего избрания считался про-американским политиком. Как результат, вектор Аргентины был сменен – с фрондой Буэнос-Айреса было покончено, страна согласилась на большую часть требований МВФ, а американские военные базы появятся в стране по приглашению руководства страны.
Аналогичным образом было сменено руководство Бразилии, где не устраивающих Вашингтон Лулу да Сильву и Дилму Русеф, сменил удобный Темер, после чего внешняя политика Бразилии начала разворачиваться в желаемом для Вашингтона направлении, что достаточно характерно было продемонстрировано в ходе попыток обеспечить полную политическую блокаду Венесуэлы с целью свержения Мадуро. Разумеется, "правый поворот" в Южной Америке носит инспирированный характер, а нынешнее появление американских баз в регионе, где еще недавно велись разговоры о том, что пора их убрать с континента вообще, отлично иллюстрирует, какими средствами США добиваются поддержания своей военной, политической и экономической гегемонии.
Как и ранее, самый простой вариант – убрать неудобное правительство той или иной "суверенной" страны и привести к власти зависимых людей, которые обеспечат положение американских корпораций в этих странах и при необходимости, дадут добро на размещение американских военных баз.
О неизбежности такого курса Макри писали еще в 2016-2017 годах.
Всего 15 месяцев правления Макри стали самыми тяжёлыми временами в современной социальной, политической и экономической истории Аргентины. Его регрессивные меры и преданность неолиберализму привели к отмене субсидий, сокращению социального обеспечения, девальвации национальной валюты, быстрому росту инфляции и массовым увольнениям госслужащих. Это породило экономическую нестабильность, рост бедности и тяжёлую ситуацию для рабочего класса Аргентины. С приходом к власти Макри различные профсоюзы, предприятия малого бизнеса и общественные организации проводят протесты против его политики, требуя увеличить зарплаты для компенсации падения покупательной способности.
Неолиберальная ортодоксальность Макри ведёт к социальному и экономическому кризису, один из которых Аргентина уже пережила в 2001-2002 годах, когда уровень безработицы превысил 20%, и многие жители провинции обеднели. На самом деле, Кристина Фернандес де Киршнер предупреждала, что избрание Макри – угроза всем успехам, которые были достигнуты после этого кризиса. В отличие от Макри, Нестор и Кристина Киршнер последовательно поддерживали защиту социальных и гражданских прав, и развивали социальные программы. Их приверженность кейнсианской экономической модели позволила вернуть страну к процветанию после разрушительной неолиберальной политики 1990-х, которая привела к экономическому коллапсу начала 2000-х. Социальная и экономическая политика Киршнеров привела к высокому росту экономики, сокращению бедности на 80%, и снижению безработицы с 20% в 2002 году до 5,9% в 2015 году.
В отличие от Макри, Нестор и Кристина Киршнер всегда защищали независимость Аргентины от международных финансовых организаций и всех проявлений империализма. В эпоху Киршнеров (2003-2015) дипломатические отношения между Аргентиной и США стали очень напряжёнными, поскольку они противоречили американской внешней политике и развивали тесные связи с левыми правительствами Боливии (Эво Моралес), Бразилии (Лула да Сильва и Дилма Русеф), Эквадора (Рафаэль Корреа) и Вененсуэлы (Уго Чавес и Николас Мадуро).
Покорность Макри перед Вашингтоном ни у кого не вызывает сомнений. Сайт WikiLeaks опубликовал секретные письма, которые раскрыли тесные отношения Макри с правительством США, которое и привело его к власти в 2015 году. WikiLeaks обнародовал переговоры между кандидатом Макри и бывшим послом США в Аргентине, состоявшие в январе 2010 года, когда он был мэром Буэнос-Айреса. Во время этого разговора Макри критиковал правительство США за «слишком мягкое» отношение к правительству Аргентины и попросил американскую помощь в демонизации Киршнер.
Теперь внешняя политика Аргентины удовлетворяет региональным интересам США. Например, сразу после выборов Макри обвинил Мадуро в антидемократизме и заявил о своём желании исключить Венесуэлу из MERCOSUR – южно-американского регионального торгового блока. Хотя антивенесуэльское заявление Макри понравилось его вашингтонским хозяевам, оно нанесло ущерб самой Аргентине. Аргентинская экономика сильно зависит от торговли со странами MERCOSUR: Бразилией, Венесуэлой, Уругваем и Парагваем. В действительности, более 30% торгового баланса Аргентины зависят от Бразилии, Парагвая и Уругвая, а также Чили, Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Для сравнения, на США приходится только 6% экспорта и 13% импорта Аргентины.
Если президент Макри продолжит сохранять преданность американскому империализму в Латинской Америке, он может изолировать Аргентину от её соседей по региону. Ухудшение отношений Макри с Венесуэлой может повредить аргентинским торговым и дипломатическим отношениям с Бразилией, Уругваем и Парагваем, которые выступили против предложения Макри исключить Венесуэлу из MERCOSUR.
Уже объявлено, что Макри и Трамп обсудят ситуацию в Венесуэле на совместной встрече, а это означает подготовку вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и даже свержение законного правительства. На этой же встрече будет рассмотрено расширение военных баз США, под предлогом «научных исследований» в Ушуая. Ушуая – самый южный город мира, богатый полезными ископаемыми и запасами пресной воды. Предыдущие предложения об основании военных баз США в Аргентине отклонялись правительствами Киршнеров, которые поддержали народные движения, выступающие против таких баз. Но Макри всегда готов лишить Аргентину национальной независимости.
Армия США поддерживает экономические и финансовые интересы США. Для этого используется порядка 800 военных баз в ключевых геополитических горячих точках. В некоторых случаях, геополитические интересы связаны с наличием в этих точках полезных ископаемых. Например, доступ к чистой питьевой воде – ключевой приоритет США на фоне потенциального дефицита воды, который может затронуть в ближайшем будущем целые регионы планеты. США хотят установить новую военную базу на границе трёх государств – Аргентины, Бразилии и Парагвая – рядом с водоносным слоем Гуарани. Это самое большое водохранилище в мире, которое может снабжать питьевой водой весь мир в течение следующих 200 лет. То есть не «научные исследования», а контроль над питьевой водой – главная цель установки военной базы США.
После встречи с президентом Трампом, Макри продолжит служить американским интересам в регионе, усиливая неолиберальную политику, помогая армии США в строительстве военной базе в Ушуае и нагнетая напряжённость в отношениях с Венесуэлой, которую США обвиняют в тирании и терроризме. Вместо защиты политической и экономической независимости Аргентины и интересов рабочего класса собственной страны, Макри будет превращать её в колонию США, в соответствии с принципами «Доктрины Монро».
https://antizoomby.livejournal.com/545451.html – цинк
В этом отношении мы видим, как США достаточно последовательно проводят тот курс в отношении Южной Америке, который был начат еще при Обаме. Не во всем он успешен, Куба, Венесуэла и Боливия никак не поддаются, но в Аргентине и Бразилии американская политика добилась серьезного успеха, который сейчас закрепляется размещением дополнительных военных баз и усилением зависимости местных элит от США, с целью реализации американских интересов на континенте.
Источник: colonelcassad.livejournal.com