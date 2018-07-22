Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июля 2018

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесла ряд ударов по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор — речь идёт о поселении Эс-Суса на востоке Сирии.

В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники в провинции.

«Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов ИГИЛ*, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди гражданских», — приводит агентство слова источников.

Как сообщала «Русская Весна», российские военные сбили вражеский беспилотник на подлёте к авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия в ночь с 20-го на 21 июля.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка