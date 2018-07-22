Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 июля 2018
- 10:03 “Белые каски” бегут в Иорданию.
- 09:58 Коалиция США отбомбилась по мирным сирийцам: есть жертвы.
- 05:00 Зачистка котла: российские и сирийские военные находят схроны боевиков (ВИДЕО).
“Белые каски” бегут в Иорданию
Давеча уже писал о том https://colonelcassad.livejournal.com/4320465.html, что в связи с неблагоприятном ходом войны против Сирии, перед США и другими спонсорами террористической активности на территории Сирии, встал вопрос спасения оставшегося персонала "Белых касок".
Оставшиеся "Белые каски" в юго-западной Сирии были банально вывезены через Израиль в Иорданию.
В субботу вечером Израиль эвакуировал 800 членов сирийского контингента спасателей «Белые каски» и членов их семей. Отряд действовал на территориях, контролируемых повстанцами, и спасал людей из развалин домов, разбомбленных сирийской и российской авиацией, в том числе пострадавших от применения химического оружия.
В соответствии с договоренностью между США, Россией и режимом Асада, «Белые каски» эвакуировали сначала на израильские Голанские высоты и затем перевезли в Иорданию. Этих людей согласились принять западные страны — Канада, Великобритания и Германия.
Согласно немецкой газете Bild, операция была проведена при содействии контингента ООН UNDOF в буферной зоне между Израилем и Сирией.
Иордания дала согласие на въезд в страну 800 сирийцев для последующего переезда в западные страны. В сообщении МИД в Аммане сказано, что это сделано с гуманитарными целями. После начала наступления сирийской армии на юге Иордания закрыла свои границы и сообщила, что впустить на свою территорию сирийцев.
В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа сказано: «По просьбе США и европейских стран и по распоряжению политического руководства страны в последние часы ЦАХАЛ провел гуманитарную акцию по эвакуации членов сирийской гражданской организации и их семей из зоны боев в южной Сирии после того, как их жизни оказались в опасности. Трансфер беженцев через Израиль проведен в рамках исключительной гуманитарной акции, и они переправлены в соседнее государство». ЦАХАЛ вновь подчеркнул, что не вмешивается в военные действия в Сирии и считает Дамаск ответственным за все, что происходит на сирийской территории.
В конце прошлой недели противники режима в районе Кунейтры подписали договор, по которому сирийская правительственная армия займет всю территорию вдоль израильской границы на Голанах. Часть повстанцев будет вывезена в район Идлиба на севере Сирии.
https://news.israelinfo.co.il/world/73568 – цинк
Бегство вполне оправдано, так как за участие в провокациях с химическим оружием на сирийской земле и пособничество террористическим организациям и иностранным интервентам, с тех персонажей, которые не успеют убежать, неприменно спросят. Так что настало время для их "философского парохода".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Коалиция США отбомбилась по мирным сирийцам: есть жертвы
Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесла ряд ударов по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор — речь идёт о поселении Эс-Суса на востоке Сирии.
В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники в провинции.
«Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов ИГИЛ*, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди гражданских», — приводит агентство слова источников.
Как сообщала «Русская Весна», российские военные сбили вражеский беспилотник на подлёте к авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия в ночь с 20-го на 21 июля.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зачистка котла: российские и сирийские военные находят схроны боевиков (ВИДЕО)
Российские и сирийские военнослужащие продолжают зачистку районов бывшего исламистского котла с центром в Эр-Растане на границе провинций Хама и Хомс, еженедельно они обнаруживают всё больше интересных находок, оставленных боевиками.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
При прочёсывании населённого пункта Теллиф на севере провинции Хама военные обнаружили очередной тайник с вооружением джихадистов. Здесь найдены пулемёты, гранатомёты и боеприпасы.
По информации контрразведки САР, очередной схрон был сделан непримиримыми исламистами, которые оставили это вооружение для подготовки мятежа в будущем против правительственных сил в Эр-Растанском котле.
Как ранее сообщала «Русская Весна», недавно в этом же регионе были задержаны несколько боевиков, которые не эвакуировались в начале мая вместе с основными силами бандформирований в провинцию Идлиб. Тогда в н.п. Тель-Дау был найден другой тайник с огнестрельным оружием, взрывчаткой и боеприпасами.
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