Саммит в Хельсинки — это атака на американскую демократию
16:25. 22 июля 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В догонку к истерике в американских СМИ https://colonelcassad.livejournal.com/4333304.html. Хиллари Клинтон на связи:
Клинтон: cаммит в Хельсинки — это «атака на американскую демократию»
Хиллари Клинтон подвергла критике выступление Дональда Трампа на саммите в Хельсинки, обвинив его в неспособности «справиться с Владимиром Путиным» в вопросе «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает журналист The Guardian Джон Малхолланд. Выступая на фестивале OzyFest в Нью-Йорке, Клинтон также заявила, что «российские агенты» намерены вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре с целью «подорвать американскую демократию» и могут совершить атаку на «серверы, на которые отправляются результаты выборов», и на «операции устройств для голосования и подсчёта голосов».
По словам Клинтон, в 2016 году Москва совершила «очень широкую и успешную кибератаку на нашу избирательную систему». «Эта атака наносит удар по сердцу нашей демократии. Почему президент не выступил в защиту нашей страны — это большая загадка», — отметила лидер демократов. Эти «тревожные атаки должны беспокоить каждого американца», подчеркнула Клинтон. Политик также призвала добиться ясности относительно содержания переговоров между Трампом и Путиным перед их совместной пресс-конференцией в Хельсинки. «Путин говорит всему миру, о чём были переговоры, однако Белый дом молчит. Не сомневайтесь, это прямая атака на нашу демократию. То, что мы не уверены, каких позиций придерживается наш президент, это очень тревожно», — заявила Клинтон.
«У Владимира Путина очень чёткая стратегия. Он умеет видеть человека насквозь, он мастер в манипулировании людьми. Почти никто, кто верит в свободу, не ладит с ним. Трамп хочет с ним подружиться по причинам, которые мы до сих пор пытаемся узнать», — продолжила политик. «Путин хочет расколоть НАТО и ЕС. Он хочет демонтировать архитектуру послевоенного мира. Он успешен в раздорах. Его атаки на нашу избирательную систему были совершены, чтобы помочь Трампу», — резюмировала Клинтон.
https://russian.rt.com/inotv/2018-07-22/Klinton-cammit-v-Helsinki- – цинк
В ноябре будет 2 года, как она продула выборы Трампу.
Не подлежит сомнению, что в случае ее победы. отношения США и РФ развивались бы по более эскалаионному сценарию, так как Трамп при всех своих антироссийских шагах, породил внутренний разброд в американском истеблишменте и начал демонтаж прежней системы международных отношений. Безотносительно того, успешными будут его действия направленный на пересмотр внешнеполитического наследия Обамы, действия Трампа объективно играют на руку России, так как они еще больше подрывают единый антироссийский фронт, который пытался выстраивать Обама и который намеревалась укреплять Клинтон.
Сама же логика обвинений в адрес Трампа примечательна тем. что даже разговоры о гипотетической нормализации отношении с России являются еретическими.
Источник: colonelcassad.livejournal.com