Путину не нравится повышение пенсионного возраста: «Окончательного решения пока нет»

Источник: zavtra.ru

Российский президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининградскую область посетил стадион «Калининград», возведённый к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Там он побеседовал с волонтёрами. И впервые развёрнуто ответил на вопрос о пенсионной реформе.



«Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. И, вы знаете, этот вопрос ведь не вчера возник. Он обсуждается так или иначе, с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста»

«Окончательного решения пока нет. Прошёл только закон в первом чтении, в нём не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счёт, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, она сейчас разворачивается. Естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан»

«Нужно будет всё равно предпринимать какие-то решения кардинальные. Но, какие? Давайте, ещё раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов»

Источник: nstarikov.ru