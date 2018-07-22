Новости Украины и Новороссии 22 июля 2018

В конце этой недели Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет рассказал об итогах работы МВД ЛНР за первое полугодие 2018 года.

В ходе пресс-конференции Игорь Корнет заострил внимание на работе Министерства внутренних дел в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Показатели в этом направлении работы более чем удовлетворительные: из 597 зарегистрированных фактов раскрыто 532, что составляет 93,8%.

Кроме ежегодных сезонных операций «Мак» и «Стоп-наркотик», которые направлены на борьбу с дикорастущими наркосодержащими растениями и культивированным их выращиванием, ведется активная и довольно успешная работа по выявлению каналов поставки и распространения наркотиков на территории Республики.

Преступные группы, которые распространяют наркотические средства на территории нашей Республики, перешли на более качественный уровень. Для распространения наркотиков и психотропных веществ они используют интернет-ресурсы, т. е. бесконтактную продажу.

«Такие факты труднее выявлять, но успехи есть и здесь. За первое полугодие уже задержаны две преступные группы, которые продавали наркотические средства бесконтактным способом, через закладки.

Преступники задержаны, выявлена огромная, подчеркиваю, огромная сеть тайников, в которых находились наркотические средства и психотропные вещества», — рассказал министр.

Также он подчеркнул, что совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики проводится работа по блокированию данных интернет-ресурсов.

Кроме того, несмотря на сложность выявления реальных лиц, действующих через анонимные интернет-аккаунты, специальные отделы Министерства внутренних дел уже имеют техническую возможность бороться с преступностью и на этом уровне.

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