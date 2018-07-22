Новости Украины и Новороссии 22 июля 2018
- 08:28 «Идиотизм», — о реакции Порошенко на победу Усика (ФОТО).
- 07:30 МВД ЛНР наносит удар по наркомафии.
- 03:30 Вас надо проверить при помощи ФСБУ.
- 01:00 Всё на экспорт. Киев распродаёт остатки природных богатств.
- Вчера 23:22 Как перед cмepтью куплю семги.
- Вчера 23:15 США стали лидером по закупке оружия на Украине.
«Идиотизм», — о реакции Порошенко на победу Усика (ФОТО)
Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о бое Александра Усика и Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
«Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!» — написал Рябинский в Twitter, ретвитнув сообщение Порошенко.
Порошенко ранее заявил, что «украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы».
Гассиев проиграл Усику единогласным решением судей (120:108, 119:109, 119:109) и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Усик, владевший поясами WBC и WBO, стал абсолютным чемпионом мира.
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МВД ЛНР наносит удар по наркомафии
В конце этой недели Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет рассказал об итогах работы МВД ЛНР за первое полугодие 2018 года.
В ходе пресс-конференции Игорь Корнет заострил внимание на работе Министерства внутренних дел в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Показатели в этом направлении работы более чем удовлетворительные: из 597 зарегистрированных фактов раскрыто 532, что составляет 93,8%.
Кроме ежегодных сезонных операций «Мак» и «Стоп-наркотик», которые направлены на борьбу с дикорастущими наркосодержащими растениями и культивированным их выращиванием, ведется активная и довольно успешная работа по выявлению каналов поставки и распространения наркотиков на территории Республики.
Преступные группы, которые распространяют наркотические средства на территории нашей Республики, перешли на более качественный уровень. Для распространения наркотиков и психотропных веществ они используют интернет-ресурсы, т. е. бесконтактную продажу.
«Такие факты труднее выявлять, но успехи есть и здесь. За первое полугодие уже задержаны две преступные группы, которые продавали наркотические средства бесконтактным способом, через закладки.
Преступники задержаны, выявлена огромная, подчеркиваю, огромная сеть тайников, в которых находились наркотические средства и психотропные вещества», — рассказал министр.
Также он подчеркнул, что совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики проводится работа по блокированию данных интернет-ресурсов.
Кроме того, несмотря на сложность выявления реальных лиц, действующих через анонимные интернет-аккаунты, специальные отделы Министерства внутренних дел уже имеют техническую возможность бороться с преступностью и на этом уровне.
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Вас надо проверить при помощи ФСБУ
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Всё на экспорт. Киев распродаёт остатки природных богатств
Украина вышла в лидеры по контрабанде древесины в ЕС. Рост незаконного экспорта наблюдается последние четыре года. И похоже, что такая ситуация устраивает и европейских, и украинских чиновников. Впрочем, последние ради наживы готовы продать все.
Украина заняла первое место в мире по объемам экспорта контрабандной древесины в страны Евросоюза. Об этом говорится в докладе «Причастные к коррупции», представленном британской неправительственной организацией Earthsight, которая занимается проблемами незаконной вырубки лесов.
Авторы исследования с 2016 года изучали нелегальные лесозаготовки на Украине и выяснили, что в Европу из Незалежной контрабандой вывозят леса больше, чем из стран Азии, Африки и Латинской Америки вместе взятых. Только за прошлый год наторговали на миллиард евро. И это, видимо, не предел.
Несмотря на действующий в стране мораторий на вывоз кругляка, темпы нелегальной вырубки постоянно растут.
Причем под предлогом так называемой санитарной вырубки под топор попадает лес очень хорошего качества — заповедные участки. А судя по тому, что в это вовлечены в основном государственные компании, все происходит с согласия украинских властей.
Европейский союз все эти нарушения старается просто не замечать. Те же европейские фабрики по производству мебели с удовольствием покупают украинскую контрабандную древесину. Более того, сейчас ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса. В обмен обещает предоставить Украине финансовую помощь — 600 миллионов евро. И ведь согласятся. Не сейчас, так чуть позже, когда дыры в бюджете совсем латать будет нечем.
Хотя украинский лес — это не единственный лакомый кусок для западных партнеров Киева. Всемирный банк пообещал Украине кредит, если будет снят мораторий на распродажу земли. На этом же настаивает и Международный валютный фонд, называя либерализацию рынка сельхозугодий одним из условий очередного транша помощи.
Впрочем, Всемирный банк и МВФ могут столкнуться с сюрпризом. Ведь почти весь украинский чернозем уже скупили западные инвесторы.
Почти все агрохолдинги, которые сейчас работают на Украине, принадлежат иностранцам. Как и когда это произошло? Сейчас никто из украинцев и не вспомнит — все проскакали на Майдане.
Конечно, может возникнуть и такой вопрос: а как же украинские власти? Так они ради собственной наживы, похоже, готовы продать все. Если что, европейцы прикроют. Интересы-то общие.
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Евгения Красилова
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США стали лидером по закупке оружия на Украине
Государственная служба экспортного контроля Украины опубликовала официальную статистику за 2017 год относительно экспорта вооружений с Украины в другие страны.
На фоне куцего экспорта, обращает на себя внимание массовая закупка американцами стрелкового оружия и противотанковых средств. С учетом того, что Украина массово не производит новые образцы оружия, речь идет скорее всего о запасах со складов длительного хранения, большая часть которых имеет еще советское происхождение.
С учетом того, что в Восточной Европе США, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в ходе войны в Сирии массово скупали старую советскую бронетехнику, стрелковое оружие и ПТРК, можно с большой долей вероятности предоложить, что в этой статистике отражены закупки для нужд войны на Ближнем Востоке. Указанное кол-во стрелкового оружия и противотанковых средств вполне достаточно для оснащения трех легких бригад, которые были достаточно стандартны для Сирийской Свободной Армии или Новой Сирийской Армии. Последнюю США как раз в 2016-2017 году и вооружали, преимущественно советским оружием, которое лидирует на рынке б/у вооружений для стран третьего мира по соотношению цена/качество.
Украина как ряд стран Восточной Европы, является одним из логистических хабов, через которые на Ближний Восток прокачивалось оружие для нужд анти-асадовских сил в Сирии. Выгоды использования Украины очевидны – независимая пресса фактически отсутствует, политический режим полностью контролируемый, сферой торговли оружием занимаются замазанные в криминале и коррупции персонажи вроде Пашинского. После смены режима на Украине, можно ожидать, что те или иные документы относительно поставок вооружений на Ближний Восток и роли киевской хунты в этом вопросе еще всплывут, как в свое время всплыли документы о тайных поставках оружия в Грузию, включая системы ПВО.
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