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На что способна антиснайперская винтовка «Дончанка»

19:34. 22 июля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rg.ru
О создании мощной винтовки калибра 12,7 миллиметров в Донецке заявили ещё в конце прошлого года. И вот теперь приоткрыли завесу секретности над этим грозным оружием.

Даже внешне винтовка выглядит весьма внушительной и скорее напоминает гранатомет или крупнокалиберный пулемет. Это и не удивительно, ведь «Утес» её ближайший «родственник».

Длина ствола «Дончанки» достигает одного метра. Примерно тех же размеров глушитель. Затвор продольно-скользящий или, как его ещё называют, «болтовой». Прицел с пулемета «Утес» 1972 года, шестикратного увеличения.

Дальность боя «Дончанки» — 5 километров. Вести прицельную стрельбу можно на расстоянии 1200 метров.

Она пробивает легкобронированную технику: БМП и БТР.

Патроны для нее подходят самые разные, в том числе трассирующие и зажигательные бронебойные. Именно их и использовали для теста.

В качестве целей взяли ящик из-под патронов плотно набитый сырым каменистым грунтом (это довольно надежное укрепление, обычно его используют на блок-постах) и бронежилет 4 класса.

В итоге «Дончанка» легко разворотила насквозь ящик с землей и прошила бронежилет. Причем, одну металлическую пластину на входе, а вторую на выходе.

Результаты говорят сами за себя.

Метки: чит.клуб
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