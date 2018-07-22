Кому нужны пляски вокруг Николая II?

Концептуал СМИ Е.Ю.Спицын и Г.А.Артамонов на канале «Красная линия»

В эфире программы «Точка зрения» идёт разговор про российскую монархию и расстрел царской семьи, обстоятельства которого вызывают большие сомнения. Почему расстрел царской семьи был катастрофически невыгоден большевикам? Кого на самом деле расстреляли вместо семьи императора? Могла ли царская семья уцелеть?



Кому выгодно создать у нас комплекс вины? Как представляют события 100-летней давности провластные учёные? Почему иерархи РПЦ поддерживает ересь и канонизацию Николая II? Какую ответственность за гибель, если она была, несёт Запад, в частности, дом Виндзоров? Почему нужно рассматривать гибель Романовых только в контексте гибели тысяч других людей, вызванных навязанной нам гражданской войной?



Почему гибель императора сегодня стала пропагандистским фетишем? Зачем нагнетают антисоветскую истерию? Только ли Николай II и его личные качества были виноваты в том, что страна потеряла управление? Нужно ли России восстановление монархии? Как этого избежать?

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