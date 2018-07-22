БРИКС наше будущее

Насколько на сегодняшний день экономики стран БРИКС взаимосвязаны и взаимозависимы?

Проблема БРИКС как раз в том, что экономики стран этой группы фактически ни как между собой не связаны. Понятие об этой группе вначале появилось в результате шутки одного экономического аналитика. Он заметил, что у четырёх стран вроде бы не имеющих между собой ничего, одинаковая практически скорость развития экономики. И он предложил для них такое шуточное название группа БРИК. Тем более, что БРИК созвучно с английским словом обозначающим кирпич. В ту же статистическую группу попала и Южно-Африканская Республика. Соответственно появился термин БРИКС. Появилась идея как-то связать эти страны между собой, чтобы они меньше зависели от мирового рынка, который мягко говоря далеко не стабилен.

Экономические связи между самими странами БРИКС развиваются довольно замедленно. Последние годы экономические связи Российской Федерации со всеми остальными четырьмя странами растут довольно быстро. Но вот между собой они связаны почти никак. И это создает массу осложнений.

Сейчас ,насколько я могу судить, идут в рамках ШОС переговоры о создании зоны свободной торговли включающей Китай и Индию. А поскольку в этих двух странах развиваются существенно разные отрасли производства, то в рамках этой зоны свободной торговли им выгодно обмениваться своей продукцией.

Кстати не исключено, что в рамках той же ШОС будет создано нечто вроде переводного рубля Совета экономической взаимопомощи. Сейчас это уже почти забылось, но система была такая: все валюты всех стран входивших в этот самый совет котировались по отношению к рублю для международных расчётов. А рубль для международных расчётов тогда, это было 987 412 миллионных долей грамма золота, то есть почти грамм.

Эта валюта априори независима от рыночной ситуации или всё таки тоже зависит?

Такая вот взаиморасчетная валюта зависит от рыночной ситуации в той мере в какой от неё зависят экономики всей группы стран пользующейся этой валютой. Скажем проблемы Совета экономической взаимопомощи связаны были прежде всего с тем, что страны входящие в этот совет, развив свою экономику во взаимодействии между собой, стали активно выходить на внешний рынок и оказались сильно зависимы от любых его колебаний…

Источник – https://tvbrics.com/

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Источник: vassermans.ru