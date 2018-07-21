Президент РФ: Если изменений не вносить, пенсионная система может лопнуть
Президент России впервые за продолжительное время прокомментировал инициативу правительства по пенсионной реформе. Напомним, что кабмин продвигает повышение пенсионного возраста для граждан страны – на 5 лет для мужской части населения, на 8 лет – для женской.
Находясь с визитом в Калининградской области, Владимир Путин выступил перед волонтёрами. По словам президента Российской Федерации, лично ему “не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста”. При этом Путин отметил, что в этом вопросе нужно опираться на экономические реалии и “думать на перспективу”.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил о том, что президент не занимается вопросами пенсионной реформы, однако он выражает интерес к происходящему вокруг правительственной инициативы.
По словам Владимира Путина, если сегодня не сделать в пенсионном законодательстве никаких изменений, то завтра вся пенсионная система “может лопнуть”. Далее Путин призвал всех осознать тот факт, что на данный момент никакого конкретного решения по пенсионной реформе пока не принято.
Путин:
По словам президента, в этом вопросе нельзя себе позволить основываться исключительно на эмоциях.
То, что число работающих граждан в соотношении с числом пенсионеров снижается, факт. Но где гарантии того, что после повышения пенсионного возраста граждане в возрасте 60-65 лет будут обеспечены рабочими местами? Где гарантии того, что повышение пенсионного возраста приведёт к повышению уровня самих пенсий? Связи этих двух “компонентов” не увидели даже в Счётной палате, возглавляемой Алексеем Кудриным.
Источник: voicesevas.ru
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- Если изменений не вносить, пенсионная система может лопнуть – лопнет не пенсионная система, а недвижемость и движемость олигархата, на содержание которых нужны большие финансы. Аппетиты растут, как известно, во время еды…..
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Мы эту “лапшу” уже слышали от многих приверженцев паразитической системы, и услышали её и от главного “вешателя лапши на уши”.
Что мешает президенту и правительству собирать и направлять средства на пенсионное обеспечение, из консолидированного бюджета страны, а не собирать их в воровскую организацию пенсионного фонда, где часто сменяют, обогатившихся руководителей, заседавших во дворцах “Пенсионного фонда?
Но нет, руководители страны и их пособники, типа “Мерзости воплоти”, или его, с недавних пор называют “Запятой”, упорно врут нашему народу, приводя пример о числе работающих, которые якобы кормят пенсионеров, не говоря о том, что эти рабочие кормят и многочисленных воров, которые пасутся в пенсионных фондах.
В.И. Ленин: – ” Юристов надо брать ежовыми рукавицами и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает”.