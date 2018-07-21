Открытым текстом 20.07.2018

В Соединённых Государствах Америки по мере приближения парламентских выборов неизменно нарастает публичная истерика. В этот раз — уголовная.

Основательница российской общественной организации “Право на оружие” Мария Валерьевна Бутина, проходящая в университете столицы СГА обучение по специальности «Международные отношения», арестована по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Газеты пишут, что она два года назад пыталась организовать встречу кандидата Трампа с президентом Путиным.

Открытым текстом сообщаю: я участвовал в нескольких организованных при участии Бутиной публичных обсуждениях вооружённой гражданской самообороны. Дело сложное. Американская система складывалась почти два века и по сей день далеко не совершенна. Мы с Бутиной во многом соглашались, по некоторым вопросам спорили. Но открытым текстом уверяю: ни она сама, ни известнейший из членов “Права на оружие” бывший сенатор Александр Порфирьевич Торшин не имели ни малейшей возможности организовать встречу с президентом Путиным кого бы то ни было.

Следователи целятся в Национальную винтовочную ассоциацию. В неё входит чуть ли не половина граждан СГА. Она щедро финансирует идейно близкую республиканскую партию. Руководители ассоциации не раз бывали в РФ, встречались с руководителями “Права на оружие”, в том числе и на деловых обедах. По логике следствия, экономили свои деньги, а потом вносили их в предвыборный фонд Трампа. Значит, Трамп получил деньги из РФ. Иностранное финансирование — повод для импичмента.

Причём Бутину обвиняют, внимание, в переписке и разговорах с официальными лицами СГА. Выходит, любого, кто встретится с американцем неофициально или похвалит свою страну в присутствии тамошнего политика, можно посадить как незарегистрированного иностранного агента. Не случайно Бутину арестовали накануне встречи Трампа и Путина. Вместе с фантазиями о двенадцати кагэбистах, через Интернет уничтоживших американскую демократию, это выглядит как пиратская «чёрная метка». Чем закончился бунт в книжке, вы помните: “Копайте, копайте, может быть, найдёте пару желудей, что так нравятся свиньям…”

Сенатор-республиканец Линдси Олин Флоренс-Джэймсович Грэм предложил проверить на наличие подслушивающих устройств футбольный мяч чемпионата мира, подаренный президентом Российской Федерации президенту Соединённых Государств Америки, и ни в коем случае не вносить его в Белый дом.

Оцените адекватность противников Трампа и уровень русофобии! Несчастные сидельцы ГУЛАГа в дырявых ватниках под дулом нагана запихивают микрофон в ниппель мячика, чтобы злобный КэйДжиБИ Офисер Путин в наушниках поверх ушанки прямо из Мавзолея, выпивая водку, прослушивал американские секреты и продолжил влиять на выборы несчастных защитников свободы. Вам смешно? А они это произносят совершенно серьёзно!!! Газеты теоретически могли выйти с заголовками о шансе всего мира избежать нового витка холодной войны. А вместо этого — вот цитаты!

“Встреча Путина и Трампа — самый тёмный день в американской истории”.

“Американцам преподнесли одну из самых ужасных картин, какие только можно представить: руководитель США лизал ботинки диктатора-убийцы”.

“Кадры с Трампом, стоящим рядом с “ухмыляющимся Путиным” и “настаивающим на том, что Россия не вмешивалась в его выборы”, полностью подтвердили “ужасающее безразличие президента к атаке на демократическую жизнь американского народа”.

Сенатор Маккейн: “Ни один предыдущий президент никогда не унижался перед тираном столь отвратительно”.

Гингрич — советник Трампа, бывший спикер Палаты представителей — объявил пресс-конференцию “самой серьёзной ошибкой его президентства”.

Впечатляет. Интересно, что должен был сделать Трамп, чтобы не получить такую реакцию его противников и контролируемых ими СМИ. Арестовать Путина прямо на пресс-конференции? Заявить ему категорический протест против собственного избрания? Публично покаяться, что лично передал компромат на себя агентам КГБ, ещё когда учился в начальной школе? Что удовлетворило бы их либеральнутые души? Открытым текстом уверяю: ничего. Всё, что сделает Трамп, оспорят, как бы смешно это ни звучало. Очень неудобный достался им президент. И успокоит их только импичмент. Для него все средства хороши, даже поиск камер в ниппеле футбольного мячика…

Теперь об итогах. Они сделали то, от чего так корёжит либероидов по обе стороны океана, — говорили с глазу на глаз почти три часа. Пусть не подписан ни один документ. Но сам разговор куда важнее бесцветных коммюнике о “налаживании отношений” и “атмосфере взаимного доверия”. На Трампа давят с чудовищной силой. Он прочувствовал, сколь легко в общественном сознании правду подменяют ложью. Поэтому нуждается в фактах. Судя по пресс-конференции, факты ему представлены. Но американские журналисты о чём спрашивали? О разоружении? О договорённостях по Сирии? О судьбе несчастной Украины?

Нет!

Мир будущего — такая мелочь!

Им важны вбросы о вмешательстве Российской Федерации в выборы в Соединённых Государствах Америки: как будет изворачиваться и краснеть ужасный кэгэбист, прямо спрошенный о компромате на несчастного Трампа?

Президент РФ сообщил, что деловые гости РФ — в том числе Трамп до избрания президентом СГА — не интересуют наши спецслужбы. А заодно отметил, что мы готовы предоставить любые сведения расследователям предположений о вмешательстве РФ в выборы в СГА, если следователи РФ в свою очередь допросят граждан СГА по делу британского биржевого спекулянта Браудера, осуждённого в РФ заочно. Он преступным путём добыл у нас более 1,5 миллиарда долларов и часть награбленного официально передал на президентскую кампанию демократов.

Открытым текстом удивляюсь: сенсационный, да ещё из высочайшего источника, рассказ о грязных — да ещё иностранных — деньгах для демократов не попал на первые полосы американских СМИ.

Им не интересно.

Как не интересно, что синхронистка из СГА переводила вопросы и ответы некорректно, порой с точностью до наоборот, а русского переводчика к микрофону не допустили. Зато как заведенные цитируют твит Трампа спустя двое суток после встречи: мол, руководитель страны несёт ответственность за происходящее в ней — значит, если кто-то из РФ вмешивался в выборы, то Путин тоже виноват. Смешно. Умеющим читать между строк ясно: Трамп по правилам, придуманным его противниками, играть не будет. Значит, случилось то, чего они так боялись. Путин объяснил Трампу если не всё, то многое. С конкретными фактами. Их прагматичный бизнесмен запомнил.

Источник – http://ren.tv/

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Источник: vassermans.ru