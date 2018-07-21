Новости Украины и Новороссии 21 июля 2018
- 18:55 Пример Шеремета как демонстрация силы.
- 16:18 В Госдуме прокомментировали попытку Украины добиться санкций против черноморских портов России.
- 13:41 Климкин: референдум в Донбассе – это репетиция развала Украины.
- 11:50 Суд Линча в Чернигове — публичный акт слабости и позора.
Пример Шеремета как демонстрация силы
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В Госдуме прокомментировали попытку Украины добиться санкций против черноморских портов России
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
«Если такие санкции Запад будет принимать, то мы вольны в том числе пересмотреть так называемый договор о проливах (Конвенция Монтрё о статусе проливов. — прим. ред.).
Учитывая, что наши отношения с Турцией сегодня на подъёме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции будем вводить мы», — пояснил он.
При этом депутат подчеркнул, что проблемы во внутренних водах России и Украины были спровоцированы именно украинской стороной, задержавшей моряков крымского экипажа судна «Норд».
«В акватории Азовского моря напряжённость всегда присутствовала. Просто украинцы открыли ящик Пандоры, когда арестовали российское рыболовецкое судно», — заключил депутат.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов России.
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Климкин: референдум в Донбассе – это репетиция развала Украины
Москву не интересует Донбасс с его украинскими жителями, предложение Путина о референдуме там – всего лишь репетиция развала всей Украины, заявил глава МИД страны Павел Климкин.
написал Климкин в Фейсбуке.
По словам министра, такого предложения он не видел, но, если оно существует, то это величайшая дерзость.
При этом Климкин отметил, что референдум на востоке Украины невозможен ни с политической, ни с юридической точки зрения.
Вместе с тем, по его словам, людям необходимо четко осознать одну вещь: Москву Донбасс с его украинскими гражданами вообще не интересует. Предложение Кремля о референдуме – это своего рода репетиция развала всей Украины.
Глава МИД призвал вспомнить «российские пассажи о федерализации Украины», и подчеркнул, что эти «пассажи» совсем не про Донбасс. Но развалить страну российским властям не удастся, заключил Климкин.
Напомним, ранее западные СМИ со ссылками на источники сообщили, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил Дональду Трампу рассмотреть предложение о проведении в Донбассе референдума, на котором жители ДНР и ЛНР высказались бы о статусе своих территорий.
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Суд Линча в Чернигове — публичный акт слабости и позора
Украинская журналистка Светлана Крюкова в своем блоге комментирует дикую историю, произошедшую в Чернигове. Напомним, боевики Национальных дружин на улице привязали к столбу мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью «Я ватник».
Дошли руки от начала до конца посмотреть суд Линча в Чернигове. Больного старого бомжа привязали к столбу с табличкой «Я — ватник. Плюньте в меня».
Если честно, я не сразу разглядела человека на видео. Привязанный настолько худой и изможденный, что его тело слилось со столбом.
Молчаливый, покорный, не сопротивляющийся. Как загнанное животное, без сил на агрессию. Бывший заключенный, якобы надругавшийся над памятником Небесной сотне. По виду — человек явно не в себе, нищий, больной, слабый. На самой нижней социальной ступени.
Идеальная кукла для самосуда — раб, не способный не то, что дать сдачи, а дать себе отчет, кто он и что он. Не сильный качок с друзьями из воров в законе, который отрежет голову как только руки будут свободны, а опустившееся нечто, слившееся со столбом.
Черниговские тетки, остановившиеся по пути с базара, смотрят, осуждают, ерзают. Кто-то смеется, 50 человек бездействуют вокруг этого ужаса. Все бездействуют. Полиция нетороплива. Жмет руку организаторам.
Я почему-то вспомнила ещо одну черниговскую историю, когда школьницы коллективно затоптали ногами другую школьницу. Помните? Не так давно был этот случай. Мы все это обсуждали. И возмущались — как так? кто их воспитывает этих детей, — писали мы.
А потом я вспомнила про выборы в Чернигове по 205 округу, когда черниговскую бабку, черниговского мужика можно было купить как дешевого раба на галерах. За 400 гривен. Больных людей покупали и они сдавались с потрохами, потому что им есть там нечего.
Совсем голодных можно перепродать повторно, и сделать президентского фаворита депутатом Верховной Рады.
Пока мы будем допускать такие суды Линча, ничего мы у себя в стране не построим. В этом нет силы. В этом нет доблести. И в этом нет надежды. В этом есть публичный акт слабости и позора. А нам нужна сила и доблесть. Только так можно победить настоящего сильного врага.
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Светлана Крюкова, Украина
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