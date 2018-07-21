“Новичок” в очередной раз побежден
00:48. 21 июля 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Попшиковший на себе "Новичком" из бутылки для духов Чарли Роули выписан из больницы с пожеланиями скорейшего восстановления.
И снова британский дух, подкрепленный в данном случае систематическим пьянством и употреблением героина, оказался сильнее происков специально разработанных смертельных ядов.
Больница в Солсбери таким образом стала мировым рекордсменов по количеству спасенных жертв "Новичка".
И даже такой грандиозный THE PLAN пока что привел только к гибели героиновой наркоманки спустя несколько месяцев после "покушения".
Так как мало ли что еще могли бросить киллеры в Солсбери, полиция настоятельно рекомендует не подбирать пустые банки, бутылки и использованные шприцы, чтобы избежать гипотетического риска отравления "Новичком". А то ведь мало ли, что еще разбросали на британской земле.
Источник: colonelcassad.livejournal.com