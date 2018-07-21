Попшиковший на себе "Новичком" из бутылки для духов Чарли Роули выписан из больницы с пожеланиями скорейшего восстановления.И снова британский дух, подкрепленный в данном случае систематическим пьянством и употреблением героина, оказался сильнее происков специально разработанных смертельных ядов.Больница в Солсбери таким образом стала мировым рекордсменов по количеству спасенных жертв "Новичка".И даже такой грандиозный THE PLAN пока что привел только к гибели героиновой наркоманки спустя несколько месяцев после "покушения".Так как мало ли что еще могли бросить киллеры в Солсбери, полиция настоятельно рекомендует не подбирать пустые банки, бутылки и использованные шприцы, чтобы избежать гипотетического риска отравления "Новичком". А то ведь мало ли, что еще разбросали на британской земле.

Источник: colonelcassad.livejournal.com