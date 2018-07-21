Беловодье или Откуда в Китае русские

Значительная часть населения России отвергла церковную реформу XVII века. Политика Петра углубила разрыв между правительством и русским народом. " Старообрядцы утверждают что правительство со времен Петра теснит будто бы Русскую жизнь, преследует будто бы Русские обычаи и заводит иноземные, не знает будто бы Руси, её духа, её путей, меряет будто бы Русский народ на иноземный аршин и применяет будто бы к народному быту учреждения и постановления немецкие " (И.С. Аксаков, 1851 г ).

Мы трудились – ты б хоть раз Кинуть взгляд могла на нас Мы трудились столько лет – От тебя пощады нет

Ты, большая мышь, жадна Моего не ешь зерна Мы трудились целый год Нет твоих о нас забот



"Когда император запретил отлучку крепостных с мест жительства тогда седмиглавый змей (антихрист) и воцарился на земле. Орёл Российской Империи держит не скипетр и державу, крестами увенчанных, как было во времена благочестия, а змей антихристовых".

Они отказались подчиниться установившемуся в Российской империи эксплуататорскому и аморальному социальному порядку и призвали к бегству от него.



"Самое большое преступление – житие, согласное с мыслью антихриста". "Специфику страннического вероучения определяла проповедь побега из мира антихриста (под которым подразумевалось российское государство и общество)… бегство из мира, в котором неистинная, ложная церковь освящает социальное зло – обязательство человека и основное средство противодействия социальному злу".

Странники не платили подати, не работали на помещиков, не служили в армии, не ходили в церковь, не имели недвижимого имущества, постоянного места проживания; уничтожали государственные паспорта, писали свои пародийные; при поимке сказывались не помнящими родства.

Некоторые не принимали реформы 1861 года, другие избегали любых предметов, изготовленных антихристом; например, применяли вместо свечей лучины, третьи попытались ввести общее пользование имуществом.



Пути противодействия, несотрудничества с властями были различными, общей была только решимость, с которой странники отказывались подчиниться, казалось бы, всеохватывающему государственному аппарату насилия. "Победа над антихристом заключалась в том, что странник не давал покорить себя, не становится частью антихристова мира".

Длительное существование в полицейском государстве целого общества беспаспортных людей было возможно потому, что бегуны были разделены на два разряда: странники и странноприимцы. Странники – это люди, совершенно отказавшиеся от мирских связей, не имеющие ни имущества, ни крова, а странноприимцы – это значительная часть бегунов, которая находилась в положении как бы оглашенных. Они не прерывали окончательно связи с миром.



В домах таких странноприимцев были оборудованы специальные тайники для укрытия странников. В случае болезни странноприимца или другого опасного обстоятельства странники крестили его, и если он выживал, то должен был оставить дом, имущество и уйти странствовать.

Власти, нуждавшиеся в солдатах и землепашцах, резко отрицательно отреагировали на появление бегунов. "В 1850 году о существовании странников узнало правительство, тотчас же начавшее против них массовые репрессии… разгромили основные бегунские центры, большое количество странников было арестовано"[2].

Отношение помещиков к странникам было аналогичным.



"В то время ходили слухи о секте бегунов, которая переходила из деревни в деревню, взыскуя вышнего града и скрываясь от властей. Помещики называли эту секту "пакостною", так как одним из её догматов было непризнание господской власти" (Салтыков-Щедрин). Бегунов- странников заметила и осудила государственная церковь. "Вреднейшая секта странников… их учение не только противно учению православной церкви, но и отвергает верховную власть" (м. Филарет).

Беловодье

В XIX веке в России, особенно среди староверов, распространилась легенда о Беловодье – стране, расположенной далеко на Востоке, где живут русские люди старой веры, где нет царя, чиновников, помещиков.



О пути в Беловодье и жизни там рассказывалось в рукописи якобы побывавшего в этой стране Марка Топозерского.



"От Москвы на Казань, от Казани на Екатеринбург, и на Томск и на Барнаул… вверх по реки Катуни… там есть места, где скрыться от антихристовой руки, есть и люди, которые проводят дальше… Проход в Апонское царство Китайским государством, сорок четыре дня ходу, через Буран-реку… Приходящих из Руси перекрещивают первым чином.



Говорят: "Все вы осквернились от великого зверя антихриста, сказано ведь: изойдите от среды нечестивых"… В тамошнем месте воровства не бывает, светского суда не имеют. Деревья там – как высокие горы, всякие земные плоды в изобилии. Войны ни с кем не имеют. Там антихрист не может быть и не будет… Землю ту только те могут достичь, что имеют ревностное желание не вернуться".

Легенду о Беловодье упоминали русские путешественники по Востоку.



"На Алтае было распространено поверье о стране Беловодье, которая лежит за морем, там живут православные русские люди"; (Г. Потанин). "Через Кокуши горы. Через Богогорше. Через Ергор по особому ходу. А кто пути не знает, пропадёт в озерах или степях. Бывает, что и беловодские люди выходят. Все знают о Беловодье" (Н. Рерих, "Алтай-Гималаи").

Поиски Беловодья староверами изображали в своих романах писатели.



"Шесть дней мы в Лаврентьевской обители пожили, а потом пошли всемером к Беловодью. Дошли в Сибири до реки Катуни и нашли там христолюбивых странноприимцев, что русских людей за Камень и в Китайское царство переводят. Там множество пещер тайных, в них странники привитают, а немного подале стоят снеговые горы, верст за триста, если не боле, их видно…



Шли мы через великую степь Китайским государством сорок и четыре дня кряду. Но дошли мы таки до Беловодья. Стоит там глубокое озеро да большое, ровно море какое, а зовут то озеро Лопонским и течет от него на запад река Беловодье. На том озере большие острова есть, и живут на тех островах русские люди старой веры"[3].

"Житие, согласное с антихристовыми слугами, человека убивает… спасение в бегстве. От зверя антихриста, от властей его, от соблазнов. Путь тот в Беловодскую страну ведет. Слугам антихристовым дорога туда заказана. Барам да чиновникам и близко не подойти. Но если поколеблешься в вере, то Беловодская справедливая земля туманом закроется, в пустыне очутишься".

Русские крестьяне не раз отправлялись на поиски Беловодья.

"Нет правды на земле, но правды нет и выше…"

В 1860-х годах группа староверов попыталась обосновалась в Китае, близ Лоб-нора (монг. Белое озеро), сочтя это место за Беловодье. Н.М. Пржевальский, побывавший в этих краях, рассказал об их судьбе: "Через год после их прибытия явился из Туркестана по приказу китайского губернатора князь лобнорцев и разорил поселение староверов. Китайцы сожгли их дома и жителей избили. Лишь четыре семьи ушли на Сачжеу"….

"Он знал, что никакого Беловодского царства нет, ни за Бухтармой, ни на Алтае. Не раз он встречал в своих странствиях по Алтаю и за его пределами русских людей, искавших Беловодскую землю. Одни погибали в пустыне, других захватывали в плен и продавали в рабство, третьи оставались в верховьях Бухтармы, основывали селения и никого в них не пускали"[4].

"Странники полагали, что деятельность Петра сделала фактом наступление антихристова царства в России, в других странах уже давно воцарился антихрист. Доказывая, что в мире царствует антихрист, странники утверждали, в сущности, что социальное зло неисправимо".

[2] Мальцев А.И. "Староверы-странники в XVIII – 1 половине XIX вв., 1994 г .

[3] Мельников (Печерский) П.И., "В лесах", 1897 г .