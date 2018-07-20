Украинские СМИ: отрыв от действительности

Реальность и новости от СМИ, работающих на Украине – это две нигде не пересекающиеся вселенные. Доказательства тому поступают без перебоя. За последние недели Укро СМИ сначала обвинили меня в том, что я назвал государственность Украины подарком СССР, хотя получение независимости в 1991 году всеми союзными республиками без каких-либо конфликтов, за просто так, было вне всяких сомнений невероятно щедрым подарком России.



Прошла неделя – и вот новый шедевр: Укро СМИ «раскрыли оккупационные планы Кремля» в … Латинской Америке. Далее «независимые журналисты» также не захотели сидеть спокойно и из пальца высосали новость о том, что «В РФ пригрозили затоплением украинских кораблей в Азовском море», хотя речь шла, конечно, же, о проверках кораблей, а не о их затоплении!

Как вы думаете, какие слова «независимые журналисты» смогли истолковать, как угроза затопить украинские суда в Азовском море?

«…В эфире телеканала Россия 1 лидер движения «Патриоты России» Николай Стариков и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов обсудили эту ситуацию и в завуалированной форме пригрозили Украине тем, что РФ начнет топить украинские корабли. «Я думаю, что наши силы останавливают украинские суда для того, чтобы проверить, есть ли там аптечки, есть ли там спасательные жилеты. Потому что корабли, к сожалению, иногда тонут, это, наверное, абсолютно нормальная проверка безопасности с целью обеспечения безопасного судоходства в этом регионе. Мне кажется, украинским партнерам обижаться тут не на что», – заявил Стариков.

Вот фрагмент программы «60 минут», о котором идет речь

Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки Укро СМИ опять принялись цитировать мою статью, вырывая произвольные фрагменты

«К примеру, известный пропутинский пропагандист Николай Стариков заявил следующее: “Надо сосредоточиться на усилении нашей экономики и Российской армии, на укреплении патриотизма в сердцах сограждан. Что касается вопросов, которые ожидаемо будут обсуждаться, то повестка дня понятна: Украина, Сирия. Но поскольку ни тут, ни там, у нас нет никаких возможностей для сдачи или взаимовыгодного размена позиций, мне не очень ясна перспектива каких-либо конкретных договоренностей».

На уходящей неделе Укро СМИ вновь выдали очередной перл. Прочитав информацию о моей скорой поездке на Донбасс с чисто гуманитарными целями, они немедленно состряпали «горячий» материал. На ровном месте эти Укро СМИ отчего-то сравнили гуманитарную миссию, с которой я с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» еду в Луганск, с … инспекционной поездкой.

Комментировать тут просто нечего – СМИ государства Украина в очередной раз показали, что они существуют в совершенно особом мире.

А для жителей ЛНР, хочу отметить, что мы сможем встретится и пообщаться уже совсем скоро.

Моя открытая встреча с жителями Донбасса состоится:

Луганск

29 июля, 15.00

Республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького

(ул. Советская 78)

Увидимся в Луганске! До скорой встречи!

Источник: nstarikov.ru