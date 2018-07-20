Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2018

Начальник инженерно-саперной группы Аварийно-спасательной части постоянной готовности Отряда по проведению специальных спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР капитан Гарный Вячеслав Владимирович о том, как он начинал свой боевой путь на Донбассе, как познакомился с «Французом» и как попал в Отряд «Легион».

«До войны работал и проживал в городе Антрацит Луганской области. Шахтер. Горный инженер. После окончания Алчевского вуза — Донбасский горно-металлургический институт — работал 20 лет в шахте», — с тяжестью в голосе сообщает Вячеслав Гарный.

«После референдума 11 числа (2014 года — прим. РВ) оставил дом и пошел воевать против фашистов, скажем так. Я считаю, что это фашистская власть, поэтому и пошел воевать».

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Боевой путь Гарный начал в казачестве города Антрацит, в котором базировались казачьи войска атамана Козицына. Вячеслав принимал участие в разного рода боевых операциях, это и бои за сёла Дьяково и Бирюково (ЛНР — прим. РВ), и Дебальцево с его окрестностями.

«С боями мы отходили, оставили Мироновку, Дебальцево, наша группа одна из последних выходила из Дебальцево, в 2014 году. И потом меня с моей группой судьба забросила в Шахтёрск, с боями мы тоже пробивались туда, где я и встретился с нашим комбатом. Тогда он был для нас „Француз“. Мы не знали имен, только по позывным общались».

С тех пор группа Гарного начала тесно сотрудничать с «Французом». Вячеслав принимал участие в разведывательных заданиях с группой «Француза».

После Гарный в группе «Француза» примкнули к «Оплоту», в составе которого образовалась 5-ая бригада. А уже в её составе Вячеслав служил командиром взвода разведроты. После Шахтерска Гарный принимал участие в боях за аэропорт Донецка осенью 2014 года.

«В составе разведроты я уже участвовал в освобождении Углегорска и Дебальцево, где мы потеряли товарищей».

«Тогда в составе разведроты много ребят пошли за комбатом и тогда организовался „Легион“».

«По сравнению с 2015 годом, когда отряд только организовывался, заметно большой прогресс», — с воодушевлением рассказал Вячеслав.

«Во-первых, в отряде появились нормальные свои казармы, что не маловажно, где боец должен отдыхать после выездов и тренировок. Опять же, появилась техника, появилась большая материально-техническая база. Грубо говоря, люди почувствовали себя настоящим воинским подразделением. А начиналось, конечно… Много было бытовых проблем, много проблем по обеспечению того же вооружения. Потихоньку-потихоньку и отряд сформировался.

Задачи, какие бы нам не ставились, я считаю, мы выполняем достойно. И отряд готов к любым задачам», — заключил Гарный.

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«Легион» ДНР, специально для «Русской Весны»