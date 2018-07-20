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Сталинская система кадров. Евгений Спицын

19:28. 20 июля 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Партийная номенклатура как шаг вперёд

Когда Сталин начал создавать свою систему подготовки профессиональных управленцев? Что пришло на смену традиционной системе подбора и подготовки кадров? Кого предполагалось ставить во главе партийных комитетов и хозяйственных органов? Что давала система подготовки кадров «снизу»? Можно ли было в советской системе передать власть сыну или внуку? Как произошло перерождение внутрипартийной бюрократии? Почему на партийную номенклатуру вылили ушат грязи? Нужно ли было отказываться от этой формы управления государством? К чему мы возвращаемся сейчас? Как будет формироваться новая элита?

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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