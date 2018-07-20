Швейцарский опыт пенсионной реформы
14:46. 20 июля 2018 Просмотров - 226 Один комментарий Опубликовал: brahman
Для любителей кивать на европейский опыт повышения пенсионная возраста.
Как швейцарцы отклонили на референдуме пенсионную реформу
Швейцарские избиратели на общенациональном референдуме в сентябре 2017 года отклонили проект будущего порядка финансирования так называемой «первой опоры» национальной системы пенсионного обеспечения, включавший также проект поэтапного повышения пенсионного возраста. Предложение повысить НДС в стране также потерпело поражение – за нее не проголосовало большинство кантонов. Реформа пенсионной системы могла войти в силу только в случае согласия народа с обоими этими предложениями.
Последняя удавшаяся пенсионная реформа в Швейцарии имела место уже очень давно, в 1997 году. С тех мир изменился до неузнаваемости, Швейцария — в том числе. В Конфедерации последние 20 лет терпели поражение все попытки реформировать пенсионную систему.
С точки зрения швейцарского правительства и большинства депутатов парламента, проваленная программа реформ была удачным компромиссом, который позволил бы в период до 2030 года особенно не беспокоиться относительно финансирования «первой опоры» государственной системы пенсионного обеспечения, важнейшего социального завоевания Швейцарии за последние сто лет, и это в условиях так называемого «демографического поворота» (работников — все меньше, пенсионеров — все больше). Народ, однако, решил иначе.
«Данный проект был программой реформ, не имевшей за собой поддержки всех основных левых сил, а также женщин, именно поэтому он был обречен на поражение», — комментировал в эксклюзивном интервью национальному швейцарскому радио SRF Тамара Фуничелло (Tamara Funicello), председатель молодежной организации партии социал-демократов.
«Реформа провалилась и теперь нам открыта дорога для другой, более понятной и прозрачной реформы», — считала Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter), депутат Национального совета (большой палаты парламента) от партии либералов (FDP.Die Liberalen), активно выступавшая против пакета реформ «Обеспечение в старости — 2020» («Altersvorsorge 2020»).
Лоренц Хесс (Lorenz Hess), председатель Бюргерско-демократической партии (BDP), был уверен, что Швейцария вошла в очень опасный период, потому что ответ на вопрос «как не надо» — это только половина дела. Нужно еще понять, а что делать? Ответа же на этот вопрос он пока ни от кого не получил. «Сможем ли мы теперь в компании со всеми теми же людьми (из других партий) найти какое-то (иное) прагматическое решение (вопрос обеспечения пенсий в будущем) — я не знаю, с учетом того, что все известные мне „Планы Б“ меня не убеждают».
И в самом деле, что же дальше? «Необходимо (разрабатывая новый пакет реформ) предложить что-то (конкретное) женщинам, кроме того, нам нужна сильная центристская сила, способная на компромисс, направленный против как (радикально) левых, так и (столь же радикальных) правых предложений в области пенсионного обеспечения», — таково было мнение Лукаса Гольдера (Lukas Golder) из института Изучения общественного мнения gfs.bern, высказанное им в интервью национальному немецкоязычному общественному радио SRF.
Кристине Хэзлер (Christine Häsler), депутат Национального совета от «Партии Зелёных» (Grüne Partei), принадлежит к лагерю проигравших референдум 24-го сентября. «Поражение реформы — это очень досадное обстоятельство, очень жаль, что не получилось (убедить народ). Но теперь те, кто выступал против, должны нам сказать, куда они предлагают теперь повернуть в поисках решения всех тех проблем (с которыми скоро столкнется пенсионная система страны)», — говорит Кристине Хэзлер.
А проблемы эти и в самом деле велики. С точки зрения экономических рамочных условий швейцарская пенсионная система, и в первую очередь ее «первая опора», государственная пенсия по старости «AHV» находится в очень сложных условиях. Экономические кризисы все чаще потрясают мировую экономику, с которой экономика Швейцарии связана очень плотно. Прибыльность глобальных финансовых рынков стремится к нулю, низкие проценты на вложенный капитал оказывают на пенсионную систему Швейцарии все более заметное давление.
Если посмотреть на отвергнутую реформу с точки зрения внутренних швейцарских условий, то в последнее время в Конфедерации все громче раздавались голоса в пользу введения более гибких условий выхода на пенсию. Иными словами, люди хотят работать дольше, понимая, что на одну пенсию не прожить. Решение всех этих вопросов и предлагал пакет реформ «Обеспечение в старости — 2020» («Altersvorsorge 2020»).
Еще один серьезный проблемный пункт — демография. Еще 50 лет назад средняя продолжительность жизни в Швейцарии находилась для мужчин и женщин соответственно на уровне 68 и 74 лет, в настоящее же время этот показатель вырос до рекордных 80 и 84 лет. Это означает, что, с ростом так называемого «срока дожития», возрастают и суммы пенсионных выплат, и это при том, что, если полвека назад на одного пенсионера приходилось пять работников, а сегодня — только три. С учетом того, что в ближайшие годы на пенсию выйдет многочисленное послевоенное поколение, можно себе представить, с какими проблемами может столкнуться национальное пенсионное обеспечение Швейцарии.
Правительство указывало, что без серьезных корректур сначала первая, а потом и «вторая опора» швейцарской пенсионной системы очень скоро могут войти в состояние перманентного дефицита. В соответствии с расчетами правительства без реформы, если все оставить в пенсионной сфере, как есть, уже к 2025 году государственная пенсия по старости AHV зафиксирует в своем бюджете дефицит в размере 3 млрд франков. К 2030 году этот показатель может возрасти до 7 млрд швейцарских франков. Да и «вторая опора», трудовая пенсия, скоро при таких условиях начнет фиксировать схожие убытки. Народ, однако, решил иначе.
Пакет реформ «Обеспечение в старости — 2020» («Altersvorsorge 2020») имел поддержку партий политического спектра левее центра, начиная с Христианско-демократической народной партии (Christlichdemokratische Volkpartei / CVP), продолжая Бюргерско-демократической партией (Bürgerlich Demokratische Partei / BDP), партией «Зелёных Либералов» (Grünliberale Partei / GLP), социалистами (SP) и «Зелёными». Они считают, что данный пакет взвешен, справедлив и способен надолго обеспечить финансирование пенсий по линии «AHV».
Против программы реформ выступали партии с правой стороны политического спектра, прежде всего Партия швейцарских Либералов (FDP.Die Liberalen) и Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei / SVP). Они рассматривали пакет «Обеспечение в старости — 2020» («Altersvorsorge 2020») в качестве несправедливого, неуравновешенного и непроработанного законопроекта, который не решит ни одну из упомянутых выше проблем. Мелкие профсоюзные объединения и леворадикальные группировки также отвергали эту реформу. Особенно их возмущало предложенное правительством повышение пенсионного возраста для женщин.
Армандо Момбелли
https://goo.gl/Mi6iuY – цинк (по наводке с Вотта)
Разумеется, это не означает, что ситуация в Швейцарии тождественна ситуации в России, просто это отличный способ показать демагогичность приема "Но вот посмотрите как в Европе, там тоже повышают…". Европа большая и там существуют разные практики, а не только те, которые удобны отечественным "реформаторам".
Относительно перспектив референдума, подписи за который собирает КПРФ, то:
Данные Левады от 5 июля.
Данные ФОМ от 29 июня.
Вполне понятно, что при таком соотношении до референдума не дойдет в принципе, так как результат такого референдума можно гарантировать заранее, что и показывали все недавние опросы общественного мнения. А если власти запускали реформу с целью ее провести так или иначе, то не будут же они сами себя топить, допуская референдум с запрограмированным исходом?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Еще бы уточнили кем или на какой должности работают “зелененькие”. Наверно для некоторых сам факт присутствия на работе уже работой называется. Тогда можно и до 90 лет работать.