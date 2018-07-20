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Саммит в Хельсинки в западной карикатуре

18:57. 20 июля 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:


Реакция на итоги саммита в Хельсинки оказалась предсказуемо-истеричной.
Тема предательства Трампом интересов США захватила либеральную прессу, дополнившись обвинениями в систематическом вранье, работе на Кремль, поклонении диктатуре, разрушении основ американской нации, глупости и излишнем миролюбии.














































































































































































Страшно представить, какой shit-шторм поднимется, если повторный саммит в Вашингтоне состоится.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, карикатуры, Россия, СМИ, США, Трамп, хельсинки, юмор
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Один комментарий»

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    LIBERMAN 20 июля 2018 в 22:32 Ссылка Пометить
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    brahman, МОЛОДЧИНА, Я ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ лет 15 назад, ВСЕ КЛАССНО!! А НА ДЕЛЕ ИДЕТ ИГРА КЛАНОВ, ЧТО ТАКЖЕ ОТРАЖЕНО, КЛАССНО ОТРАЗИЛ, США ХАНА и ЭТО ЯСНО!

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