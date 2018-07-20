Саммит в Хельсинки в западной карикатуре
18:57. 20 июля 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал: brahman
Реакция на итоги саммита в Хельсинки оказалась предсказуемо-истеричной.
Тема предательства Трампом интересов США захватила либеральную прессу, дополнившись обвинениями в систематическом вранье, работе на Кремль, поклонении диктатуре, разрушении основ американской нации, глупости и излишнем миролюбии.
Страшно представить, какой shit-шторм поднимется, если повторный саммит в Вашингтоне состоится.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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brahman, МОЛОДЧИНА, Я ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ лет 15 назад, ВСЕ КЛАССНО!! А НА ДЕЛЕ ИДЕТ ИГРА КЛАНОВ, ЧТО ТАКЖЕ ОТРАЖЕНО, КЛАССНО ОТРАЗИЛ, США ХАНА и ЭТО ЯСНО!