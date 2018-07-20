Саммит в Хельсинки в западной карикатуре

Реакция на итоги саммита в Хельсинки оказалась предсказуемо-истеричной.Тема предательства Трампом интересов США захватила либеральную прессу, дополнившись обвинениями в систематическом вранье, работе на Кремль, поклонении диктатуре, разрушении основ американской нации, глупости и излишнем миролюбии.Страшно представить, какой shit-шторм поднимется, если повторный саммит в Вашингтоне состоится.

Источник: colonelcassad.livejournal.com