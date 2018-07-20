Российское общество все больше напоминает сословное

По наследству вместо имущества передается доступ к нормальному питанию и здравоохранению.

В кризисные времена традиционно богатые богатеют, а бедные беднеют, так происходит и в России. Садовое кольцо остается некой «резервацией» для состоятельных жителей столицы, в целом Москва все больше отдаляется от регионов.

Аналитики из консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PWC) включили в Москву в список 15 самых развитых мегаполисов мира. Рейтинговое агентство Moody's в свою очередь полагает, что в ближайшие годы Москва будет уверенно богатеть. Столица продолжает привлекать молодую и активную рабочую силу. Обратной стороной богатства является расслоение общества, которое в последние годы резко усиливается.

На небольшом расстоянии от нового собянинского центра можно увидеть три слоя российской жизни, постепенно границы между ними становятся все более неприступными:

- Садовое кольцо – пространство для туристов и местного населения без финансовых проблем;

- остальная Москва в пределах МКАДа и крупные столичные пригороды, ставшие городами-миллионниками. Обитатели этой местности часами добираются на работу на разных видах транспорта, в пределы Садового кольца ездят лишь как в музей. С первым сословием сравнить свой уровень жизни «на раёне» они просто не могут. Скорее жизнь этих людей похожа на существование презираемых ими выходцев из Средней Азии, которые работают на московских стройках, в торговле и сфере ЖКХ;

- остальная Россия, смотрящая на Москву с завистью. В каждом регионе есть группы, которые по доходам как минимум равны первому столичному сословию, но не по всем параметрам. Региональные элиты богаты, они могут нормально питаться, пользоваться качественным транспортом, но лишены возможности доступа к здравоохранению высокого уровня и культуре.

В последние годы переход в высшее сословие стал непростой задачей.

Новое деление российского общества не похоже на индийские касты. Сословное сообщество позволяет переход из одного сословия в другое. К примеру, хорошая работа помогает людям из московского района Гольяново или областного центра переехать на Кутузовский проспект. Многие так и делают – переходят из второй лиги в первую. Затем пытаются закрепиться на новом месте, чтобы получить возможность передать своим детям сословную привилегию - право нормально питаться, лечиться, отдыхать и работать.

В последние годы переход из низшей касты в высшую все сложнее. Часто российские обозреватели говорят, что новое дворянство (правящий класс) отделяется от народа. Как правило, речь идет о передаче собственности и должностей по наследству. Проблема на самом деле намного глубже, поскольку речь идет о диаметрально разном качестве жизни, которое можно передать по наследству.

На сегодняшний день разрыв между самыми богатыми и бедными россиянами напоминает ситуацию столетней давности. Вопрос в данном случае даже не в имуществе. Наследственная бедность состоит из многих факторов. К примеру, огромную роль играет экология. В центре Москвы воздух ничем не отличается от местности возле нефтеперерабатывающего завода в Капотне, но новые аристократы в центральной части столицы не живут, предпочитая загородные дворцы.

У нового дворянства есть свои рестораны, отдельные продукты питания. Из-за санкций и высокой стоимости продукты, предназначенные для элиты, большинству населения недоступны, для массового потребления есть дешевые суррогаты. Аналитики PWC обращают внимание на эффективный общественный транспорт в Москве, но не оценивают, насколько комфортно им каждый день по два часа добираться до места работы.

У представителей высшего сословия свои врачи из частных клиник российских и зарубежных. Жители «примкадья» из-за отсутствия времени даже не могут проверить собственное здоровье, о доступе к качественному здравоохранению в их случае речь не идет. Теперь власти пытаются разрушить последний защитный механизм – возможность рано выйти на пенсию. Именно этот механизм позволял «бабушкам» посещать врачей в поликлиниках. Побочным эффектом повышения пенсионного возраста может стать ухудшение статистики Минздрава по «возрасту дожития».

Указанные и некоторые другие параметры составляют российскую наследственную бедность. У россиян из второй и третьей лиги на переход в высшее сословие просто не хватает здоровья. Второе и третье сословие российских граждан формируется из низкого качества продуктов питания, плохой экологии, некомфортного транспорта, отсутствия досуга, некачественной медицины. Главным фактором выступает отсутствие времени на походы к врачам и постоянный стресс с агрессией на работе, дома и в транспорте.

Последствиями влияния на людей указанных негативных факторов являются ранняя смерть родителей, курение, алкоголизм, наследственный диабет и ряд других заболеваний (результаты вынужденного неправильного образа жизни). Такое наследство вместе с некачественным образованием могут получить дети людей из низших каст.

По сути, имеет место возрождение внутри одной страны двух наций, даже биологически связанных между собой весьма условно. О возможных последствиях даже думать не хочется, хотя на определенные грустные мысли наводят агрессивные дискуссии вокруг столетней годовщины со дня расстрела царской семьи.