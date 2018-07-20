Путин сделал пас Трампу и части мировой элиты

Очень часто российские западники обвиняют российских консерваторов в неком «оборонном сознании». Вроде все в мире дружат, и Россия никому не интересна, а вы все как на войне, все думаете, что на вас кто-то хочет напасть.

Сегодня часть политического истеблишмента США наглядно продемонстрировала, что точка зрения, которую либералы приписывают консерваторам в России, присуща вовсе не им, а американцам.

Настоящая истерика, которую мы наблюдаем в СМИ и социальных сетях не просто «ругательна» в отношении Дональда Трампа, его прямо обвиняют в якобы совершенной в Хельсинки измене интересам США. Тут впору задать вопрос: а что, собственно говоря, такого подписано и согласовано между двумя президентами в столице Финляндии, что вызвало такую бурную реакцию? Начинаешь изучать факты и пытаться ответить на этот вопрос — и удивленно пожимаешь плечами. Ничего не подписано, никаких итоговых документов и тем более договоров нет.

А что есть? Есть первая нормальная встреча двух лидеров и обсуждение текущих проблем — причем за закрытыми дверями. Все.

Саммит с участием Путина и Трампа — это первая нормальная встреча двух лидеров и обсуждение текущих проблем

Так что же на самом деле вызвало такую атаку на Трампа?

Факторов несколько. Дональд Трамп сегодня олицетворяет курс части мировой и американкой элиты на сворачивание глобализации в том виде, в котором мы знаем этот процесс. Такие действия многим не нравятся, финансовая часть мировой олигархии чувствует угрозу и сопротивляется изо всех сил. Самый простой способ — бить по тому, кто олицетворяет «новый курс» на возвращение промышленности в США. То есть по Трампу. Вот отсюда и риторика, и истерика, хотя поводов для них ровно никаких. Ничего Трамп не сдал, ни о чем в ущерб Соединенным Штатам не договорился.

Вой совсем по другому поводу.

Если в двух словах определить разницу в подходе к развитию экономики и способу существования, то Трамп олицетворяет силы, которые выступают за доминирование США и ЗАРАБАТЫВАНИЕ денег. Их противники выступают за создание денег из ничего.

Еще более наглядный пример — сфера углеводородов. Несколько десятилетий после крушения СССР Штаты постепенно сворачивали свою нефте- и газодобычу, предпочитая «создавать» деньги, и на эти компьютерные нолики покупать нужное на мировом рынке.

Теперь Трамп уже готов конкурировать с Россией за поставки газа в Европу и этого не стесняется.

Зачем добывать нефть и газ, если за созданные из ничего доллары это сделают за вас другие? Абсурд? Нет, логика конкуренции. Будешь создавать только финансы, рано или поздно неизбежно проиграешь тому, у кого окажется в руках мировая промышленная база. Поэтому её надо вернуть обратно — в США. И Дональд Трамп изо всех сил это делает.

В этом смысле курс, который олицетворяет Трамп, России на руку. Раскол или скандал в «благородном семействе» западных демократов приведет к ослаблению давления на нас и даст нам определенный шанс. Но им ещё надо уметь воспользоваться. Трамп не союзник России, и, конечно же, никакой не «агент Кремля». Но объективно его действия совпадают отчасти и с нашими интересами, а вот с интересами глобалистов, которых на выборах представляла Хилари Клинтон, у нас нет даже частичного совпадения интересов. Поэтому в Хельсинки Путин честно и прямо ответил на вопрос, хотел ли он победы Трампа. Да, хотел. Потому что Дональд Трамп выступал за нормализацию отношений.

Вообще за время относительно короткой пресс-конференции Путин два раза, говоря футбольным языком, красиво подал мяч Трампу, показывая, что Россия готова ему помогать и что работа с нами совпадает с интересами США и помогает тому курсу, который США взяли.

Когда глава России предложил Трампу договориться по цене на углеводороды, то это прозвучало очень неожиданно. Так вопрос ещё никто в мире не ставил. С США договаривались как с потребителем или лоббистом, но никак не с производителем! А почему бы не попробовать дать мяч Дональду? И Путин делает это, давая в руки президента США не только виртуальный газово-нефтяной, но и реальный футбольный мяч со словами, что он (мяч) теперь на стороне Штатов.

Ну и, конечно, нельзя не отметить красивый пас Трампу, но уже по личному вопросу. Когда очередной американский журналист уже в тысячный раз начал спрашивать про пресловутое вмешательство в выборы, Путин сначала в тысячный раз эту чушь опроверг, потом перевел вопрос в иную плоскость. И неожиданно согласился оказать максимальное содействие американцам в выяснении истины — пусть присылают запрос. Можно даже и членов комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера прислать, пусть на допросах присутствуют. При этом голы забиваются не только в наши ворота: от США мы попросим такого же содействия в расследовании того, как некто мистер Уильям Браудер незаконно заработал и вывел из России более 1 млрд долларов.

Вывел в США, где 400 млн долларов из этих средств были вложены в избирательную кампанию… Хилари Клинтон.

Когда Путин так красиво перевел вопрос, который должен был бить по Трапму, в плоскость, где под удар попали враги Трампа, на лице американского президента появилось подобие улыбки. До этого же он просто кивал головой.

Путин сделал пас Трампу и части мировой элиты: с нами можно договориться, мы готовы вам помогать, но не в ущерб своим собственным интересам.

Ну и последнее. Сила истерики в США по итогам встречи двух президентов объясняется ещё и тем, что именно представители Штатов, а вовсе не российские консерваторы смотрят на мир как на поле битвы, а на дипломатию — как на схватку.

И видя, что США на этот раз не победили, они бросаются на Трампа с запредельной дозой критики.

А ведь первая спокойная плановая встреча глав России и США должна оцениваться и восприниматься по-другому. Встретились, начали диалог, обменялись мнениями и пасами.

Почему кто-то обязательно должен победить? Что за философия «окруженной крепости»?

Мы за мир, за контакты, за договоренности.

Но только не за наш счет.

Кажется, последнее сильнее всего и разозлило не в меру эмоциональных глобалистов.

Автор: Николай Стариков специально для ФАН

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru