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Национальная идея России – старая песнь «о главном»

14:15. 20 июля 2018 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:

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Ради «сплочения нации» Россия может вновь ввязаться в войны с непредсказуемым финалом,

Российские оппозиционеры в очередной раз начали спор о национальной идее современного государства.На этой ниве путинская Россия ничего принципиально нового не создала. Национальная идея России современной заключается в хорошо знакомой многим концепции национального превосходства в разных ее вариациях.

Свое превосходство в разное время россияне объясняли по-своему, с отдельными аргументами. В нынешнем варианте расовый оттенок исключается, поскольку Россия является страной многонациональной. В этой ситуации констатация «особости» только русских может без труда раскачать лодку межнациональных отношений внутри государства. С учетом нарастающего конфликта с внешним миром вряд ли в этом Кремль заинтересован. Сейчас власти нужна внутренняя стабильность, а также сплочение нации. Особенно это актуально в преддверии реализации непопулярных инициатив, которые не помогут большинству россиян стать богаче.

С другой стороны, особый «генный код» российского народа сейчас обсуждают не только участники семинаров скинхедов. Даже президент во время «прямой линии» в апреле 2014 года одним из конкурентных преимуществ россиян назвал «генный код». Вместе с тем, для российского общества в нынешнем его состоянии одной только абстрактной идеи о национальном превосходстве недостаточно, нужна реализация ее на практике.

Внешняя экспансия является инструментом для решения внутренних проблем.

Внешняя экспансия представляет собой практический инструмент решения в первую очередь внутренних проблем. Довольно часто речь идет о социально-экономических проблемах. С помощью экспансии внимание большинства граждан власть может отвлечь от реальных экономических трудностей.

Нередко возникающие в какой-либо стране экономические сложности являются результатом тех или иных действий/бездействия власти и/или созданной чиновниками хозяйственной системы, которую власть всячески оберегает. От реальных внутренних трудностей внимание населения отвлекают на искусственно созданные внешние информационные поводы.

В данном контексте экспансия вступает как инструмент решения социально-экономических и политических проблем, возникших из-за той или иной причины у правящей элиты. Во время войны с внешним миром требования о смене политической элиты со стороны недовольных граждан рассматриваются властью как кощунство и по определению являются предательством. Поэтому внешнюю экспансию можно воспринимать как инструмент для увековечения существующего политического режима.

Очевидно, что использование подобных методов для удержания власти является решением крайне рискованным. Поражение в войне или длительное ее затягивание, которое сопровождается большим количеством погибших, может стать причиной не только сплочения нации. Возможен и другой вариант – разобщение нации, ослабление правительства, социальный взрыв и потеря власти правящей элитой.

Наглядным подтверждением можно назвать российский опыт ХХ века. Поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов обернулось первой русской революцией 1905 года и привело к изменению прежней политической системы (конституционная монархия сменила абсолютизм). После участия России в кровопролитной Первой мировой войне экономическая и политическая системы расшатались, что стало причиной новых революций и гражданской войны, прежнюю элиты уничтожили почти полностью.

Использование экспансии для решения внутренних социально-экономических проблем рискованно также с учетом того, что способ не помогает решить проблемы. Сложности лишь откладываются и постепенно все больше накапливаются. Внешнюю экспансию можно назвать палкой о двух концах. Сложность выхода из подобных проектов без репутационных потерь возрастает с увеличением количества втянутых в них правительств.

Для минимизации вреда экспансию проводят в формате «маленьких победоносных войн» с более слабым противником или очень быстро (блицкриг). Сложность ситуации, в которой оказалась нынешняя российская власть, заключается в том, что проигрыш в войне элита не может себе позволить. Переоценка своих сил и недооценка потенциала противника могут привести к огромным человеческим жертвам.

Как следствие в итоге возможно поражение и неприятности для народов и зачинщиков войны. Обозреватель напоминает, что похожие события в ХХ веке происходили, история во многом повторилась и не только в виде фарса. Дальнейшее повторение не исключено, для этого есть все предпосылки.

 

Источник: maxpark.com

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Один комментарий»

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    krikunoleg 20 июля 2018 в 16:28 Ссылка Пометить
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    “Ради «сплочения нации» Россия может вновь ввязаться в войны с непредсказуемым финалом” – не мелите чушь – нация сплачивалась только в освободительных войнах, войнах с захватчиками!

    ——————

    “…в преддверии реализации непопулярных инициатив” – с стране проходят экономические преобразования и не всегда они могут проходить с одними только популярными инициативами. В годы великой депрессии Рузвельт тоже был вынужден внедрять “непопулярные инициативы” – ничего, получилось…

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    “которые не помогут большинству россиян стать богаче” – для того чтобы стать богаче нужна сильная экономика, а для этого см. абзац выше…;))

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    “Внешняя экспансия представляет собой практический инструмент решения в первую очередь внутренних проблем” – ЭКСПАНСИЯ? А это о чем? Оккупация Крыма? Или не надо отвечать на наглость амеров? Ага, пусть лучше они осуществляют “экспансию”, а Россия подождет манны небесной как при ЕБН…

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