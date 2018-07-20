Минобороны задолжало брянским энергетикам больше 12 миллионов рублей

Отчёт за июнь ООО «ТЭК-Энерго» напомнил должникам, что пора платить по счетам. В «чёрном списке» компании фигурируют коммунальщики Минобороны России.

ООО «ТЭК-Энерго» является филиалом «Брянскэнергосбыта». На днях данная организация опубликовала список злостных неплательщиков Брянска. В перечень должников попала и управляющая компания ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны, накопив долг в размере 12,2 млн рублей.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны неоднократно попадало в «чёрный список» неплательщиков, причём долги накапливаются по всем видам услуг ЖКХ. Согласно данным июньского отчёта ООО «Оренбург Водоканал», военные коммунальщики до сих пор должны за воду оренбургским операторам 2,4 млн рублей. В Тверской области за те же самые услуги Обособленное подразделение «Западное» Главного управления жилищным фондом задолжало тверскому водоканалу более 2 млн рублей. Эта компания так же обслуживает военные объекты. Отметки «максимум» в плане долгов организация достигла в Забайкальском военном округе, когда в самый пик отопительного сезона военные общежития остались без отопления. Причина всё та же: задолженность в размере 270 млн рублей.

Сложившаяся ситуация выглядит несколько странной, учитывая масштабы средств, которые выделяются государственным бюджетом на нужды Министерства обороны. Однако вопросы ЖКХ явно не являются приоритетными для ведомства, и решает оно эту проблему по-своему.

Так, в июне 2018 года генеральный директор ПАО «Газпром» Кирилл Селезнёв предъявил претензии Министерству обороны, сообщив, что у военного ведомства перед его предприятием есть задолженность в размере 12 млрд рублей. Через несколько дней Минобороны заявило, что по счетам должны платить компании-подрядчики, некоторые из которых уже являются банкротами. Хотя еще в прошлом году правительство предписало министерству погасить аналогичные задолженности.

Непрекращающийся рост долгов Минобороны можно смело назвать тенденцией. Масштаб общей суммы по всем регионам Российской Федерации позволяет сделать неутешительный вывод: надеяться на оплату счетов в ближайшем будущем абсолютно бессмысленно. Следовательно, военные объекты по-прежнему будут находиться под угрозой отключения воды и электроэнергии.