Медицина не лечит (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Медицина не лечит.
Содержание:
00:27 – неверная диагностика
01:57 – медицина часто не выявляет причину заболеваний
03:07 – психосоматические причины болезней
04:02 – почему не диагностируют смещение атланта?
07:19 – химико-медикаментозный метод
09:02 – побочные действия химических препаратов
10:27 – протезно-операционный метод
12:26 – механистический подход медицины
13:23 – разная медицина для военных и гражданских
15:05 – игнорирование успешных методов лечения
16:19 – излечение у целителей
18:19 – чем же занимается медицина?
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Источник: www.youtube.com
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Человек – сложная система. Чтобы медицина лечила, нужно в медвузах давать полные курсы:
- Матлогики и исчисления высказываний;
- Общей теории систем;
- И до …я прочих аналитических дисциплин
Сейчас медицина является эмпирической наукой, она при всём желании и бескорыстии не может вылечить человека целиком, как систему.
P.S. К примеру, мы знаем где “атом” у общества: это человек. Общество не состоит из органов и тканей, или мыслей и чувств, оно состоит из людей. Зная это мы можем строить аналитику.
- Внимание, вопрос знатокам – “Где тот уровень где элемент перестаёт быть элементом человеческого тела и становиться чем-то другим? Где атомарный уровень организма?”