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Медицина не лечит (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

21:11. 20 июля 2018 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Медицина не лечит.
Содержание:
00:27 – неверная диагностика
01:57 – медицина часто не выявляет причину заболеваний
03:07 – психосоматические причины болезней
04:02 – почему не диагностируют смещение атланта?
07:19 – химико-медикаментозный метод
09:02 – побочные действия химических препаратов
10:27 – протезно-операционный метод
12:26 – механистический подход медицины
13:23 – разная медицина для военных и гражданских
15:05 – игнорирование успешных методов лечения
16:19 – излечение у целителей
18:19 – чем же занимается медицина?
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Антон 20 июля 2018 в 23:13 Ссылка Пометить
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    Человек – сложная система. Чтобы медицина лечила, нужно в медвузах давать полные курсы:
    - Матлогики и исчисления высказываний;
    - Общей теории систем;
    - И до …я прочих аналитических дисциплин

    Сейчас медицина является эмпирической наукой, она при всём желании и бескорыстии не может вылечить человека целиком, как систему.

    P.S. К примеру, мы знаем где “атом” у общества: это человек. Общество не состоит из органов и тканей, или мыслей и чувств, оно состоит из людей. Зная это мы можем строить аналитику.
    - Внимание, вопрос знатокам – “Где тот уровень где элемент перестаёт быть элементом человеческого тела и становиться чем-то другим? Где атомарный уровень организма?”

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