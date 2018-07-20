Медицина не лечит (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Медицина не лечит.

Содержание:

00:27 – неверная диагностика

01:57 – медицина часто не выявляет причину заболеваний

03:07 – психосоматические причины болезней

04:02 – почему не диагностируют смещение атланта?

07:19 – химико-медикаментозный метод

09:02 – побочные действия химических препаратов

10:27 – протезно-операционный метод

12:26 – механистический подход медицины

13:23 – разная медицина для военных и гражданских

15:05 – игнорирование успешных методов лечения

16:19 – излечение у целителей

18:19 – чем же занимается медицина?

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Источник: www.youtube.com