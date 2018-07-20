Кто слил за рубеж секретные данные по гиперзвуковым технологиям. Выясняет ФСБ

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности начали обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИМаш и в офисе директора Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что причиной начала обысков является получение некоторыми сотрудниками упомянутых научно-производственных структур данных, которые находятся под грифом «Совершенно секретно».

В частности, речь идёт о получении данных, касающихся российских разработок по гиперзвуковым вооружениям.

Выемка документации сотрудниками спецслужб осуществляется в рамках возбуждённого по ст.275 УК РФ уголовного дела. Речь идёт о статье «Госизмена».



Из заявления главы пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко:

“Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам”.

В рамках возбужденного уголовного дела проверяется информация об утечке секретных данных. В частности, озвучена информация о том, что данные о наработках российских специалистов в области развития гиперзвуковых технологий для ракетной отрасли были намерено переданы представителям иностранных спецслужб.



Фамилии фигурантов уголовного дела источники «Коммерсанта» пока не называют.



При этом источники издания отмечают, что дело обещает быть громким, и по результатам следствия «полетят многие головы».



Для справки: гиперзвуковыми проектами в РФ занимается корпорация “Тактическое ракетное вооружение”, которая осуществляет активное взаимодействие с ЦНИИМаш, являющейся головной научно-исследовательской структурой Роскосмоса.

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Источник: voicesevas.ru