Как раздули тему «размытого стадиона» в Волгограде
Любой негатив, который бы испортил послевкусие от Чемпионата мира по футболу, продолжают искать российские либералы. Новой темой стал «размытый стадион» в Волгограде.
Началось всё с видеоролика, появившегося на YouTube. Вот он.
В комментариях – полный набор «людей с хорошими лицами»: от набежавших радоваться «разваливающейся России» украинских «патриотов» до сотрудников Русской службы Би-Би-Си, сразу попросивших разрешения использовать видео для набрасывания известной субстанции на вентилятор.
В падких на такие сенсации медиа сразу же напомнили, во сколько обошлась постройка стадиона.
«Волгоград Арена» была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Вместимость стадиона составляет 43 713 зрителей. На нем планирует выступать клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор».
Однако, что мы видим в ролике? Что в результате выпадения на протяжении нескольких часов полуторамесячной нормы осадков размыло один склон. Как это отразилось на самом стадионе – из видео совершенно непонятно. Но оцените заголовки:
«Лента»: «Стадион чемпионата размыло дождём»
«Фонтанка»: «Стадион в Волгограде «поплыл» в последний день мундиаля»
«Сноб»: «Стадион в Волгограде, построенный к ЧМ, не простоял даже до конца ЧМ. Его затопило»
Оцените накал вранья. «Стадион размыло» – ложь. «Стадион «поплыл» – тоже ложь. «Стадион затопило» – снова ложь.
Как звучали бы эти заголовки, если бы перед журналистами не стояла задача поднять хайп, сунув ложку дёгтя в бочку мёда лучшего в истории ЧМ по футболу? Примерно так.
«Склон насыпи, на которой расположен стадион ЧМ-2018, размыло дождём».
«В Волгограде «поплыл» склон насыпи рядом со стадионом мундиаля».
«Стадион в Волгограде, построенный к ЧМ, оказался под угрозой затопления».
Вот это была бы правда, отражающая факты, пусть даже немного с натяжкой. А остальное – враньё и акт информационной войны. Но для авторов главное – просмотры срубить, а что опровержение вскоре вышло, им плевать.
Никаких проблем на самой "Волгоград Арене" из-за сильного ливня не возникло, а прилегающая территория будет приведена в порядок, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы ФГУП "Спорт-Инжиниринг", в управлении которого находится арена, Александр Богомолов.
"Некие проблемы возникли не на самом стадионе, а на прилегающей территории. Возможно, не учли всех обстоятельств природных бедствий на этой территории. Но и там все будет приведено в порядок. На "Волгоград Арене" нет никаких проблем, со стадионом все в порядке", – сказал Богомолов по телефону.
Добавлю: когда возле спортивного сооружения «плывёт» склон – это, естественно, нехорошо. По итогам этого события необходимо сделать оргвыводы, и заставить подрядчика устранить проблемы с ливнёвой канализацией, которые там, видимо, есть. А ещё – рассмотреть возможность создания зелёных насаждений – живой изгороди из кустарников, которые бы своими корнями укрепляли насыпи. Причём – не только вокруг стадиона в Волгограде, а превентивно – и на других объектах, где могут быть похожие проблемы.
Это – конструктивная позиция, и это то, что нужно делать.
А вот раздувать истерику ради хайпа и поглаживания мнений людей, которые приговаривают «и вот всё в этой стране так» – не нужно. Подобным образом могут поступать лишь вредители. Собственно, перечисленные мною СМИ как раз входят в их число, вы это и сами знаете, без меня.
Источник: voicesevas.ru
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Брахману .
Можно посмотреть в сети снимки стадиона ( внутри) в Нижнем Новгороде и прилегающую к нему территорию. К Волгограду это не имеет отношения (видео проблем внутри здания стадиона в Волгограде также выложено). Проблемы такие же.
Разрушается …
Проверяйте то, что публикуете. Или у вас главное не объективность, а ваши личные предпочтения ?
https://www.gazeta.ru/sport/2018/07/17/a_11855161.shtml
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ЧМ – хорошая штука. В мск на ул Волхонка например появилась табличка Toilet, наверное и туалет для наших гостей открыли неподалеку. Жаль если табличку уберут и туалет закроют.