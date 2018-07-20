Как раздули тему «размытого стадиона» в Волгограде

Любой негатив, который бы испортил послевкусие от Чемпионата мира по футболу, продолжают искать российские либералы. Новой темой стал «размытый стадион» в Волгограде.

Началось всё с видеоролика, появившегося на YouTube. Вот он.

В комментариях – полный набор «людей с хорошими лицами»: от набежавших радоваться «разваливающейся России» украинских «патриотов» до сотрудников Русской службы Би-Би-Си, сразу попросивших разрешения использовать видео для набрасывания известной субстанции на вентилятор.

В падких на такие сенсации медиа сразу же напомнили, во сколько обошлась постройка стадиона.

«Волгоград Арена» была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Вместимость стадиона составляет 43 713 зрителей. На нем планирует выступать клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор».

Однако, что мы видим в ролике? Что в результате выпадения на протяжении нескольких часов полуторамесячной нормы осадков размыло один склон. Как это отразилось на самом стадионе – из видео совершенно непонятно. Но оцените заголовки:

«Лента»: «Стадион чемпионата размыло дождём»

«Фонтанка»: «Стадион в Волгограде «поплыл» в последний день мундиаля»

«Сноб»: «Стадион в Волгограде, построенный к ЧМ, не простоял даже до конца ЧМ. Его затопило»

Оцените накал вранья. «Стадион размыло» – ложь. «Стадион «поплыл» – тоже ложь. «Стадион затопило» – снова ложь.

Как звучали бы эти заголовки, если бы перед журналистами не стояла задача поднять хайп, сунув ложку дёгтя в бочку мёда лучшего в истории ЧМ по футболу? Примерно так.

«Склон насыпи, на которой расположен стадион ЧМ-2018, размыло дождём».

«В Волгограде «поплыл» склон насыпи рядом со стадионом мундиаля».

«Стадион в Волгограде, построенный к ЧМ, оказался под угрозой затопления».

Вот это была бы правда, отражающая факты, пусть даже немного с натяжкой. А остальное – враньё и акт информационной войны. Но для авторов главное – просмотры срубить, а что опровержение вскоре вышло, им плевать.

Никаких проблем на самой "Волгоград Арене" из-за сильного ливня не возникло, а прилегающая территория будет приведена в порядок, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы ФГУП "Спорт-Инжиниринг", в управлении которого находится арена, Александр Богомолов.

"Некие проблемы возникли не на самом стадионе, а на прилегающей территории. Возможно, не учли всех обстоятельств природных бедствий на этой территории. Но и там все будет приведено в порядок. На "Волгоград Арене" нет никаких проблем, со стадионом все в порядке", – сказал Богомолов по телефону.

Добавлю: когда возле спортивного сооружения «плывёт» склон – это, естественно, нехорошо. По итогам этого события необходимо сделать оргвыводы, и заставить подрядчика устранить проблемы с ливнёвой канализацией, которые там, видимо, есть. А ещё – рассмотреть возможность создания зелёных насаждений – живой изгороди из кустарников, которые бы своими корнями укрепляли насыпи. Причём – не только вокруг стадиона в Волгограде, а превентивно – и на других объектах, где могут быть похожие проблемы.

Это – конструктивная позиция, и это то, что нужно делать.

А вот раздувать истерику ради хайпа и поглаживания мнений людей, которые приговаривают «и вот всё в этой стране так» – не нужно. Подобным образом могут поступать лишь вредители. Собственно, перечисленные мною СМИ как раз входят в их число, вы это и сами знаете, без меня.

Руслан Осташко

Источник: voicesevas.ru