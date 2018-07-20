Как можно было разрушить страну, где жили и творили ТАКИЕ люди?!!

Пытаясь ответить на вопрос заголовка лет десять тому назад, с неизбежностью бы возложил вину на Запад и прогнившее Политбюро. И ответ вроде верен, но…Да, он не раскрывает всю полноту картины. И, к тому же, не даёт ответа на скрытый вопрос: а почему Политбюро прогнило?Сегодня, хочешь – не хочешь, но более полный ответ сложно получить без применения методологии Концепции Общественной Безопасности. В частности, без её списка из 6 управленческих приоритетов/оружия.Напомним ихКакие из этих шести видов оружия подействовали с наибольшим эффектом?Понятно, что не первый приоритет, методологический. У СССР в этом разделе были недостатки, но не больше, а значительно меньше, чем у остальных стран.А вот уже второй был задействован в полную силу. Начиная с обеления образов белогвардейцев в кинофильмах 70-х и заканчивая шквалом низкопробной и лживойпублицистики, захлестнувшей книжные прилавки и телеэкраны с начала перестройки.

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Гениальный фотожурналист советской эпохи Владимир Ролов.

Родился в 1953 г. на Южном Урале. Первую камеру получил в восемь лет, а вот к фотографии приобщился на год раньше.

В 1980 принят фотокорреспондентом в областную газету «Советское Зауралье».

В 1982 году опубликовал первые работы газете «Советская Россия», и в этом же году был утвержден фотокорреспондентом газеты по зоне Урала и Западной Сибири.

С 1985 по 1987 заместитель заведующего отделом иллюстрации в московской редакции «Советской России». Жестокая школа отвечать за текущий номер, когда твое существова-ние как человека не признается в принципе. Болен или влюблен, распадается семья или нет денег на жизнь – газету это не интересует. Есть текущий номер. Принцип простой – умри, но сделай. Жестокая школа, но кто ее прошел – окрестился в настоящие журналисты.

1990-1993 – учеба в Германии. С этого же времени начал публиковаться в различных европейских изданиях, среди них «Stern», «Financial Times».

В 1999 году – победитель фотоконкурса в AWO BAYERN (Германия).

С 2005 началось сотрудничество с Баварским издательством «Groh».

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Схожая картина и с третьим приоритетом, фактологическим. Суть атаки этим оружием на советского человека можно выразить в нескольких названиях. лозунги „Рынок всё рассудит!”, „Свобода слова!”. И фильмы, типа „Гараж”, „Ирония судьбы”, „Интердевочка” и т.п. Плюс дегенерация различных юмористических телепередач, вроде „КВН”, „Кабачок 13 стульев” и прочих райкиных-петросянов.Далее. Экономический? Нет, все очереди были вызваны искусственно. Критических, в отличие от США недостатков в экономике СССР не было. Что признал и американец, Нобелевский лауреат Леонтьев. Очереди – это уже завершающий, подталкивающий к развалу Советского Союза этап.А вот генное оружие использовалось вовсю. Без его систематического использования вряд ли советские люди дали себя так одурманить красивыми, но пустыми по содержанию горбачёвскими словами.И если подвести краткий итог, то отчётливо видно: русская культура дала сбой.Однако закончим наше предисловиевсё же: мы успешно выдержим все испытания, залогом чего является укоренённый в нас мощнейший первый приоритет:. Никакие блудливые ручонки, – ни западные, ни иудейские – так и не смогли его серьёзно поколебать.Да, а почему прогнило Политбюро? Потому что база, фундамент общества, откуда черпаются кадры, в течение десятилетий перед перестройкой начала хиреть.