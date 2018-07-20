Как можно было разрушить страну, где жили и творили ТАКИЕ люди?!!
21:11. 20 июля 2018 Просмотров - 263 Один комментарий Опубликовал: brahman
Пытаясь ответить на вопрос заголовка лет десять тому назад, с неизбежностью бы возложил вину на Запад и прогнившее Политбюро. И ответ вроде верен, но… лишь отчасти (а значит, ошибочен, ибо неполон!).
Да, он не раскрывает всю полноту картины. И, к тому же, не даёт ответа на скрытый вопрос: а почему Политбюро прогнило?
Сегодня, хочешь – не хочешь, но более полный ответ сложно получить без применения методологии Концепции Общественной Безопасности. В частности, без её списка из 6 управленческих приоритетов/оружия.
Напомним их (нумерация сверху вниз).
Какие из этих шести видов оружия подействовали с наибольшим эффектом?
Понятно, что не первый приоритет, методологический. У СССР в этом разделе были недостатки, но не больше, а значительно меньше, чем у остальных стран.
А вот уже второй был задействован в полную силу. Начиная с обеления образов белогвардейцев в кинофильмах 70-х и заканчивая шквалом низкопробной и лживой якобы исторической публицистики, захлестнувшей книжные прилавки и телеэкраны с начала перестройки.
Да, он не раскрывает всю полноту картины. И, к тому же, не даёт ответа на скрытый вопрос: а почему Политбюро прогнило?
Сегодня, хочешь – не хочешь, но более полный ответ сложно получить без применения методологии Концепции Общественной Безопасности. В частности, без её списка из 6 управленческих приоритетов/оружия.
Напомним их (нумерация сверху вниз).
Какие из этих шести видов оружия подействовали с наибольшим эффектом?
Понятно, что не первый приоритет, методологический. У СССР в этом разделе были недостатки, но не больше, а значительно меньше, чем у остальных стран.
А вот уже второй был задействован в полную силу. Начиная с обеления образов белогвардейцев в кинофильмах 70-х и заканчивая шквалом низкопробной и лживой якобы исторической публицистики, захлестнувшей книжные прилавки и телеэкраны с начала перестройки.
Схожая картина и с третьим приоритетом, фактологическим. Суть атаки этим оружием на советского человека можно выразить в нескольких названиях. лозунги „Рынок всё рассудит!”, „Свобода слова!”. И фильмы, типа „Гараж”, „Ирония судьбы”, „Интердевочка” и т.п. Плюс дегенерация различных юмористических телепередач, вроде „КВН”, „Кабачок 13 стульев” и прочих райкиных-петросянов.
Далее. Экономический? Нет, все очереди были вызваны искусственно. Критических, в отличие от США недостатков в экономике СССР не было. Что признал и американец, Нобелевский лауреат Леонтьев. Очереди – это уже завершающий, подталкивающий к развалу Советского Союза этап.
А вот генное оружие использовалось вовсю. Без его систематического использования вряд ли советские люди дали себя так одурманить красивыми, но пустыми по содержанию горбачёвскими словами.
И если подвести краткий итог, то отчётливо видно: русская культура дала сбой. В т.ч. по причине иудейского засилья в этой социальной сфере.
Однако закончим наше предисловие к великолепнешим фотографиям всё же на мажорной ноте: мы успешно выдержим все испытания, залогом чего является укоренённый в нас мощнейший первый приоритет: русское мировоззрение. Никакие блудливые ручонки, – ни западные, ни иудейские – так и не смогли его серьёзно поколебать.
Да, а почему прогнило Политбюро? Потому что база, фундамент общества, откуда черпаются кадры, в течение десятилетий перед перестройкой начала хиреть. Под воздействием коррумпированной культуры всё бОльшая и бОльшая часть народа взалкала чечевичной похлёбки, отдавая своё первородство…
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Оригинал взят у cycyron в СССР, фото Владимир Ролов
Оригинал взят у logik_logik в 18 июл, 2018
Оригинал взят у wowavostok в Страна, которую в 1991 году разрушили Эльцины, Гарберы, Чубайсы и другие жиды!
Оригинал взят у karhu53 в Страна, которую в 1991 году разрушили Эльцины, Гарберы, Чубайсы и другие жиды!
Оригинал взят у blagin_anton в Страна, которую в 1991 году разрушили Эльцины, Гарберы, Чубайсы и другие жиды!
Оригинал взят у aloban75 в
СССР,
фото Владимир Ролов
Гениальный фотожурналист советской эпохи Владимир Ролов.
Родился в 1953 г. на Южном Урале. Первую камеру получил в восемь лет, а вот к фотографии приобщился на год раньше.
В 1980 принят фотокорреспондентом в областную газету «Советское Зауралье».
В 1982 году опубликовал первые работы газете «Советская Россия», и в этом же году был утвержден фотокорреспондентом газеты по зоне Урала и Западной Сибири.
С 1985 по 1987 заместитель заведующего отделом иллюстрации в московской редакции «Советской России». Жестокая школа отвечать за текущий номер, когда твое существова-ние как человека не признается в принципе. Болен или влюблен, распадается семья или нет денег на жизнь – газету это не интересует. Есть текущий номер. Принцип простой – умри, но сделай. Жестокая школа, но кто ее прошел – окрестился в настоящие журналисты.
1990-1993 – учеба в Германии. С этого же времени начал публиковаться в различных европейских изданиях, среди них «Stern», «Financial Times».
В 1999 году – победитель фотоконкурса в AWO BAYERN (Германия).
С 2005 началось сотрудничество с Баварским издательством «Groh».
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См.также:
СССР как это было (много фото)
Мастера фотографии. Игорь Гневашев, Знаменитости
Фотографии СССР Ивана Шагина
Советская Москва 1957-1971
25 эпизодов советской жизни 1970-х
СССР, фото Владимир Ролов
Источник: ss69100.livejournal.com
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Самым мощным оружием из представленного является ИНФОРМАЦИОННОЕ-ИДЕЙНОЕ-ОККУЛЬТНОЕ и, КОНЕЧНО ЖЕ ДЕНЬГИ, – все остальное Оружие производное от названных ранее. Кроме того имеется еще ОДНО МОЩНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ – это условно обозначаемое как “ТЕХНО-МАГИЧЕСКОЕ” к нему относиться ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ, ПИХОТРОННОЕ. А также БОЕВЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ВИРУСЫ, в том числе ПСИХОВИРУСЫ, в принципе любая продвинутая технология неотличима от МАГИИ, как сказал классик…