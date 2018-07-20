Инициатор пермского уголовного дела против Романа Юшкова хотел бы видеть на скамье подсудимых и Путина с его командой!

Пермское информационное агентство "Перископ" сообщило 18 июля сего года:

"Стало известно, что явилось поводом для возбуждения «дела о 6 миллионах» в отношении пермского публициста Романа Юшкова. Основанием для появления уголовного дела стало заявление в Центр по противодействию экстремизму 62-летнего уроженца Перми, гражданина России и Израиля Клейнера Владимира Варленовича..."

Фото Клейнера В.В. с его странички в "Одноклассниках".

Он же, Клейнер В.В. (справа) с Борисом Немцовым (слева), убитым 27 февраля 2015 года в Москве неизвестным киллером:

Друзья-единомышленники.

"...Документы уголовного дела также показывают, что первоначально господин Клейнер заявил сотрудникам Центра по противодействию экстремизму, что не желает фигурировать в материалах дела как заявитель и даже договорился с оперативниками о том, чтобы протоколы составлялись анонимно. Он не ставил на них свою подпись.

Однако, позже по настоянию Следственного комитета России Владимир Варленович всё же стал главным свидетелем обвинения (в деле Романа Юшкова), каковым ему придётся выступить на предстоящем суде..."

Источник.

Пользуясь случаем, я хочу выразить свою личную признательность Следственному Комитету России. Вы всё сделали согласно буквы закона, а для меня это "подарок судьбы"!

Изучение личной страницы в "Одноклассниках" гражданина Клейнера Владимира Варленовича, инициировавшего уголовное преследование Юшкова Романа Авенировича по статье 354.1 "Реабилитация нацизма" за то, что он, Роман Юшков, сделал репост моей, Антона Благина, статьи «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaust six millions jews”», позволило сделать удивительный вывод об этом пенсионере с двойным гражданством и с двойным дном (умыслом).

Оказывается, В.В.Клейнер очень даже не простой еврей-пенсионер! Он хотел бы видеть на скамье подсудимых и самого Владимира Путина, Президента России, со всеми его помощниками, и не где-нибудь, а в Нюрнбергском суде!

Вот электронный адрес странички В. Клейнера: https://ok.ru/profile/54445283939/pphotos/578019298915, где выложена вот эта изготовленная с помощью Фотошопа "фотожаба":

Вот эта же фотография до переделки её в Фотошопе или ином фоторедакторе: на ней запечатлены реальные нацистские преступники, находившиеся в зале Нюрнбергского суда в качестве обвиняемых:

Я полагаю, при рассмотрении возбужденного в отношении Романа Юшкова уголовного дела по статье 354.1 "Реабилитация нацизма" за выражение Романом Юшковым сомнения в цифре еврейских жертв в годы Второй мировой войны — 6.000.000 евреев, суд учтёт при вынесении приговора и данное обстоятельство, что гражданин Клейнер Владимир Варленович хотел бы видеть рядом с Юшковым на скамье подсудимых и самого Путина с его командой помощников!

Подробности этого беспрецедентного для России уголовного дела в статье "В Бога вы можете не верить, но вы обязаны верить в "Холокост 6 миллионов евреев"! Так?!"

Данную статью прошу рассмотреть органам Прокуратуры и СКР на предмет оценки антигосударственного деяния гражданина Клейнера в отношении высшей легитимной власти России. Г-н Клейнер В.В. этой фотографией оскорбил и унизил не только высшее руководство Российской Федерации, но и десятки миллионов российских граждан, проголосовавших за Путина в 2012 и 2018 годах и доверивших ему судьбу России.

20 июля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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Комментарий:

Михаил Самуэльевич: сисняюсь спросить: а господа судейские, назначаемые Путиным, как относятся к фотохудожествам гражданина Клейнера?