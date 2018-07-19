ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ: НЕ СМЕТЬ МЕШАТЬ ПУТИНУ!

Уникальные оборонные достижения России являются высшим приоритетом для страны и народа, которые исторически являются бельмом на глазу у главного мирового супостата . Минобороны России опубликовало очередную подборку информации о разработке в стране новейших боевых комплексов. Не буду здесь повторять растиражированные в интернете фактические данные по поводу «Сармата», «Авангарда». «Посейдона», «Буревестника» и других.Но считаю необходимым специально подчеркнуть в этой связи те краеугольные вещи, которые на данном фоне становятся вполне очевидными и являются основными для полномасштабного понимания того, что на самом деле происходит в России и в мире.Первое: Россия, как и сказал, в своем мартовском послании Федеральному собранию Владимир Путин, является единственным и находящимся вне конкуренции мировым научно-технологическим лидером в области разработки и производства ключевых видов передовых вооружений, определяющих военную мощь в 21 веке.Соединенные Штаты Америки, при всей своей рекламно-показной фанаберии, безнадежно отстали. Потому что слишком долго почивали на лаврах после своей победы над СССР, которую они посчитали окончательной и перепутали с концом истории. В результате чего пропустили целую историческую эпоху.По иронии судьбы как раз сегодня минобороны США тоже показало видеоролик — как доблестные американские военные топят собственный списанный десантный корабль в ходе военных учений. Даже из официального релиза Пентагона и данного видео видна вся беспомощность мнимой американской «военной мощи». Пятнадцать противокорабельных ракет плюс торпедный удар с атомной подводной лодки, а старое корыто, лишенное хода и управления, даже не сразу потонуло! То есть, это все технологии времен второй мировой войны. И даже дозвуковые крылатые ракеты — предел того, до чего додумались Штаты, обычные дрова, которые сегодня уже гарантированно перехватываются и даже не долетят до цели.Между тем, судя по гигантским размерам российского «Посейдона», если эта супер-торпеда просто взорвется под американским авианосцем и, если даже она будет в неядерном снаряжении, от него останется только мелкая стружка. Про то, что этот монстр способен сотворить с американским побережьем в ядерном снаряжении, даже думать не хочу – настолько это летально.Китай со своим запушенным на полную мощность копировальным станком тоже может расслабиться. Таким способом он обречен выдавать сравнимые результаты с отставанием на пару десятков лет, что Россию вполне устраивает.Второе: Такие прорывные научно-технологические результаты в сфере не имеющих аналогов в мире новейших вооружений в принципе не могут быть достигнуты в стране с отсталой фундаментальной и прикладной наукой и с устаревшей промышленно-технологической базой. А главное – это невозможно сделать только за счет старинного багажа, накопленного в иную эпоху, без наличия в стране нового поколения ученых и инженеров, способных принять и творчески продолжить эстафету знаний и умений предшественников.Причем, ошеломляющие темпы разработки, испытаний и принятия на вооружение такого огромного количества принципиально новых боевых систем, каждая их которых может стать предметом гордости для самой развитой заграндержавы, говорит о том, что этим занимаются не какие-то там штучные ученые-самоучки и не отдельные небольшие заводики, но огромные научно-конструкторские школы и такие же немаленькие производственные мощности, где заняты, в общей сложности, сотни тысяч людей. Во всяком случае, создание в СССР подобных образцов вооружений было делом практически все страны.Вы только вдумайтесь! Буквально пару месяцев назад Путин объявил о создании первой в мире гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал». Тогда интернет-«знатоки» тут же постановили, что этот «Кинжал» сам по себе никакой не гиперзвуковой, а нужная скорость ему обеспечивается только тандемом со скоростным перехватчиком Миг-31. И вот не прошло и полгода, как минобороны уже сообщает об испытания «Кинжала» в паре с совершенно другим и куда более мощным самолетом – дальним бомбардировщиком Ту-22 М3. А это уже совсем другая история! И совсем другие боевые возможности. А знатокам, которые в очередной раз попали пальцем в небо, стоит его оттуда поскорее достать, пока «Кинжал» не отрезал.Таким образом, все сказки о безнадежной технологической отсталости РФ есть, ни что иное, как злонамеренная клевета её недругов, использующих свое пока еще господствующее положение в сфере медиа-манипуляций, для внушения обществу заведомо лживых установок на его умственную и ценностную несостоятельность. В этом смысле классический совет насчет нежелательности чтения советских газет до обеда в целях сбережения аппетита, в нынешних условиях уместно распространить и на антисоветские издания и не только перед обедом.Третье: Все это великолепие начиналось, конечно же, не вчера и даже не пару лет назад. Думаю, что Путин с самого начала своего президентства поставил своей команде соответствующие задачи. А то, что мы про это ничего не знали, говорит и о том, что наши заокеанские «партнеры» тоже были не сильно в курсе. Оттого они сейчас так усердно локти себе кусают. Это же надо было им так опростоволоситься! Поверить в этаких дурачков русских, которые рассиропились перед Америкой настолько, что решили её всю Россию с потрохами отдать.Почему Путин так нелюбезно обошелся с пресловутыми «пиндосами»? Да потому что понимал — Россия имеет дело с такими специфическими «визави» на международной арене, которые признают только силу и считаются только с силой. Поэтому они никогда бы не позволили России восстановить свой военный потенциал, и, тем более, вырваться вперед, так сказать, открытым способом, на виду у всех. У них для этого был миллион возможностей и сейчас еще кое-что осталось. Поэтому всё с российской стороны делалось предельно осторожно и аккуратно, под убаюкивающее «бла-бла-бла» местных «полезных идиотов» из либеральных СМИ, искренне уверовавших в ту картину российской безнадеги и безысходности, которую они вдохновенно рисовали.Путин в этом смысле все понял и решил правильно. И то главное, что он вынес из нашей непростой истории, заключается в простой и понятной вещи. Сталин дал нашей стране ядерный щит. И, тем самым, сделал ее неуязвимой от внешней военной агрессии почти на целый век вперед. Но абсолютная сталинская гарантия тоже не вечна. И она стала подтачиваться в последние годы происками все тех же заокеанских «партнеров» с их попытками нейтрализовать российские стратегические ядерные силы и обеспечить для США возможность безответного удара по России.То, что сейчас делает Путин в области разработки новейших вооружений, это, по большому счету, продление сталинского страхового полиса для страны еще на десятки лет вперед. И ему ни в коем случае не следует в этом мешать! Ибо гарантия безопасности и сохранения физического существования нации, это основа основ — тот самый краеугольный камень, на котором строится все остальное. Правильная выплата пенсий, льготный процент по ипотеке, красивое и доступное жилье и, что-там еще – красивые зубы от дорогого дантиста и отдых в Таиланде, это все конечно тоже очень важно и представляет огромную потребительскую ценность. Но только при одном условии – если ваше бренное тело, вместе с миллионами других, не будет утилизировано в процессе, так сказать, оптимизации России под колониальные стандарты Запада.Что же касается весьма популярной до сегодняшнего дня старинной байки насчет того, что все это, мол, делается за счет народа, так сказать пушки вместо масла, то это на самом деле полная, стопроцентная чепуха. Хотите фактов? Их есть у меня!Для этого достаточно вспомнить начало 90-х годов прошлого века. Тогда местные «демократы», выполнявшие прямой приказ Америки, лишили армию финансирования чуть больше, чем полностью. Даже офицерам не платили денежное довольствие – куда уж больше! И что — народ в России в результате такой «экономии» стал жить хорошо, или хотя бы лучше? Ничего похожего. Все прекрасно помнят, что время наибольшей экономии на военных расходах одновременно было временем тотального обнищания всего народа, многомесячных, а то и многолетних невыплат зарплат, полного разрушения промышленного потенциала страны и потери миллионов рабочих мест. Так что никакой прямой зависимости между военным строительством и бедностью рядовых граждан нет и никогда не было.Зато есть зависимость прямо противоположного свойства. Чем больше государство занимается своей обороной, тем больше открывается новых вузов, проектных институтов, конструкторских бюро, строится новых производственных мощностей. Тем больше востребованы умы и таланты собственных граждан. Создаются миллионы новых, ранее потерянных в результате бездумного разоружения, рабочих мест, идут в рост образование, наука, технологии. То есть все то, что очень нужно России и очень не нужно, чтобы у неё это было, ее врагам. Так что и в этом смысле Путин на правильном пути. Особенно с учетом весьма специфического российского капитализма, который весьма мало изменился тех же 90-годов и, по-прежнему, не горит желанием особо напрягаться для блага страны.Что же касается помянутого выше колониального стандарта Запада, то он, едва ли не в первую очередь, преследует все ту же давнюю цель — территориальное расчленение России. На этот раз в виде ее остатка — Российской Федерации. И не только потому, что так эту мировую кладовую будет проще ограбить. Но еще и потому, что в этом случае будет окончательно разрушена единственная защита от этого грабежа — тот самый научно-производственный оборонный комплекс, который может существовать только в масштабе большой страны.Россия с огромным трудом преодолевает сейчас последствия предыдущего расчленения этой основы своей безопасности. Достаточно вспомнить, какой страшной ценой обернулся, в этом смысле, захват американской агентурой Украины. И полный запрет для этой части нашей общей Родины военной интеграции с остальной Россией. Второго такого нокаутирующего удара, в виде расчленения самой РФ, российская оборонка уже точно не перенесет. И тогда сталинская гарантия безопасности, продленная Путиным еще на некоторое время вперед, очень быстро обесценится и перестанет существовать. Желать этого и злобствовать по поводу нынешних военно-технических успехов России может либо ее заклятый враг, либо законченный идиот. Третьего не дано.

Источник: nashaplaneta.su