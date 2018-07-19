«Верните деньги за Прибалтику»: Стариков предложил Жириновскому альтернативный иск к ЕС на триллион евро..

Источник: politexpert.net

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от Евросоюза триллион евро за проведение на территории России политического эксперимента по построению коммунизма…



Глава либерал-демократов всерьез намерен подать исковое заявление против ЕС и мотивировать его.

Жириновский уверен, что Евросоюз просто обязан заплатить русскому народу за страшный эксперимент по построению коммунизма, который повлек за собой множество жертв, крах традиционных устоев и моральный упадок.

Политик отметил, что на Западе крайне распространена практика защиты своих интересов в суде, поэтому России стоит взять пример и отстоять свою правоту.

Редакция издания «Политэксперт» связалась с российским общественным и политическим деятелем, писателем и лидером общественного движения «ПВО» Николаем Стариковым и поинтересовалась его мнением о резонансном заявлении главы ЛДПР.

«Истина, как всегда, посередине. Для того, чтобы подобные заявления имели хоть какую-то информационно-судебную перспективу, они должны быть правильно сформулированы. Если говорить о необходимости выставления иска к Евросоюзу, то больше одного газетного шума мы никуда не продвинемся. Стоит помнить, что на момент осуществления революции в России, никакого Евросоюза не было. Я думаю, что мы вполне можем говорить и формировать определенные финансовые претензии в адрес наших независимых соседей, которые абсолютно незаконно вышли из состава Российской империи в 1917 году».

Специалист уточнил, что имеет ввиду прибалтийские государства, такие как Латвия и Эстония, которых «никогда до этого не было в истории человечества до 1918 года». Когда эти государства заявили о своей независимости, она была поддержана военными противниками России, напомнил Стариков.

«Территории современных Латвии, Эстонии и частично Финляндии были вообще куплены Россией по Ништадтскому миру, заключенному со Швецией по итогам Северной войны. Вопрос: когда наши финские, эстонские и латвийские партнеры выплатили эти деньги России? Ответ – никогда. Поэтому давайте формировать такие претензии финансового свойства. Мы эти земли приобрели, потом они незаконно, с нарушением международного права, вышли из состава России, что называется, самопровозгласились. Так что, пожалуйста, пусть вернут деньги, а заодно мы бы хотели получить компенсацию за те заводы и промышленные предприятия, объекты инфраструктуры, которые нами были там построены».

Только такой подход имеет право на судебную перспективу, уверен специалист. Конкретно же от Евросоюза едва ли удастся получить какие-либо средства за возникновение коммунистического строя на просторах современной России.

Автор: Олег Шувалов

Источник: nstarikov.ru