ВАЖНО: Минобороны показало кадры испытаний гиперзвуковой ракеты «Кинжал» (ВИДЕО)

В Минобороны РФ рассказали о более чем 350 полётах, которые с декабря 2017 года провела авиационная эскадрилья МиГ-31, оснащенная комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами.

Ведомство опубликовало уникальные кадры испытаний, свидетельствующих об успешном несении эскадрильей опытно-боевого дежурства.

«Летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиационную технику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач.

За время несения опытно-боевого дежурства выполнено более 350 полетов, в том числе более 70 с дозаправкой самолета топливом в воздухе.

С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом „Кинжал” осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Кроме того, совместно с экипажами Дальней авиации проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

Детально проработан механизм применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

Параллельно с несением опытно-боевого дежурства продолжаются испытательные полеты, направленные на расширение боевых возможностей «Кинжала».

«Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности.

Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и её союзников», — резюмировали в ведомстве.

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