В.Л. Авагян: Геноцидом по иллюзиям

Возьмём для примера свинину. Для того, чтобы была свинина – нужно или разводить собственных свиней, или иметь какой-то продукт, который можно обменять на чужую свинину. Свинина ведь, как и вода в кране, не может взяться из ниоткуда. Если она появилась у вас в доме – значит, кто-то её туда отправил, и в дороге не украли…

Пост-советский идиотизм заключается не только в злостном непонимании этого простого неоспоримого факта (причинно-следственной связи потребления с производством), но и в агрессивном отказе слушать о нём.

Если Некто, из хулиганских побуждений, топором или иными орудиями, разрушит трубу посредине – то вода не поступит в ваш кран. Она пройдёт до пробоины – и там уйдёт на сторону, минуя ваш кран. Почему взрослым людям необходимо объяснять такие азбучные вещи?!

Не только умный, но и просто вменяемый человек (пусть даже и в целом глупый) – понимает причинно-следственную связь в обеспечении жизни. Если у вас из крана течёт вода (ни в коей мере не намекаю на прибаутку «если в кране нет воды…») – это означает, что где-то на другом конце трубопровода насос закачал воду в трубу. И мы понимаем, что это случилось, даже не видя ни насоса, ни водозабора, по одному только факту: вода течёт из крана. Напротив: если воду не закачать на водозаборе, то из крана она не пойдёт. Есть возражения?! Вода движется по трубе, которая герметична.

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Но для пост-советского идиота (и не только либерально настроенного) все и всяческие блага быта возникают то ли сами по себе, из воздуха, то ли из «свободы» и «европейских институтов».

Это и объясняет патологическую ненависть к труду и производству, которой отличается пост-советская паразитарная шушера, превратившая в оскорбление… имя рабочей одежды (ватник!).

Майдаунам (и далеко не только на Украине, таких и у нас с лихвой хватает) – труд ненавистен. Человек труда представляется ущербный недочеловеком (ходит в ватнике, а не в смокинге), а производственный процесс – тупым излишеством потребительского общества.

Всё меняется в голове социального паразита. Тунеядец-скакун, клоун площадей, превращается в источник изобилия общества, трудяга – в помеху изобилию.



В рамках либерального карго-культа весёлая и беззаботная жизнь в своё удовольствие, без принуждения и напряжения – сама по себе создаёт все материальные блага. Окружающий мир только и думает, как бы нам помочь – мы мешаем ему помогать своим оборончеством.



Свобода производит колбасу. Мол, не смотрите состав колбасы на бирках, это ложь, колбаса на самом сделана из свободы, западного выбора и «гидности»…

Получается, что для изготовления колбас свинина (и всякое другое мясо) «совсем не нужны». Отчего во всех постсоветских странах неуклонно снижается поголовье скота всех видов[1]. Да зачем скот тем двуногим скотам, которые истово верят, что достаточно сделать «европейский выбор» – и колбасы, сами, в готовом виде, выпрыгнут из всех щелей!

Пост-советский либерализм – это в полном и буквальном смысле «мечта идиота». В нём произошло полное до патологии смешение желаемого и действительного, беспочвенного и фактического. Человек вообще не хочет сверять свою истерию с объективной реальность и законами природы. Он балаболит что-то невменяемое, в полной уверенности, что его слова тут же перестроят Вселенную так, как ему вздумалось и пригрезилось.

Теперь это заметно уже всем, кто не свихнулся (или не продался) окончательно. Приведу яркий пример из СМИ: легендарный украинский футболист, игрок «Днепра» и чемпион Олимпиады-1988 Владимир Лютый, главный тренер юношеской команды (U-19) немецкой «Ганзы», человек не только известный, но и давно уже западный, европейский, заявил:

- «У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти… Я недолго продержу этот паспорт.



Посмотрите, что власть творит с народом.



Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно, но никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки», — цитирует Лютого football.ua.



Спортсмен и тренер добавил, что был патриотом Украины, пока не пожил в стране:

«Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему… Идёт геноцид народа. Почему все молчат?



Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас — 26 млн. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре».

Тренер из ФРГ ещё раз подтвердил главную тайну преступной украинской псевдо-государственности: на территории современной Украины население реально составляет лишь 24-25 миллионов человек[2].

Но геноцид во многом является самогеноцидом. Конечно, он навязан извне, но главная его опора – в патологическом непонимании причинно-следственных связей сферы снабжения, неспособности увидеть системную целостность продуктопровода.

Люди в упор не хотят видеть, что ложка и вилка зависимы от плуга и меча. Всякое потребление (кроме инерционно-остаточного, «доедающего») имеет и причину и защиту – иначе оно бы просто не состоялось!

Сложился определённый консенсус в кругах социальных идиотов, убеждённых, что «мировой рынок» завезёт все «ништяки» во-первых, бесплатно, во-вторых, из одной лишь любви к «демократическому выбору свободной нации». Поэтому у себя делать ничего не нужно: ни для себя, ни на обмен. Мировой рынок всё сделает сам, за нас…

Характерный образчик такого мышления – выступление на украинском телевидении небезызвестного Дмитрия Гордона 3 мая 2018 года.

Косноязыкий дегенерат мечтает так, что даже украинская ведущая растерялась:

- Через год мы страну не узнаем… Я вам скажу «по большому секрету», ведь миром руководят не президенты разных стран, даже таких великих как США, миром руководят совершенно другие люди…



Насколько я знаю, более 600 миллиардов долларов стоят уже готовыми прийти сюда…



Чтобы они пришли, нужна самая малость: принять конституционное соглашение, перейти к парламентской республике, к модели правления, принять целый ряд важнейших законов…



Причем быстро, быстро, мгновенно и, насколько я понимаю и насколько я знаю от тех, кто мне это рассказывает, через год после проведения президентских выборов быстрые начнутся перемены у нас стране под руководством тех, кто руководят президентами…



Заседание бильдербергского клуба… Нет, я там не участвую в этом заседании… Но общался с участниками…



Через год вы Украину не узнаете, и на Украину точно придет 600 миллиардов долларов инвестиций. Уже через год!



600 миллиардов уже готовы, практически выделены, просто ждут принятия законов.

В этом крике души «Халява, приди!» – сущность не только современного украинизма, но и вообще всего пост-советизма.

Всякая деятельность по организации и защите своего потребления (продуктопровода, по которому средства к существования поступают от земли к вам) – сменена истошными призывами халявы. И сказками, про какие-то мифические миллиарды, рвущиеся осчастливить чужих и незнакомых людей…

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Конечно, это не имеет никакого отношения Западу до эпохи его необратимого упадка, к Западу, который был нам враждебен – но отнюдь не с либеральной позиции (культа распущенности и вседозволенности).

Тот Запад, который нас одолел – формировали отнюдь не обезьяны-наркоманы современности, а люди сильные, фанатичные и очень собранные, железно организованные.

Психология WASP (белого англосаксонского протестанта) была жестокой, но вменяемой. WASP прекрасно понимали причинно-следственные связи между благом – и его производством (похищением). Вся их история свидетельствует, что они никогда не отделяли свиней от свинины.

Социопсихика WASP строилась на культе труда и бережливости: производственная и бытовая дисциплина дискомфортны, но дают обильные плоды в виде материальных благ. При становлении Запада вполне трезво понимали, что материальные блага и поведенческое удобство противоположны.

Путь к изобилию благ – это тяжёлый труд, жёсткая самодисциплина, полная поведенческих ограничений, это тяжёлая борьба, часто перерастающая в войну за владение благами, и т.п.

Любой спортсмен становится чемпионом только если с раннего детства погружён в изнурительные и бесконечные тренировки, затмевающие для него всю жизнь со всеми её простыми радостями. А иначе ничего не получится – обставят уже на районном уровне.

Мало произвести благо. Нужно понимать, что вы – не единственный претендент, чтобы его схарчить. В мире на каждую копейку – по десять ртов. Мало вырастить свинину и отправить её на мясокомбинат, нужно проследить, чтобы она туда доехала!

Всякое, даже самое скромное ваше потребление – является убытком (упущенной прибылью) конкурирующего с вами потребления. Скажем, жизнь в комнате коммуналки незавидна, но… Даже и комната в коммуналке стоит не один миллион рублей! И если её отнять, «отжать» – то это существенная прибыль даже для очень богатого человека. Так и получается, что ваша жизнь сама по себе – упущенная прибыль миллиардеров.

Любая прибавка к зарплате за пределами крайнего, концлагерного, физиологического минимума выживания работника – уже упущенная прибыль работодателя. Это вам кажется, что вы мало получаете – работодателю наоборот, всё время кажется, что вы слишком прожорливы. А если человек безработный, работодателям не нужный – тогда само его существование уже чистый убыток!

Все рыночные реформы во всех частях света именно и только это доказали. Повсюду (и в России, конечно, тоже) они запускают двуединый процесс: ликвидации «лишних» (с точки зрения правящей «елиты») людей + сведения потребления у необходимых для производств к минимуму.

Но люди, в упор на эти процессы глядя, – умудряются их не видеть! Снова и снова выдумываются завиральные теории, в которых блага зарождаются в отрыве от владения и обработки ресурсов, снова и снова люди пытаются «договориться» с истребителями, не понимая, что договариваться будут лишь с теми, за кем стоит реальная сила и обменные возможности.



Кто и зачем будет договариваться с бессильным нищим?! Какой смысл ему что-то уступать в рамках компромисса, если он никак надавить или влиять на оппонента не может?

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Люди должны «открыть для себя» причинно-следственные связи, прямые и безусловные в материальном мире.



Например, такие: мир бывает только между двумя вооружёнными армиями, которым выгоднее примириться, чем воевать. Если же речь идёт о ситуации безоружного и бессильного дурака – то никакого мира никто ему не даст, только полную и безоговорочную капитуляцию (в лучшем случае, а то пристрелят в подворотне, бумажек не разводя).

Или такие: продукт потребления производится, а не возникает из свободы. И делится произведённый продукт скрягами, а не филантропами. Никто не станет с вами делиться – если с вами можно не делиться. Если «и так сойдёт» – то «зачем платить больше?».

Люди, лишние в сложившемся процессе производства благ, воспринимаются как лишние в жизни, как биомусор и резерв донорских органов. Никто не станет обделять своих детей ради ваших. И уж ясно, что все свои богатства завещает собственным детям, а не вашим.

Любые полезные ресурсы Земли нужно защищать – иначе их отберут те, кто тоже хочет ими попользоваться. А имя таковым – легион. Нет одного-единственного врага – вся окружающая среда, по сути, враг отдельно взятому человеку.

Любой продуктопровод черпает энергию земли и доводит её до вас через целый ряд необходимых промежуточных звеньев. Если его отключить от земли – он иссякнет. Если его разгерметизировать (другой получит ваши деньги вместо вас) – он тоже иссякнет.

Нет бесчисленного количества продуктопроводов – поскольку ресурсы планеты весьма ограничены. И потому никто никому бесплатно не вручает продуктопровод – в обмен на «европейский выбор». Ведь ваше потребление – неизбежно чьи-то убытки на стороне! Вы кушаете – значит, переводите на себя не только продукт (Бог бы с ним), а переводите невосполнимые и ограниченные ресурсы планеты: на вас расходуется плодородие почв, топливо и т.п.

А каков итог? Если вы полезны хозяевам мира – ещё полбеды (хотя они и тут попытаются сэкономить на вас). А если вы переводите продукт, не производя ничего взамен, кроме кала – зачем вы им нужны?! Для чего им сохранять ваши жизни?! Чтобы меньше зарабатывать или чтобы планету быстрее угробить?

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Жизнь сурова – и неадекватных карает смертной казнью, вложенной в само неадекватное восприятие, как его атрибут.

Безумие в ожиданиях всегда оборачивается катастрофой в потреблении.

И это говорю не я, а сама жизнь. Оглянитесь трезвым взглядом, приглядитесь внимательнее – и сами увидите…

[1] Возьмём для примера Украину, как витрину западнического истерического идиотизма. На ней поголовье крупного рогатого скота снизилось с 24623 тыс. голов в 1991 году до 3750 тыс. голов в 2016-м — падение в 6,5 раза.



Поголовье свиней (национальной гастрономической гордости Украины) — упало с 19426 тыс. голов до 7079 тыс. — падение в 2,7 раза.



Поголовье овец и коз — с 8418 тыс. голов до 1325 тысяч — падение в 6,3 раза.



В итоге пресловутой колбасы (которой руховцы и прочие «незалежныки» так не хотели делиться с Москвой) в 1991 году — 852 тыс. тонн, в 2016-м году — 239 тыс. тонн. Падение — в 3,5 раза. И падение стремительно продолжается! [2] Есть определенные факторы, которые являются индикаторами, независимыми от статистических уловок. И таким независимым фактором определения численности населения является уровень потребления хлеба.



Всем понятно, что потребление хлеба – это очень консервативный показатель, который зависит от менталитета, привычек, национальных особенностей каждого народа. На Украине всегда традиционно много употребляли хлеба.



Так, в 2010 году на Украине произвели 1873 тысячи тонн хлеба, а в 2016 году – 1123 тысячи тонн, то есть на 60 % меньше. Получается, что на одного человека украинец потребляет якобы 26 кг хлеба в год. В то же время в России на одного человека потребляется 46-50 кг хлеба в год.



Учитывая, что уровень жизни на Украине ниже, чем в России, то, и, естественно, украинцы едят хлеба больше, чем в России. Следовательно, при численности населения 42 миллионов человек 1123 тысячи тонн хлеба будет явно недостаточно. А именно эта цифра фигурирует в официальной украинской статистике.



А вот, как раз, для 24 миллионов человек производство 1123 тысяч тонн хлеба будет вполне достаточно и составит 46 кг хлеба на одного человека в год.



А это означает, что на Украине (без учета Крыма) население составляет не 42 миллиона человек, как нас уверяют украинские власти, а 24 миллиона человек, которые являются едоками хлеба.

Цифра населения Украины в 24-25 миллионов неоднократно обосновывалась и озвучивалась многими независимыми экспертами, которые ссылались не только на уровень потребления хлеба на Украине, но и на другие независимые индикаторы.



В.Л. Авагян

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