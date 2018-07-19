В.Л. Авагян: Геноцидом по иллюзиям
Не только умный, но и просто вменяемый человек (пусть даже и в целом глупый) – понимает причинно-следственную связь в обеспечении жизни.
Если у вас из крана течёт вода (ни в коей мере не намекаю на прибаутку «если в кране нет воды…») – это означает, что где-то на другом конце трубопровода насос закачал воду в трубу.
И мы понимаем, что это случилось, даже не видя ни насоса, ни водозабора, по одному только факту: вода течёт из крана. Напротив: если воду не закачать на водозаборе, то из крана она не пойдёт.
Есть возражения?! Вода движется по трубе, которая герметична.
Если Некто, из хулиганских побуждений, топором или иными орудиями, разрушит трубу посредине – то вода не поступит в ваш кран. Она пройдёт до пробоины – и там уйдёт на сторону, минуя ваш кран. Почему взрослым людям необходимо объяснять такие азбучные вещи?!
Начало, середина и итог любого водопровода составляют целостность, отражающую причинно-следственную связь явлений. И не важно, какого дизайна кран – он не может снабжать вас водой «из стены», без герметичного подключения к водозабору!
Пост-советский идиотизм заключается не только в злостном непонимании этого простого неоспоримого факта (причинно-следственной связи потребления с производством), но и в агрессивном отказе слушать о нём.
Водопровод – частный случай продуктопровода. Он очень иллюстративен, с его системой труб от насоса до крана. Но ведь и любой другой продуктопровод, какой бы продукт ни доставлял – устроен на тех же принципах!
Возьмём для примера свинину. Для того, чтобы была свинина – нужно или разводить собственных свиней, или иметь какой-то продукт, который можно обменять на чужую свинину. Свинина ведь, как и вода в кране, не может взяться из ниоткуда. Если она появилась у вас в доме – значит, кто-то её туда отправил, и в дороге не украли…
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Но для пост-советского идиота (и не только либерально настроенного) все и всяческие блага быта возникают то ли сами по себе, из воздуха, то ли из «свободы» и «европейских институтов».
Это и объясняет патологическую ненависть к труду и производству, которой отличается пост-советская паразитарная шушера, превратившая в оскорбление… имя рабочей одежды (ватник!).
Майдаунам (и далеко не только на Украине, таких и у нас с лихвой хватает) – труд ненавистен. Человек труда представляется ущербный недочеловеком (ходит в ватнике, а не в смокинге), а производственный процесс – тупым излишеством потребительского общества.
Всё меняется в голове социального паразита. Тунеядец-скакун, клоун площадей, превращается в источник изобилия общества, трудяга – в помеху изобилию.
В рамках либерального карго-культа весёлая и беззаботная жизнь в своё удовольствие, без принуждения и напряжения – сама по себе создаёт все материальные блага. Окружающий мир только и думает, как бы нам помочь – мы мешаем ему помогать своим оборончеством.
Свобода производит колбасу. Мол, не смотрите состав колбасы на бирках, это ложь, колбаса на самом сделана из свободы, западного выбора и «гидности»…
Получается, что для изготовления колбас свинина (и всякое другое мясо) «совсем не нужны». Отчего во всех постсоветских странах неуклонно снижается поголовье скота всех видов[1]. Да зачем скот тем двуногим скотам, которые истово верят, что достаточно сделать «европейский выбор» – и колбасы, сами, в готовом виде, выпрыгнут из всех щелей!
Пост-советский либерализм – это в полном и буквальном смысле «мечта идиота». В нём произошло полное до патологии смешение желаемого и действительного, беспочвенного и фактического. Человек вообще не хочет сверять свою истерию с объективной реальность и законами природы. Он балаболит что-то невменяемое, в полной уверенности, что его слова тут же перестроят Вселенную так, как ему вздумалось и пригрезилось.
Теперь это заметно уже всем, кто не свихнулся (или не продался) окончательно. Приведу яркий пример из СМИ: легендарный украинский футболист, игрок «Днепра» и чемпион Олимпиады-1988 Владимир Лютый, главный тренер юношеской команды (U-19) немецкой «Ганзы», человек не только известный, но и давно уже западный, европейский, заявил:
- «У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти… Я недолго продержу этот паспорт.
Посмотрите, что власть творит с народом.
Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно, но никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки», — цитирует Лютого football.ua.
Спортсмен и тренер добавил, что был патриотом Украины, пока не пожил в стране:
«Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему… Идёт геноцид народа. Почему все молчат?
Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас — 26 млн. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре».
Тренер из ФРГ ещё раз подтвердил главную тайну преступной украинской псевдо-государственности: на территории современной Украины население реально составляет лишь 24-25 миллионов человек[2].
Но геноцид во многом является самогеноцидом. Конечно, он навязан извне, но главная его опора – в патологическом непонимании причинно-следственных связей сферы снабжения, неспособности увидеть системную целостность продуктопровода.
Люди в упор не хотят видеть, что ложка и вилка зависимы от плуга и меча. Всякое потребление (кроме инерционно-остаточного, «доедающего») имеет и причину и защиту – иначе оно бы просто не состоялось!
Сложился определённый консенсус в кругах социальных идиотов, убеждённых, что «мировой рынок» завезёт все «ништяки» во-первых, бесплатно, во-вторых, из одной лишь любви к «демократическому выбору свободной нации». Поэтому у себя делать ничего не нужно: ни для себя, ни на обмен. Мировой рынок всё сделает сам, за нас…
Характерный образчик такого мышления – выступление на украинском телевидении небезызвестного Дмитрия Гордона 3 мая 2018 года.
Косноязыкий дегенерат мечтает так, что даже украинская ведущая растерялась:
- Через год мы страну не узнаем… Я вам скажу «по большому секрету», ведь миром руководят не президенты разных стран, даже таких великих как США, миром руководят совершенно другие люди…
Насколько я знаю, более 600 миллиардов долларов стоят уже готовыми прийти сюда…
Чтобы они пришли, нужна самая малость: принять конституционное соглашение, перейти к парламентской республике, к модели правления, принять целый ряд важнейших законов…
Причем быстро, быстро, мгновенно и, насколько я понимаю и насколько я знаю от тех, кто мне это рассказывает, через год после проведения президентских выборов быстрые начнутся перемены у нас стране под руководством тех, кто руководят президентами…
Заседание бильдербергского клуба… Нет, я там не участвую в этом заседании… Но общался с участниками…
Через год вы Украину не узнаете, и на Украину точно придет 600 миллиардов долларов инвестиций. Уже через год!
600 миллиардов уже готовы, практически выделены, просто ждут принятия законов.
В этом крике души «Халява, приди!» – сущность не только современного украинизма, но и вообще всего пост-советизма.
Всякая деятельность по организации и защите своего потребления (продуктопровода, по которому средства к существования поступают от земли к вам) – сменена истошными призывами халявы. И сказками, про какие-то мифические миллиарды, рвущиеся осчастливить чужих и незнакомых людей…
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Конечно, это не имеет никакого отношения Западу до эпохи его необратимого упадка, к Западу, который был нам враждебен – но отнюдь не с либеральной позиции (культа распущенности и вседозволенности).
Тот Запад, который нас одолел – формировали отнюдь не обезьяны-наркоманы современности, а люди сильные, фанатичные и очень собранные, железно организованные.
Психология WASP (белого англосаксонского протестанта) была жестокой, но вменяемой. WASP прекрасно понимали причинно-следственные связи между благом – и его производством (похищением). Вся их история свидетельствует, что они никогда не отделяли свиней от свинины.
Социопсихика WASP строилась на культе труда и бережливости: производственная и бытовая дисциплина дискомфортны, но дают обильные плоды в виде материальных благ. При становлении Запада вполне трезво понимали, что материальные блага и поведенческое удобство противоположны.
Путь к изобилию благ – это тяжёлый труд, жёсткая самодисциплина, полная поведенческих ограничений, это тяжёлая борьба, часто перерастающая в войну за владение благами, и т.п.
Любой спортсмен становится чемпионом только если с раннего детства погружён в изнурительные и бесконечные тренировки, затмевающие для него всю жизнь со всеми её простыми радостями. А иначе ничего не получится – обставят уже на районном уровне.
Мало произвести благо. Нужно понимать, что вы – не единственный претендент, чтобы его схарчить. В мире на каждую копейку – по десять ртов. Мало вырастить свинину и отправить её на мясокомбинат, нужно проследить, чтобы она туда доехала!
Всякое, даже самое скромное ваше потребление – является убытком (упущенной прибылью) конкурирующего с вами потребления. Скажем, жизнь в комнате коммуналки незавидна, но… Даже и комната в коммуналке стоит не один миллион рублей! И если её отнять, «отжать» – то это существенная прибыль даже для очень богатого человека. Так и получается, что ваша жизнь сама по себе – упущенная прибыль миллиардеров.
Любая прибавка к зарплате за пределами крайнего, концлагерного, физиологического минимума выживания работника – уже упущенная прибыль работодателя. Это вам кажется, что вы мало получаете – работодателю наоборот, всё время кажется, что вы слишком прожорливы. А если человек безработный, работодателям не нужный – тогда само его существование уже чистый убыток!
Все рыночные реформы во всех частях света именно и только это доказали. Повсюду (и в России, конечно, тоже) они запускают двуединый процесс: ликвидации «лишних» (с точки зрения правящей «елиты») людей + сведения потребления у необходимых для производств к минимуму.
Но люди, в упор на эти процессы глядя, – умудряются их не видеть! Снова и снова выдумываются завиральные теории, в которых блага зарождаются в отрыве от владения и обработки ресурсов, снова и снова люди пытаются «договориться» с истребителями, не понимая, что договариваться будут лишь с теми, за кем стоит реальная сила и обменные возможности.
Кто и зачем будет договариваться с бессильным нищим?! Какой смысл ему что-то уступать в рамках компромисса, если он никак надавить или влиять на оппонента не может?
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Люди должны «открыть для себя» причинно-следственные связи, прямые и безусловные в материальном мире.
Например, такие: мир бывает только между двумя вооружёнными армиями, которым выгоднее примириться, чем воевать. Если же речь идёт о ситуации безоружного и бессильного дурака – то никакого мира никто ему не даст, только полную и безоговорочную капитуляцию (в лучшем случае, а то пристрелят в подворотне, бумажек не разводя).
Или такие: продукт потребления производится, а не возникает из свободы. И делится произведённый продукт скрягами, а не филантропами. Никто не станет с вами делиться – если с вами можно не делиться. Если «и так сойдёт» – то «зачем платить больше?».
Люди, лишние в сложившемся процессе производства благ, воспринимаются как лишние в жизни, как биомусор и резерв донорских органов. Никто не станет обделять своих детей ради ваших. И уж ясно, что все свои богатства завещает собственным детям, а не вашим.
Любые полезные ресурсы Земли нужно защищать – иначе их отберут те, кто тоже хочет ими попользоваться. А имя таковым – легион. Нет одного-единственного врага – вся окружающая среда, по сути, враг отдельно взятому человеку.
Любой продуктопровод черпает энергию земли и доводит её до вас через целый ряд необходимых промежуточных звеньев. Если его отключить от земли – он иссякнет. Если его разгерметизировать (другой получит ваши деньги вместо вас) – он тоже иссякнет.
Нет бесчисленного количества продуктопроводов – поскольку ресурсы планеты весьма ограничены. И потому никто никому бесплатно не вручает продуктопровод – в обмен на «европейский выбор». Ведь ваше потребление – неизбежно чьи-то убытки на стороне! Вы кушаете – значит, переводите на себя не только продукт (Бог бы с ним), а переводите невосполнимые и ограниченные ресурсы планеты: на вас расходуется плодородие почв, топливо и т.п.
А каков итог? Если вы полезны хозяевам мира – ещё полбеды (хотя они и тут попытаются сэкономить на вас). А если вы переводите продукт, не производя ничего взамен, кроме кала – зачем вы им нужны?! Для чего им сохранять ваши жизни?! Чтобы меньше зарабатывать или чтобы планету быстрее угробить?
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Жизнь сурова – и неадекватных карает смертной казнью, вложенной в само неадекватное восприятие, как его атрибут.
Безумие в ожиданиях всегда оборачивается катастрофой в потреблении.
И это говорю не я, а сама жизнь. Оглянитесь трезвым взглядом, приглядитесь внимательнее – и сами увидите…
[1] Возьмём для примера Украину, как витрину западнического истерического идиотизма. На ней поголовье крупного рогатого скота снизилось с 24623 тыс. голов в 1991 году до 3750 тыс. голов в 2016-м — падение в 6,5 раза.
Поголовье свиней (национальной гастрономической гордости Украины) — упало с 19426 тыс. голов до 7079 тыс. — падение в 2,7 раза.
Поголовье овец и коз — с 8418 тыс. голов до 1325 тысяч — падение в 6,3 раза.
В итоге пресловутой колбасы (которой руховцы и прочие «незалежныки» так не хотели делиться с Москвой) в 1991 году — 852 тыс. тонн, в 2016-м году — 239 тыс. тонн. Падение — в 3,5 раза. И падение стремительно продолжается!
[2] Есть определенные факторы, которые являются индикаторами, независимыми от статистических уловок. И таким независимым фактором определения численности населения является уровень потребления хлеба.
Всем понятно, что потребление хлеба – это очень консервативный показатель, который зависит от менталитета, привычек, национальных особенностей каждого народа. На Украине всегда традиционно много употребляли хлеба.
Так, в 2010 году на Украине произвели 1873 тысячи тонн хлеба, а в 2016 году – 1123 тысячи тонн, то есть на 60 % меньше. Получается, что на одного человека украинец потребляет якобы 26 кг хлеба в год. В то же время в России на одного человека потребляется 46-50 кг хлеба в год.
Учитывая, что уровень жизни на Украине ниже, чем в России, то, и, естественно, украинцы едят хлеба больше, чем в России. Следовательно, при численности населения 42 миллионов человек 1123 тысячи тонн хлеба будет явно недостаточно. А именно эта цифра фигурирует в официальной украинской статистике.
А вот, как раз, для 24 миллионов человек производство 1123 тысяч тонн хлеба будет вполне достаточно и составит 46 кг хлеба на одного человека в год.
А это означает, что на Украине (без учета Крыма) население составляет не 42 миллиона человек, как нас уверяют украинские власти, а 24 миллиона человек, которые являются едоками хлеба.
Цифра населения Украины в 24-25 миллионов неоднократно обосновывалась и озвучивалась многими независимыми экспертами, которые ссылались не только на уровень потребления хлеба на Украине, но и на другие независимые индикаторы.
В.Л. Авагян
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Источник: ss69100.livejournal.com