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Успешное завершение ЧМ-2018 – это прохождение через глобальную точку бифуркации

10:35. 19 июля 2018 Просмотров - 388 Один комментарий Опубликовал:
Вы знаете, а ведь завершившийся чемпионат мира по футболу – это прохождение той самой точки бифуркации в развитии мировых процессов, о которой столько писали  в предшествующие годы.

Да, система под названием „социум планеты Земля” выбрала, наконец, новое направление движения. Будет ли дальнейшее развитие системы по этому направлению устойчиво – зависит от нас всех. Мы же переходим в информационное общество? Вот и надо действовать соответственно. Каждому.

Конечно, многое в успешности России по проведению своего варианта неизбежной глобализации зависит от разрешения пенсионного конфликта в стране. И пока всё идёт штатно: идея референдума набирает силу. Его проведение позволит не только разрешить упомянутый конфликт, но и значительно сплотить наше российское общество. Что жизненно необходимо для сохранения устойчивости России.

А пока что будем отмечать соответствующие признаки, позволяющие ещё больше укрепиться в верности высказанного тезиса.
*

Чемпионат мира сломал «матрицу восприятия России»

Чемпионат мира по футболу полностью меняет восприятие России Западом, считает президент ФИФА Джанни Инфантино.

Действительно, в мире увидели незнакомую прежде Россию – и теперь нам нужно решить, что с этим делать.

Нужно ли нам быть белыми и пушистыми – или пускай и дальше за рубежом верят в агрессивных и угрюмых русских?


«Россия – гостеприимная и теплая страна. Это событие полностью меняет восприятие России Западом. На улицах городов вы можете видеть болельщиков в футболках разных сборных, все вместе они отмечают это событие. Это большой праздник для России и всего мира. Благодарю всех россиян за то, что вы принимаете всех нас», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Действительно, главным итогом чемпионата для России уже можно назвать положительные изменения в имидже нашей страны – не только на Западе, но и в мире вообще.

Например, исламский и уж тем более латиноамериканский мир в плане информации о той же России сильно зависит от мировых медиа – а они если и не напрямую англосаксонские, то находящиеся в западной матрице.

Конечно, и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке есть немало людей, которые интересуются Россией. Из-за нашей литературы и музыки, из-за СССР, или потому что видели у себя в странах наших специалистов или сами учились в нашей стране. И они в своем большинстве всегда восторженно отзывались о России и русских – надо же, какие вы душевные люди!

Но это считаные проценты. А основная масса жителей Земли все-таки формирует свое представление о русских и России из мировых медиа и Голливуда.

Для них русские – это такой странный народ, неулыбчивый, агрессивный, грубый, который при этом первым полетел в космос, родил Ленина и придумал автомат Калашникова.

И вот теперь за счет сотен тысяч иностранных болельщиков, посетивших Россию, и сотен миллионов телезрителей, увидевших по телевидению репортажи из нашей страны, мир с удивлением обнаруживает приветливую, красивую и открытую Россию.

Это ломает «матрицу» – Голливуд и Си-эн-эн проигрывают битву за Россию.

Конечно, русофобские традиции на Западе имеют многовековую историю – а уж последние сто лет, начиная с советского периода, шла и вовсе открытая демонизация. «Империю зла» придумал не Рейган, Америку пугали коммунистами, которые едят детей, задолго до него.

После Крыма мы столкнулись с массированной кампанией по возгонке русофобии – изображая Путина угрозой миру, атлантисты всего лишь использовали один из своих любимых приемов. Русский царь – угроза миру: так говорили про обоих императоров Николаев, про Сталина и даже Брежнева, теперь пришел черед Путина.

Но сейчас образ коварного русского тает – и мир действительно получает шанс увидеть настоящую Россию.

И тут возникает неожиданный вопрос – а нужно ли это нам? Может быть, лучше, чтобы нас боялись? Чтобы считали нас больше дикими и воинственными, нежели душевными и все понимающими?

Чернокожие английские фанаты всерьез опасались того, что у нас бьют негров – что, конечно, очень умилительно слышать от граждан страны, еще в середине прошлого века владевшей третью черной Африки. Понятно, что они жертвы своей пропаганды.

Но, может, нам и выгодно, чтобы, грубо говоря, солдаты потенциального противника видели в нас страшную силу? Глядишь, и не будет очередного похода «объединенной Европы» на восток.

Да и вообще – так ли мы добры и веселы? Вот наши доморощенные европейцы и космополитки вовсю упрекают нас, что мы грубы, вонючи, отстали от Европы на столетия, что у нас деспотия и азиатчина-с.

Да и если говорить серьезно – мы ведь сами знаем про себя, что можем быть жесткими и идти до конца.

Так нужна ли нам «мягкая сила» – в мире, который вошел в эпоху повышенной турбулентности, в условиях, когда перед нами стоят огромные задачи не просто по возрождению страны, но и собиранию воедино всех осколков великой России?

Все дело в том, что это ложное противопоставление. Нам не нужно выбирать между двумя образами России для внешнего мира.

Потому что есть только одна русская душа – и она органично сочетает в себе все: и отзывчивость и открытость к миру, и любовь к родному Отечеству, и широту и доброту, и удаль и отвагу, переходящие даже в безрассудство и загул.

Мы можем сурово карать – тех, кто пришел к нам с мечом. Но для тех, кто пришел к нам с мячом – мы доброжелательны и гостеприимны.

У русского орла две головы, и от других народов зависит, какой именно стороной эта птица к ним повернется. Мы открыты миру – со всей нашей загадочной для него русской душой.



П. Акопов

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: глобализация, Запад, информационная, народ, Россия, русский, система, ЧМ
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Один комментарий»

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    Антонина 19 июля 2018 в 13:41 Ссылка Пометить
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    “от разрешения пенсионного конфликта” как раз и зависит точка бифуркации. Наши внутренние дела важнее для народа чем внешний авторитет – там всё своим ходом, то есть путинский “караван идёт”, а внутри страны он стоит на Временном правительстве (коли не понимают) и народных избранниках (если не отклонят этот разрушительный план реформы). Зарплаты маленькие (ОООшные хозяева ещё не наелись), перспектива -пенсия +работа всех устраивала – кому близко до неё и кому далеко. Зачем же разрушать эту перспективу? Добавить пенсии как собирались – необходимо. Супердоходов от этого всего ни у кого не будет в народе, не переживайте, хозяева высоких кабинетов. А про дефицит – профицит – не надо нам. На переучивание стариков сколько собирались истратить? Сами переучатся – кому надо. Теоретики вы, правительство! Главное – чтоб не увольняли тех кто работает продуктивно по причине возраста – тут как раз ваши цифры максимальные годятся – чтоб не увольняли до них принудительно. А пенсия им (труженикам) пойдёт как премия для достойного уровня жизни.

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