Сводки от ополчения Новороссии 19 июля 2018

Жители Нижнего сломали руки и ноги пьяному драчуну из ВСУ

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Жители оккупированного села в ЛНР переломали конечности буйному боевику ВСУ

В оккупированном ВСУ селе Нижнем пьяные украинские боевики устроили драку с местными жителями. В результате инцидента один из украинских карателей получили переломы рук и ног. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что санитарные, небоевые потери, незаконный оборот наркотиков, пьянство в подразделениях вооруженных сил Украины продолжают «повышать» рейтинг одной из «сильнейших армий на европейском континенте».

«Военнослужащие одного из подразделений 59-й бригады, расположенного в районе населенного пункта Нижнее, в состоянии алкогольного опьянения устроили драку с местными жителями, в результате чего один военнослужащий получил переломы костей рук и ног», — сказал он.

Также по данным разведки ЛНР, «органами правопорядка задержаны трое военнослужащих 53-й бригады, подозреваемые в распространении наркотических средств в районе населенного пункта Крымское».

По словам Осадчего, все задержанные находятся под арестом.

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МГБ ЛНР предотвратило проникновение ДРГ противника и убийство своего сотрудника (ВИДЕО)

Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики длительное время вели оперативную игру с контрразведкой противника через агента, завербованного Службой безопасности Украины. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. В результате проведения оперативных мероприятий предотвращена утечка секретных данных, проникновение диверсионно-разведывательных групп на территорию Республики и пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта в отношении действующего сотрудника МГБ. В поисках объекта вербовки СБУ вышла на бывшего военнослужащего Народной Милиции ЛНР, ранее проживавшего на оккупированной ВСУ территории. Ему предложили вернуться домой по фейковой программе «Тебя ждут дома», но прежде реабилитироваться перед действующим режимом — передавать СБУ сведения, составляющие государственную тайну ЛНР. О попытке вербовки бывший военнослужащий незамедлительно сообщил в МГБ ЛНР, где была разработана спецоперация с его участием. Под легендой агента СБУ бывший военнослужащий по средствам мобильной связи и интернет-мессенджеров получал от представителя спецслужбы Украины задания по сбору различной информации. Приоритетными задачами, стоящими перед агентом, были: внедрение в одно из подразделений МГБ с целью получения секретных данных, обеспечение через Службу пограничной охраны беспрепятственного проникновения на территорию Республики ДРГ, ликвидация сотрудника госбезопасности. Пропагандистская кампания под названием «Тебя ждут дома», проводимая спецслужбами Украины, сработала против них самих. Все факты террористической деятельности украинских спецслужб задокументированы. Данные сотрудника СБУ установлены. Им является Туревич Дмитрий Анатольевич 26.03.1983 г. р. Известно, что в настоящее время он проводит фильтрационные, разведывательные и контрразведывательные мероприятия на линии соприкосновения. В отношении Туревича возбуждено уголовное дело по статьям 30, 239 УК ЛНР. Читайте также: Обстановка на Донбассе резко изменилась, — сводка с фронтов ДНР и ЛНР (ФОТО, ВИДЕО)

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СРОЧНО: Путин заявил об угрозе обострения ситуации на Донбассе (+ВИДЕО)

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Президент России Владимир Путин заявил, что существует угроза обострения ситуации на Донбассе. «Риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», — заявил Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов. Он отметил, что Киев демонстрирует «откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути». «Исходим из того, что Минский комплекс мер остаётся реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации», — добавил президент России. Читайте также: Обстановка на Донбассе резко изменилась, — сводка с фронтов ДНР и ЛНР (ФОТО, ВИДЕО) На видео с 6.41

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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 19 июля 2018

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Ночной бой у линии соприкосновения. В ВСУ утверждают, что взяли в плен россиянина

Несколько часов назад украинские СМИ со ссылкой на страницу в Фейсбуке представительницы так называемых «объединённых сил Украины» опубликовали материал, который полностью укладывается в украинскую парадигму ведения информационной войны. В материале объявлено, что на позиции одного из украинских подразделений под покровом ночи якобы выдвинулась «диверсионно-разведывательная группа» ДНР.



Примечательно, что этот материал появился через непродолжительное время после того, как были опубликованы заявления о попытках очередного продвижения украинских силовиков в так называемой «серой зоне». Чтобы переложить вину на плечи ДНР, теперь ситуация выворачивается наизнанку, и объявляется, что это вовсе не украинские войска пошли вперёд, а «ДРГ противника наткнулась на украинских военных».





Вот то самое

“Почти всю ночь не спала, потому что узнала, что наши ребята пошли на задание и попали в засаду … был бой и никаких подробностей … вы представляете мое состояние? … но дождалась наконец весточки от “музыкантов” и сразу с вами делюсь … ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ … сразу вступили в бой, не раздумывая … благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу … Так вот, что имеем в остатке … У нас 2-300-х … ранения незначительны … от госпитализации отказались и готовы дальше палить эту сволочь … у орков из 4-х тушек 3-200-х и 1 × 300 … а теперь вишенка на торте … тот 300-й начал кричать: «Не убивайте, пожалуйста, я россиянин»! Ну ребята его и привлекли … специалисты уже наверное забрали его, добавлять к обменному фонду … вот так и живем … война продолжается …” Как следует даже из этого сообщения, что «на задание» пошли именно представители украинских вооружённых формирований. И тут же автор поста решает переиначить ситуации, объявляя, что украинские «воины света» лишь противостояли некой таинственной ДРГ, которая с ними столкнулась “лоб в лоб”.



Между тем, в оперативном командовании ДНР отмечают, что украинские войска вновь подвергли обстрелу Докучаевск, а также населённый пункт Коминтерново. Обстрел осуществлялся в том числе с применением гранатомётов и миномётов. Также применялись вооружения БМП и БТР 93-й омб ВСУ. В штабе войск ДНР отмечается, что украинская сторона продолжает мероприятия по оборудованию новых позиций в районе села Новотроицкое. О ночном инциденте (если он имел место) на данный момент не сообщается. Мало того, в материале привычно объявлено, что «потерь нет», а у противника трое убиты и один ранен. Причём утверждается, что он гражданин России.Вот то самое повествование от майданной активистки, взявшей в руки оружие и отправившейся воевать против своих же соотечественников (авторский текст приводится без изменений):Как следует даже из этого сообщения, что «на задание» пошли именно представители украинских вооружённых формирований. И тут же автор поста решает переиначить ситуации, объявляя, что украинские «воины света» лишь противостояли некой таинственной ДРГ, которая с ними столкнулась “лоб в лоб”.Между тем, в оперативном командовании ДНР отмечают, что украинские войска вновь подвергли обстрелу Докучаевск, а также населённый пункт Коминтерново. Обстрел осуществлялся в том числе с применением гранатомётов и миномётов. Также применялись вооружения БМП и БТР 93-й омб ВСУ. В штабе войск ДНР отмечается, что украинская сторона продолжает мероприятия по оборудованию новых позиций в районе села Новотроицкое. О ночном инциденте (если он имел место) на данный момент не сообщается.

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