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Путь к коллективизму и соборности. Виктор Ефимов

19:23. 19 июля 2018 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Как один человек оказывает влияние на других?

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов рассуждает о коллективной психике и коллективной деятельности. Какие системы могут обеспечить устойчивый результат в жизни общества? Способно ли современное общество к внутренней коллективной бесконфликтной деятельности? Как вести себя в согласии с Промыслом? Как добиться эффективной деятельности как отдельного коллектива, так и государства в целом?

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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