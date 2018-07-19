Путь к коллективизму и соборности. Виктор Ефимов
Как один человек оказывает влияние на других?
Концептуальный аналитик Виктор Ефимов рассуждает о коллективной психике и коллективной деятельности. Какие системы могут обеспечить устойчивый результат в жизни общества? Способно ли современное общество к внутренней коллективной бесконфликтной деятельности? Как вести себя в согласии с Промыслом? Как добиться эффективной деятельности как отдельного коллектива, так и государства в целом?
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