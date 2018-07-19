Послесловие к саммиту Путин-Трамп

Футбольный мяч, подаренный Трампу, наверняка нашпигован жучками, видеокамерами, локаторами, которые работают от миниатюрного ядерного реактора.

А вот IPhone, подаренный Медведеву, не содержит ни одного жучка.

(Анекдот)

Как я и предполагала, Д. Трамп, получив жесткие инструкции от Елизаветы II отказался подписать с Путиным двустороннее присоединение к соглашению Хилтон Грин, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

Тем не менее, он предложил В. Путину и его команде в одностороннем порядке присоединиться к данному соглашению, чтобы разделить финансовую ответственность с остальными его участниками (Повесить на себя все долги ФРС, но не получив права на денежную эмиссию от имени ФРС.) Путина же на чай к королеве не приглашали, а значит, нет у него форс-мажорных обстоятельств таких, как у Трампа…

От такого заманчивого предложения отказался уже В. Путин. За что и получил новый виток санкций от США — логика простая: нечего предлагать американскому партнеру соглашения, которые Вы сами не поддерживаете. Не для того Д. Трамп нарушил предвыборные договоренности с Хиллари, чтобы поссориться с Елизаветой II.

Предвыборные договоренности между Хиллари и Дональдом были просты, как грабли: Д. Трамп должен был поработать соперником Х. Клинтон на президентских выборах, помочь убрать с дороги ее однопартийцев, в основном Берни Сандерса, потом с почетом ей проиграть, получить от нее 50 млрд. $ и исчезнуть с политической арены, вернувшись в бизнес. Однако, говорят, что он послушал совета из России и своего нанимателя банально кинул. Не в этом ли причина активности людей Клинтонов во власти, что кандидат от демократов, обманутая в лучших чувствах, никак не может успокоиться, и затевает одно расследование за другим? Она пытается публично проучить этого выскочку, чтобы показать всем будущим кандидатам-спойлерам, что так дела не делаются? Х. Клинтон может валить свое поражение на русских, но разве не она в таком случае преступница, которая должна попасть под суд? Получается, что Трамп отказался от своих преступных намерений, и не стал искажать результаты выборов в пользу Клинтон.

В общем, зря они затеяли расследование. Как пошутил один из «наших» прокуроров, в процессе следствия главное не выйти на самих себя…

Как бы В. Путин не пытался подсобить другу Дональду, скормив американскому следствию версию про финансирование У. Браудером предвыборной компании Х. Клинтон за счет средств, полученных в России незаконным путем, ему это не сильно поможет. Клинтон продолжит свои нападки и на самого «нарушителя конвенции», захапавшего «Среднерусскую возвышенность и Мелитополь в придачу, или Бобруйск», и на тех, кто ему посоветовал ее кинуть. У Трампа положение чуть лучше, чем у его кремлевских подельников. Переговорив с королевой, он получил некие гарантии безопасности, если не будет больше чудить, а вот у Путина и его команды мальчишей-плохишей таких гарантий пока нет. В таком контексте и дело Скрипалей имеет перспективы и дело М. Бутиной

Письмо:

Здравствуйте.

Просто мысль вслух… Шпионка, пойманная в США, на одну букву отличается от дочери Путина. Не знак ли это ему?

Здравствуйте!

Похоже, что чашу терпения «наши» умники переполнили, скоро знаки складывать будет некуда:

С уважением, Татьяна