Политический футбол в Хельсинки
Встреча Путина и Трампа, столетие расстрела семьи Николая II в Екатеринбурге – стали темами очередного эфира радио «Комсомольская правда». На этот раз программа была необычной: ваш покорный слуга находился в студии Санкт-Петербурга, а мой соведущий в Москве.
00:00:00 — О реакции политической элиты США на встречу Трампа с Путиным
00:07:48 — О чем нам договариваться с Америкой
00:16:38 – Подоплека дела Браудера
00:20:41 – Об убийстве царской семьи
00:27:39 — Большевикам было незачем убивать Николая II
00:29:14 – Нельзя оправдывать злодеяние
00:33:29 – Почему столько внимания к президенту Хорватии
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Источник: nstarikov.ru