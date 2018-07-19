Политический футбол в Хельсинки

Встреча Путина и Трампа, столетие расстрела семьи Николая II в Екатеринбурге – стали темами очередного эфира радио «Комсомольская правда». На этот раз программа была необычной: ваш покорный слуга находился в студии Санкт-Петербурга, а мой соведущий в Москве.

00:00:00 — О реакции политической элиты США на встречу Трампа с Путиным

00:07:48 — О чем нам договариваться с Америкой

00:16:38 – Подоплека дела Браудера

00:20:41 – Об убийстве царской семьи

00:27:39 — Большевикам было незачем убивать Николая II

00:29:14 – Нельзя оправдывать злодеяние

00:33:29 – Почему столько внимания к президенту Хорватии

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Источник: nstarikov.ru