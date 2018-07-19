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Пенсионная реформа принята в первом чтении

13:27. 19 июля 2018 Просмотров - 333 3 коммент. Опубликовал:


"Какая неожиданность".
То, что подавляющая часть населения страны выступает против подобных реформ не должно обманывать, как в и 90-е, реформаторы "лучше знают", что делать с "больным".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: государственная дума, пенсионная реформа, реформы, Россия, экономика
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3 коммент.»

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    Антонина 19 июля 2018 в 17:04 Ссылка Пометить
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    Вот кого выбрали! До выборов ясно было, что ЕдРо – новая паразитическая надстройка, умело рекламирующая себя. За месяц до выборов парламента Президент резко критиковал ЕР и практически дистанцировался, но они всё врали что они партия президента. Ближе к выборам он со всеми партиями общался и давал напутствия, ЕР и их СМИ всё – в свою пользу показывали.
    Вот что говорит Ирина Нилова о становлении сознания человека в процессе жизни “И часто так случается, что остановиться от круговой беготни по кругу системных ловушек человек может, только подойдя к пенсионному возрасту, который в настоящее время стараются повысить именно по причине страха системы Тьмы, что люди смогут осознать своё незавидное положение и станут искать выхода из него.”

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  • 1138 932
    макс 19 июля 2018 в 18:01 Ссылка Пометить
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    Против конституции голосовали ну ЦБ за одно национализировали уроды проклятущийи!
    Ваз бы на танковый завод стружку убирать до смерти мрази!

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  • 1606 368
    evsol 19 июля 2018 в 18:35 Ссылка Пометить
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    Одна только наша Няша проголосовала против из всего ЕдРа!!!!!!!

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