Пенсионная реформа принята в первом чтении
13:27. 19 июля 2018 Просмотров - 333 3 коммент. Опубликовал: brahman
"Какая неожиданность".
То, что подавляющая часть населения страны выступает против подобных реформ не должно обманывать, как в и 90-е, реформаторы "лучше знают", что делать с "больным".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вот кого выбрали! До выборов ясно было, что ЕдРо – новая паразитическая надстройка, умело рекламирующая себя. За месяц до выборов парламента Президент резко критиковал ЕР и практически дистанцировался, но они всё врали что они партия президента. Ближе к выборам он со всеми партиями общался и давал напутствия, ЕР и их СМИ всё – в свою пользу показывали.
Вот что говорит Ирина Нилова о становлении сознания человека в процессе жизни “И часто так случается, что остановиться от круговой беготни по кругу системных ловушек человек может, только подойдя к пенсионному возрасту, который в настоящее время стараются повысить именно по причине страха системы Тьмы, что люди смогут осознать своё незавидное положение и станут искать выхода из него.”
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Против конституции голосовали ну ЦБ за одно национализировали уроды проклятущийи!
Ваз бы на танковый завод стружку убирать до смерти мрази!
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Одна только наша Няша проголосовала против из всего ЕдРа!!!!!!!