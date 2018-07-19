Национальные новости США

О, Боже; Они поймали их ВСЕХ! Путин передал Трампу 160 терабайт компромата; На ВСЕХ людей, стоящих за фальшивым «российским заговором» – за химическими атаками под фальшфлагом в Сирии, саботажем Брексита, недобросовестной деятельностью Клинтон и многое другое..

Благодаря моим бывшим коллегам из разведывательного сообщества, с которыми я раньше работал в Объединенном антитеррористическом подразделении ФБР, как внутри США, так и за пределами, я рад, что сегодня являюсь ЕДИНСТВЕННЫМ СМИ, имеющим возможность сообщать эту чрезвычайную информацию …

Фиксатор снят. Костяшки домино расставлено на позиции так, что все могут быть сбиты. «Элита» назвонила, отправила по факсу или по электронной почте достаточно, чтобы многих её членов отправить прямо в тюрьму или, сделать что-то еще хуже. (Когда общественность узнает, вероятно, будет именно «хуже»).

На встрече в Хельсинки(Финляндия), между президентами Путиным и Трампом , русские передали Трампу не менее 160 ТЕРАБАЙТОВ российских разведданых, которые подтверждают ужасающую деятельность многих и многих людей специально разжигающих социальный, культурный и политический хаос, беспорядки, демонстрации, льющие помои в СМИ, устраивающие фальшивые скандалы и поддельные новости.

Некоторые из этих перехватов показывают, кто финансирует вооружение, снабжение, передвижение, гостиницы, прокат транспортных средств и безопасные средства связи для террористических групп, внутри Сирии, Ирака и групп устраивающих террористические атаки в Европе и США.

Среди перехваченных сообщений в основном международные телефонные звонки, факсы, электронные письма членов Конгресса США, Сената США, федеральных судей, государственных должностных лиц на уровне штата из Калифорнии, Орегона, Вашингтона, Нью-Йорка (города и штата), Нью-Джерси, Коннектикута , Массачусетса, Мэриленд и Вирджинии. Когда эти данные покинули пределы США, они стали честной добычей для любой страны, способной их перехватить.

Большое количество этих сообщений было зашифровано, но Россия нашла способ ВЗЛОМАТЬ большую часть шифрования! И как часть их усилий по улучшению отношений с Трампом, они предоставили оригинальные зашифрованные версии перехватов и ключ, который расшифровывает данные, чтобы в США могли использовать данные собственной прослушки (которые все еще могут быть зашифрованы) вместе с расшифровкой, предоставленной Россией для подтверждения того факта, что информация является точной и не отредактированной !!!

Многочисленные высокопоставленные чиновники и известные богатые люди были уличены вместе с иностранными правительствами и с радикальными миллиардерами левых взглядов как внутри, так и за пределами США, в разжигании и финансировании экстраординарные политических актов, социального и культурного хаоса, включая беспорядки, насильственные нападения, политической нестабильности и многого другого.

Некоторые высокопоставленные МЕНЕДЖЕРЫ крупных социальных сетей получали буквально миллионы долларов выплаты, за то что чтобы установить или использовать политику компании для навязывания жесткой цензуры определенным взглядам или заставить замолчать некоторых пользователей; зачастую без ведома или согласия высшего руководства или советов директоров этих компаний! Эти выплаты фактически УЗУРПИРОВАЛИ исполнительную власть в некоторых крупных социальных сетях.

Медиапродюсеры высокого уровня, редакторы и некоторые журналисты в США, Великобритании и других странах Европы получили КРУПНЫЕ суммы денег для запуска фальшивых слухов. Организации скандалов. Создания и публикации фейковых новостей. Все ради того, чтобы распространять диссидентство, подстрекать к беспорядкам, вызывать политическую и социальную нестабильность. Когда эта информация будет раскрыта, репутация ТОП-СМИ будет в руинах. Их акции (или акции их материнской компании) упадут до нуля, потому что доверие к ним будет полностью уничтожено. Доходы от рекламы снизятся, потому что публика просто не будет больше доверять этим источникам.

К сожалению, очень значительное число людей из американской РАЗВЕДКИ тоже оказалось в этом замешано. Теперь совершенно ясно, что есть кадровый состав людей внутри разведывательного сообщества США, которые злоупотребляют своим положением, чтобы делать то, что им недозволенно; всё то, за что обычных людей, обвиняют, судят, осуждают и согласно приговора наказывают в соответствии с законом! Да, вы это правильно поняли: некоторые конкретные американские представители разведки могли бы буквально быть приговорены к смертной казни за действия, на которых сейчас попались.

Еще более печально, что несколько высокопоставленных американских военных также были пойманы. Материалы из перехваченных сообщений могут отправить некоторых из них в Ливенуорт на всю оставшуюся жизнь. (Продолжение ниже)

Более того, очень большое число сотрудников / должностных лиц из Госдепартамента США координируют деятельность, подобная которой заставит американский народ от них отшатнуться в ужасе. Фактически, мне было прямо сказано:

«Туманное дно (прозвище Государственного департамента) оказалось эпицентром зла для многих вещей …»

Хуже всего, часть данных перехвата касается широко известных людей в Министерстве юстиции США. То, что сделали эти люди, несомненно, разрушит репутацию правовой системы на десятилетия. Мало того, что некоторые отрудники департамента юстиции отправятся в тюрьму, их ответственность за вещи, которые они совершили БЕЗ САНКЦИЙ, перейдет к их личной ответственности, которая полностью уничтожит их самих и их семьи.

На самом высоком уровне этих материалов, как утверждают источники, называются такие имена, как Сорос, Ротшильд и многи другие очень узнаваемые персоны.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп общались в Хельсинки , в начале этой недели около двух часов в частном порядке. Без персонала. Без помошников. Без СМИ.

Во время этой встречи Путин раскрыл внутреннюю схему обширной глобальной сети «элиты» и деятельность, которой она занималась, развязывая войны, создавая потоки беженцев, целый спектр социального и политического хаоса в странах мира, причем многое из чего непосредственно в США. Россия даже предоставила графики, показывающие «организационные» структуры (которые на самом деле не являются «организациями», а больше дефакто операционными реалиями); каким поручены какие виды деятельности, сколько им заплачено и кем.

Фактические копии сообщений и прослушки с перехваченными и дескремблированными записями телефонных звонков, дескремблированными «защищенными» передачами факсимильных сообщений, расшифровки с зашифрованных электронных писем. Обширные отчеты о денежных транзакциях посредством банковского перевода, с указанием контрольных номеров, учетных записей, сумм, дат, целей …. и информации получателя, тоже.

В общей сложности более 160 ТЕРАБАЙТОВ данных такого плана были предоставлены президенту Трампу на терабайтных USB флеш-накопителях. USB-накопители DataTraveler® HyperX® Predator 3.0, которые вмещают по 1 терабайту данных.

Уровень преступного заговора настолько огромен, глобальный масштаб и проникновение этих усилий настолько велики, что просто ошеломляют.

Банкиры и титаны промышленности также участвуют. И я хочу заметить, что боссы Евро Союза там тоже занимают видное место.

BREXIT

Оппозиция Брекситу финансируется и организуется людьми с ОБЕИХ СТОРОН британской политики, а мотивация – двусторонняя: они хотят, чтобы Британия оставалась в Европе, чтобы уменьшить её мощь, и они НЕНАВИДЯТ Королевскую семью.

Согласно информации, предоставленной мне, некоторые из самых опасных тори «противников Брексит» шутят среди единомышленников из лейбористов о том, что «с нетерпением ждут того дня, когда Британия сольет эту архаичную монархию и подпадает под общее управление из ЕС». И это ИЗБРАННЫЕ народом чиновники, которые буквально пытаются уничтожить суверенитет своей страны!

Клинтоны

Оказывается, Билл и Хиллари находятся под наблюдением, с тех пор, как Билл был впервые избран президентом США в 1992 году. Почти КАЖДОЕ грязное дело, предполагаемое вымогательство, предполагаемый откат, и некоторые вещи, описанные мне как «совершенные акты (множественное число) гнусного характера» все это аккуратно записано и проиндексировано Россией. Теперь, как мне сказали, у президента Трампа есть копия.

Закрытая секретная работа

Надежные сотрудники внутри Администрации Трампа (которые поклялись соблюдать абсолютную секретность, и которым даже приказано категорически отрицать само существование этого компромата, для обеспечения безопасности), поручено сортировать, анализировать и каталогизировать все данные, переданные Россией; уделяя особое внимание любой деятельности, которая в результате привела к насилию, смерти или материальному ущербу, с тем чтобы иметь возможность привлечь к уголовной ответственности ВСЕХ Заговорщиков, на основании нанесенного ущерба. Независимо от того, намерены ли были такие действия или нет, сами результаты «были предсказуемым последствием» их действий, что позволяет считать их ВСЕХ виновными.

Работая сверху, эти доверенные элементы внутри Администрации Трампа будут прилагать все усилия и доведут дело до конечных результатов, документируя любые акты насилия на уровне штата, в результате чего ВСЕМ объектам этого расследования будут предъявлены обвинениям в Заговоре. Заговор является наиболее вероятным обвинением, в отличие от дел класса рэкет под влиянием коррупционной организации (RICO), поскольку случаи с рэкетом требуют предикатных уголовных преступлений, которые часто не имели места.

Я спросил, может ли какое-либо из этих доказательств фактически использоваться в суде, поскольку ни одно из них не было получено законным путем? Мне сказали, что ВСЕ это может быть использовано в суде, потому что Соединенные Штаты не запрашивали эту информацию и не участвовали в ее незаконном получении! Таким образом, нет юридического «нейтрализатора», чтобы блокировать такую возможность!

Комментарий от Хала Тёрнера

Буквально СОТНИ ультра-богатых и / или очень высокопоставленных людей на пути к переносу всего их существования, в колеса машины правосудия.

И я как человек, который один раз сам побывал в колесах судебной машины, могу вам сказать, что эти колеса могут медленно вращаться, но они ПЕРЕМАЛЫВАЮТ все и всех, с кем сталкиваются.

Я еще не знаком с к конкретным фактами или инцидентами, охватываемым этими материаламм. Мне сказали, что я могу получить информацию, но мне не было предоставлено никаких временных рамок.

Кажется, что встреча Путина-Трампа в Хельсинки фактически стала худшим кошмаром для множества людей.

До саммита многие предпринимали экстраординарные усилия, чтобы попытаться сорвать встречу.

После встречи эти люди и их приспешники создают огромную шумиху везде, где могут.

Они обеспокоены тем, что их поймали. Они думают, что их поймают. Я могу сказать сегодня с уверенностью, они правы, что волнуются; их поймали!

Они считают, что создание отвлекающих факторов, скандалов не позволит им быть привлеченными к ответственности. Это не так.

Фиксатор снят. Костяшки домино вот-вот упадут.

Некоторым из этих людей было бы хорошо, привести свои дела в порядок и покончить жизнь самоубийством. Потому что, когда раскроется правда о том, что они делали, и о том, что они сделали, их мир будет разбит судебной системой. Все их существование, их судьба и их имя будут уничтожены навсегда.

Автор: Хал Тернер

http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/2855-dear…